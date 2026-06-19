Запреты в праздник 20 июня: что ни в коем случае нельзя делать

Что можно делать 20 июня. Приметы и запреты, которые уберегут от греха.

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Что нельзя делать 20 июня / фото: pomisna.info

Что можно узнать:

Что значит, если в этот день туман

Кому нужно помолиться в этот день

Почему нельзя отказывать в помощи 20 июня

20 июня церковь почитает память священномученика Мефодия. Как сообщает Главред, он был епископом города Патары в Ликии. Он отличался глубоким знанием и заботой о пастве. Он служил в те времена, когда христиане подвергались гонениям.

Мефодий утверждал христиан в вере, укреплял нравственные устои и сохранял единство общины. Однако за веру он был арестован. Даже под угрозой смерти он не отказался от веры.

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Что можно делать 20 июня

В этот день нужно нужно помолиться. У святых стоит попросить благополучия и здоровья.

В этот день можно охотиться на перепелов. Предки верили, что это притянет удачу.

В этот день нужно накормить беспризорное животное. Тогда финансовые трудности минуют стороной.

Что нельзя делать 20 июня

1. Нельзя 20 июня ссориться и грубить. Иначе это притянет к вам проблемы.

2. Нельзя 20 июня отказывать в помощи. Считается, что тогда вы сами можете оказаться в трудном положении.

3. Нельзя 20 июня скупиться и унывать. Это может стать духовным грехом.

Приметы 20 июня

Если в этот день тепло, то летом будет хороший урожай.

Если в этот день туман, то будет тепло.

Если в этот день дождь, то непогода будет еще несколько дней.

Если в этот день звездное небо, то в ближайшие дни будет сухо.

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