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"Трамп согласился": Зеленский раскрыл новые детали переговоров о прекращении войны

Юрий Берендий
18 июня 2026, 18:34
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Зеленский заявил о новых оборонных договоренностях с партнерами и анонсировал важные меры по укреплению украинской ПВО.
Зеленский раскрыл новые подробности переговоров с Трампом / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru

О чем сказал Владимир Зеленский:

  • Трамп и лидеры G7 четко настроены на усиление давления на Россию
  • Украина и Германия объединят технологии для создания ракет
  • У партнеров есть мощные инструменты, чтобы заставить РФ пойти на дипломатию

Президент США Дональд Трамп поддерживает курс на усиление давления на Россию, а у международных партнеров есть достаточно инструментов, чтобы заставить Кремль перейти к дипломатическому урегулированию войны. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время открытия заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн", которое транслировал Офис президента Украины.

По словам главы государства, вопрос усиления санкционного и политического давления на Москву остается одним из ключевых элементов международной стратегии. Зеленский подчеркнул, что эта позиция является общей не только для Вашингтона, но и для всех стран "Большой семерки".

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"Президент Соединенных Штатов очень четко настроен на усиление давления на Россию, чтобы положить конец этой ужасной войне, которую Россия развязала против Украины и всей Европы. Это также общая позиция всех лидеров G7. У нас есть инструменты, и они достаточно сильны, чтобы поставить Россию в условия, при которых дипломатия станет единственным выбором", — отметил Зеленский.

Рамштайн инфографика
"Рамштайн" / Инфографика: Главред

Особое внимание президент уделил развитию украинской противовоздушной обороны. Он сообщил, что украинские силы уже демонстрируют очень высокие показатели уничтожения вражеских беспилотников, однако главной угрозой остаются баллистические ракеты, для перехвата которых необходимо усиливать имеющиеся возможности.

В то же время Украина вместе с Германией переходит к новому этапу военно-технологического сотрудничества. По словам Зеленского, стороны уже объединяют собственные наработки, а соответствующая договоренность между оборонными ведомствами была подписана непосредственно во время заседания "Рамштайна".

"Сегодня Украина и Германия делают очень важный совместный шаг. У нас есть определенные технологии. У Германии есть определенные технологии. И сегодня наши министры обороны уже подписали соглашение об объединении этих возможностей. В Украине есть компания, способная производить баллистические ракеты", — сообщил президент.

При этом глава государства не стал раскрывать подробностей нового проекта. В то же время он анонсировал предстоящие переговоры между советниками по вопросам национальной безопасности и призвал другие государства присоединиться к совместной работе над развитием оборонных возможностей Украины.

Зеленский также подчеркнул, что до наступления зимы необходимо максимально укрепить защиту украинского неба от баллистических ракет. Отдельно он обратился к партнерам с призывом не откладывать решение о закупке американского вооружения в рамках инициативы PURL, ведь оперативность поставок напрямую влияет на количество спасенных жизней.

"Когда мы знаем, что Россия готовит массированный удар по Украине, и можем получить необходимые ракеты за день до этой атаки — это помогает спасать жизни. Поэтому время имеет значение. Мы слышали, что некоторые страны и компании хотели бы объявить о своих взносах в программу PURL на саммите в Анкаре. Но до него еще несколько недель. Давайте примем эти важные решения уже здесь, на этой встрече, чтобы поставить оружие, необходимое для защиты", — подчеркнул Зеленский.

PURL
PURL / Инфографика: Главред

Кроме того, во время заседания Контактной группы новоназначенный министр обороны Великобритании Дэн Джарвис сообщил о масштабном пакете поддержки, который будет финансироваться за счет доходов от конфискованных российских активов в рамках инициативы Extraordinary Revenue Acceleration (ERA), инициированной странами G7.

По его словам, после достижения договоренностей с министром обороны Украины Михаилом Федоровым Лондон передаст украинской стороне 150 тысяч беспилотников украинского производства, более 350 ракет для систем противовоздушной обороны, а также современные радары. Поставки должны завершиться до конца 2026 года, а общая стоимость пакета составляет 752 млн фунтов стерлингов.

Когда могут возобновиться мирные переговоры — комментарий эксперта

Глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко отметил, что если в ближайшее время Украина и Россия не перейдут к предметным мирным переговорам, следующая возможность для активизации дипломатического процесса может появиться только после завершения весенне-летней наступательной кампании российских войск.

По его мнению, дополнительное "окно возможностей" может открыться осенью, когда Дональд Трамп, вероятно, более активно включится в международную повестку дня в преддверии выборов в Конгресс США.

"Если этого не произойдет, то нас ждет переход к очень сложной зиме, и тогда переговоры, вероятно, сдвинутся уже на весну следующего года", — подытожил Чаленко.

Война России против Украины — что известно о ходе мирных переговоров

Напомним, ранее канцлер Германии Фридрих Мерц сделал важное заявление относительно перспектив дипломатического урегулирования войны в Украине. Он подчеркнул, что сдержанный оптимизм в отношении международных переговоров может открыть окно для прекращения конфликта в ближайшее время. В настоящее время стороны продолжают готовиться к очередным саммитам.

Отметим, что президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции сообщил об интенсивных переговорах с президентами Украины и России с целью поиска путей прекращения войны. По его словам, активный диалог лидеров двух стран дает надежду на достижение мира в ближайшее время.

Как ранее сообщал Главред, президент США Дональд Трамп высказал позицию относительно усиления санкционного давления на Кремль. Он обратил внимание на необходимость возобновления нефтяных санкций против России и призвал международное сообщество немедленно усилить экономическое давление с целью прекращения конфликта.

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Об источнике: Офис Президента Украины

Офис Президента Украины (ОПУ) — постоянный орган, созданный Президентом Украины для обеспечения полноценного осуществления его конституционных полномочий. В разные периоды имел разные названия: Администрация Президента Украины (1991—2005, 2010—2019), Секретариат Президента Украины (2005—2010), пишет Википедия.

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