"Не Донбасс и не Крым": удар по Лавре показал главную цель Кремля в войне, что известно

Кулик заявил, что удары России по культурным памятникам являются частью войны, направленной не только против государства, но и против его исторической памяти.

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Удар по Лавре показал главную цель Кремля в войне — о чем идет речь / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, facebook.com/berezhna.tetyana

Что сказал Виталий Кулик:

Удар по Лавре является символическим актом против идентичности Украины

Цель Кремля в этой войне — тотальное уничтожение украинской культуры

Под угрозой новых атак РФ оказались соборы Харькова и Чернигова

Удар по Киево-Печерской лавре стал очередным доказательством того, что Россия ведет войну не только против украинского государства, но и против самой украинской идентичности. Атаки на культурные и исторические памятники свидетельствуют о том, что для Кремля больше не существует никаких неприкосновенных символов на территории Украины. Об этом сообщил директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик в комментарии Главреду.

По словам эксперта, на протяжении многих лет существовало убеждение, что отдельные объекты имеют особое значение для российских властей и лично для Владимира Путина. Среди них называли и Киево-Печерскую лавру, которую российская пропаганда представляла как одну из ключевых святынь так называемого "русского мира". Однако последние атаки на Киев поставили точку в этих представлениях.

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"Сам факт попадания по Лавре и другим объектам культурного наследия во время последних атак является показательным. Если бы целью было полное уничтожение Лавры, использовались бы другие средства поражения. Поэтому я рассматриваю эти удары прежде всего как символический акт", — сказал Кулик.

Он обратил внимание, что под обстрелы попадают не только религиозные объекты. Российские войска регулярно атакуют музеи, библиотеки, культурные центры и другие места, не имеющие никакого военного значения.

Среди таких примеров эксперт назвал Дом органной музыки в Днепре, а также знаковые для киевлян места, в частности книжный рынок "Петровка". По его мнению, это свидетельствует о целенаправленной политике уничтожения украинского культурного наследия.

Откуда и какими типами ракет РФ наносит удары по Украине / Инфографика: Главред

"Настоящая цель России — не военные объекты. Ее мишень — наше культурное наследие, история и идентичность. Именно поэтому удары по Лавре следует рассматривать как символические удары по украинской памяти и культуре", — подчеркнул Кулик.

Эксперт не исключает, что подобные атаки могут продолжаться и в дальнейшем. По его мнению, под угрозой остаются исторические и архитектурные памятники в различных регионах страны, включая объекты международного значения.

Особое внимание Кулик обращает на характер нынешней войны. Он убежден, что истинные намерения Кремля значительно шире территориальных претензий.

"Эта война носит экзистенциальный характер. Ее цель — не Донецкая или Луганская области и даже не Крым, а само существование Украины. Именно поэтому Россия пытается нанести удар по корням нашего существования: по традициям, памяти, культуре и идентичности", — отметил он.

Сам Кулик рассматривает Киево-Печерскую лавру прежде всего как исторический феномен, связанный с развитием Киевской Руси, книгопечатания и науки. Именно такие символы, убежден эксперт, и становятся мишенью для российских атак.

Отдельно он обратил внимание на противоречие между многолетней риторикой Кремля о "едином народе" и реальными действиями России. Если раньше российские власти постоянно апеллировали к якобы общему историческому наследию, то сегодня именно эти символы оказываются под ударами.

"Российские власти годами говорили об общей истории и славянском единстве. Но сегодня символы этого якобы общего наследия подвергаются российским атакам. Это лишь подтверждает, что Россия ведет войну, направленную на наше уничтожение", — сказал Кулик.

В то же время эксперт отверг попытки российской пропаганды возложить ответственность за повреждение Лавры на Украину. По его словам, даже если объект не был непосредственной целью атаки, российское военное командование прекрасно осознавало последствия ударов по центру Киева.

Он отметил, что при принятии решений о массированных атаках невозможно не учитывать риск поражения культурных памятников, расположенных в зоне обстрелов.

"Те, кто принимал решения об ударах по центру Киева, прекрасно понимали риски для культурных памятников. Они знали, что Лавра и другие исторические объекты могут быть повреждены, но все равно запускали ракеты и осуществляли почти ковровую бомбардировку центра столицы", — подчеркнул Кулик.

Он также напомнил о предыдущих заявлениях российских пропагандистов, которые утверждали, что Киев якобы не станет мишенью из-за нахождения там Киево-Печерской лавры. По словам эксперта, эти утверждения с самого начала были лишь частью пропагандистской кампании.

"Когда российские пропагандисты заявляли, что Киев не будут бомбить из-за Лавры, это были лишь мифы. На самом деле Россия всегда рассматривала её как объект, по которому рано или поздно может быть нанесён удар. Даже если бы там до сих пор находился Павел, Россия всё равно нанесла бы удар. Потому что это вопрос исторического символа", — сказал Кулик.

По мнению эксперта, атаки на культурные объекты демонстрируют истинную сущность российской политики в отношении Украины. Он напомнил, что под ударами уже оказывались музеи, памятники, культурные учреждения и киностудия Довженко.

Кулик убежден, что в ближайшее время опасность может нависнуть над другими историческими памятниками страны. Особенно это касается центральных и западных областей.

"Думаю, что под угрозой находятся западная и центральная Украина. Удары могут быть нанесены по Почаевской лавре, соборам Харькова и Чернигова. Также под угрозой находятся исторические памятники Киевской Руси. Россияне могут попытаться уничтожить на территории Украины все, что напоминает о Киевской Руси", — предупредил он.

Эксперт считает, что логика Кремля остается неизменной с начала полномасштабной войны.

"Если это нельзя присвоить, это нужно уничтожить. Это логика тотальной войны. Именно поэтому для России не было ничего сакрального на территории Украины: всё, что здесь есть, россиянам нужно либо украсть, либо уничтожить", — подчеркнул Кулик.

Говоря о возможном ответе Украины на такие действия, он призвал не концентрироваться на символических целях на территории РФ. По его мнению, гораздо более эффективными остаются удары по военной инфраструктуре и экономическим объектам, которые непосредственно обеспечивают российскую военную машину.

"Такие удары более болезненны для Кремля и наносят ему гораздо больший ущерб, имея негативный кумулятивный эффект. Удар по собору Василия Блаженного на Красной площади лишь мобилизует россиян вокруг их "элиты" и Путина. Зато удары по НПЗ демонстрируют беспомощность российских властей, которые уже не способны обеспечить топливом не только армию, но и собственных граждан, и поэтому вынуждены вводить карточки или ограничения на продажу топлива. Это свидетельствует о беспомощности империи. А это гораздо более мощный эффект, чем удар по собору Василия Блаженного", — подчеркнул Кулик.

Удар по Лавре — последние новости по теме

Напомним, анализируя российскую пропаганду относительно удара по Киево-Печерской Лавре, начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что враг использует лживые нарративы. Это способствует манипулированию общественным мнением и маскировке агрессивных действий России.

Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский во время последней пресс-конференции заявил о серьезности ситуации. По его словам, удар по Киево-Печерской Лавре стал сознательной попыткой уничтожить украинское культурное наследие, и он выразил уверенность, что Украина даст достойный ответ. Дипломатическое давление со стороны международных партнеров усиливается. Ситуация остается сложной.

Как ранее сообщал Главред, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий высказал критику в адрес ЮНЕСКО. Спикер подчеркнул, что недостаточная реакция международной организации подрывает защиту культурного наследия и затрудняет достоверное информирование мира о настоящих виновниках атак на украинские объекты. Отсутствие четкой позиции усиливает международную напряженность.

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О персоне: Виталий Кулик Виталий Кулик (22 сентября 1976 года, Киев) — украинский политический эксперт, бывший главный консультант Национального института проблем международной безопасности при СНБО. С 1998 года по настоящее время — директор Центра исследований проблем гражданского общества.

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