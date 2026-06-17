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Россияне полгода не могли наступать: Украина провела масштабную спецоперацию "Ашан"

Ангелина Подвысоцкая
17 июня 2026, 18:33
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Украинские защитники запустили около 1000 дронов и уничтожили 800 единиц бронетехники за трое суток.
удары по РФ
Украина провела масштабную военную операцию "Ашан" / Коллаж: Главред, фото: 1-й отдельный центр беспилотных систем, скриншот из видео

Что известно об операции "Ашан":

  • Силы обороны уничтожили почти 800 единиц российской бронетехники
  • За трое суток россиян атаковали около 1000 дронов
  • После операции россияне полгода не могли наступать

Силы обороны Украины провели уникальную операцию "Ашан". В ходе этой операции около 1000 дронов за трое суток уничтожили почти 800 единиц российской бронетехники. Об этом заявил министр обороны Михаил Федоров в интервью PRESSING.

Благодаря этой операции россияне полгода не могли проводить масштабные бронетанковые штурмы. А на прошлой неделе состоялся второй этап этой операции.

видео дня

"Мы называли её в прошлом году "Ашан", а в этом году — "Арташан". Это операция, в ходе которой мы накопили специально изготовленные дроны и разведывательную информацию. И в прошлом году за три ночи уничтожили почти 800 единиц бронированной техники россиян. Эта операция называлась "дронно-штурмовая"? Она была исключительно дронной. 800 единиц техники за три суток", — отметил Федоров.

Смотрите видео о военной операции "Ашан":

Операция
Силы обороны провели операцию "Ашан" / фото: скриншот

Украинцы разработали специальный снаряд, который разрывает ствол артиллерийского орудия. За две ночи было уничтожено 250 единиц российских артиллерийских установок.

"И это также влияет на то, что происходит на поле боя. Мы многое изменили с минированием на первой линии. И отдельно с главкомом провели специальную операцию, о ней тоже не будем говорить подробно, но она касается минирования первой линии. Поэтому, на самом деле, такие асимметричные действия, такие подходы приводят к тому, что сейчас у нас есть определенное преимущество, и я уверен, что наши военные, Силы обороны, Генеральный штаб, главнокомандующий найдут возможность использовать эти результаты уже на земле, чтобы правильно их реализовать", — подчеркнул Федоров.

Михаил Федоров
Михаил Федоров / Инфографика: Главред

Удары вглубь России — последние новости

Напомним, Главред писал, что Силы обороны Украины в ночь на 12 июня в Республике Татарстан России нанесли удары по нефтеперерабатывающим заводам "ТАНЕКО" и "ТАИФ-НК" в Нижнекамске.

Ранее сообщалось, что Украина обратится к союзникам с просьбой предоставить дополнительные 20 миллиардов долларов для укрепления военного преимущества над Россией и продолжения атак вглубь территории противника.

Накануне стало известно, что Силы обороны нанесли удары по НПЗ "Афипский" (Краснодарский край РФ), объектам производства беспилотных систем, в частности в Севастополе, и пунктам управления противника на территориях Донецкой и Луганской областей.

Усиление давления на Крым — командующий

Главред писал, что, по словам командующего Силами беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди, Силы беспилотных систем продолжают усиливать давление на российскую военную логистику на юге. Украина рассчитывает в ближайшие месяцы значительно затруднить снабжение российской группировки на южном направлении и усилить изоляцию оккупированного Крыма.

За последний месяц украинская кампания уже сократила транспортный поток на трассе "Новороссия" — одном из ключевых маршрутов снабжения российских войск через оккупированные районы юга Украины в Крым — более чем на две трети. По его оценке, ещё примерно через месяц Украина сможет установить полный огневой контроль над этой дорогой.

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О персоне: Михаил Федоров

Федоров Михаил - украинский предприниматель и государственный деятель. С 29 августа 2019 года - вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины в правительстве Алексея Гончарука и Дениса Шмыгаля. С 14 января 2026 года — министр обороны Украины. Инициатор электронного сервиса государственных услуг "Дія". Самый молодой министр в истории украинской политики.

В прошлом Народный депутат Украины IX созыва. Участник списка "Forbes 30 до 30" как молодой визионер. Советник Президента (вне штата) по цифровому направлению. Руководитель digital-направления предвыборной кампании кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского 2019 года.

Член Совета национальной безопасности и обороны Украины с 19 марта 2021 года. Член Ставки Верховного Главнокомандующего Украины с 22 ноября 2023 года.

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