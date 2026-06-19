Запреты в праздник 20 июня: что ни в коем случае нельзя делать

Что можно узнать:
- Что значит, если в этот день туман
- Кому нужно помолиться в этот день
- Почему нельзя отказывать в помощи 20 июня
20 июня церковь почитает память священномученика Мефодия. Как сообщает Главред, он был епископом города Патары в Ликии. Он отличался глубоким знанием и заботой о пастве. Он служил в те времена, когда христиане подвергались гонениям.
Мефодий утверждал христиан в вере, укреплял нравственные устои и сохранял единство общины. Однако за веру он был арестован. Даже под угрозой смерти он не отказался от веры.
Что можно делать 20 июня
- В этот день нужно нужно помолиться. У святых стоит попросить благополучия и здоровья.
- В этот день можно охотиться на перепелов. Предки верили, что это притянет удачу.
- В этот день нужно накормить беспризорное животное. Тогда финансовые трудности минуют стороной.
Что нельзя делать 20 июня
1. Нельзя 20 июня ссориться и грубить. Иначе это притянет к вам проблемы.
2. Нельзя 20 июня отказывать в помощи. Считается, что тогда вы сами можете оказаться в трудном положении.
3. Нельзя 20 июня скупиться и унывать. Это может стать духовным грехом.
Приметы 20 июня
- Если в этот день тепло, то летом будет хороший урожай.
- Если в этот день туман, то будет тепло.
- Если в этот день дождь, то непогода будет еще несколько дней.
- Если в этот день звездное небо, то в ближайшие дни будет сухо.
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