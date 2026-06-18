Обстрел автобуса с детьми из Беларуси: СБУ получила документ, разоблачивший ложь РФ

СБУ обнародовала перехваченный российский документ, касающийся инцидента в Брянской области.

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Обстрел автобуса с белорусскими детьми / Коллаж: Главред, фото: t.me/E_V_Kovalchuk, СБУ

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СБУ перехватила российский документ об ударе по автобусу в Брянской области

В нём отрицается наличие украинских БПЛА

СБУ считает, что инцидент может быть спецоперацией РФ

Служба безопасности Украины перехватила российский служебный документ, в котором отрицается факт удара украинских беспилотников по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области РФ. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Речь идет об информационной справке мониторингового центра "Государственного казенного учреждения Брянской области "Безопасный регион". В сводке отмечается, что на момент инцидента украинские беспилотники в воздушном пространстве не фиксировались.

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Российский документ, опровергающий удар украинских БПЛА / Фото: СБУ

В частности, в документе указано, что региональный сегмент оперативного штаба Единого национального центра не подтвердил наличие БПЛА в зоне инцидента. Дежурный по радиолокационному батальону в населенном пункте Супонево также не зафиксировал дронов, а дежурный 32-й дивизии оккупационных войск не подтвердил полеты беспилотников в соответствующее время.

"У СБУ есть основания полагать, что удар по автобусу с гражданами Беларуси в Брянской области РФ является спецоперацией российских спецслужб. Обращаем внимание, что ранее страна-агрессор неоднократно обвиняла Украину в преступлениях, совершенных представителями РФ. Подобные случаи российские власти используют для проведения собственных информационно-пропагандистских операций и давления на Украину на международной арене", — подчеркнули в сообщении.

Кроме того, СБУ подчеркнула, что Украина и Силы безопасности и обороны неукоснительно соблюдают законы и обычаи войны и наносят удары исключительно по законным военным целям.

Что говорит Лукашенко

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск "не спешит делать выводы". В то же время он выразил уверенность, что дрон был украинского происхождения.

"Мы не спешим делать какие-либо выводы, но четко констатируем факт, что это беспилотник украинского происхождения. Это украинский беспилотник", — заявил он.

Лукашенко также опроверг заявление Генштаба ВСУ об отсутствии атак в этом районе в указанное время. По его словам, водитель автобуса якобы видел в небе несколько дронов.

"Один из этих дронов, слава Богу, не мощный дрон, ударил по автобусу, в результате погиб человек и пострадали наши дети", — сказал самопровозглашённый президент.

Лукашенко также пригрозил ответом в случае попыток втянуть Беларусь в войну, заявив, что такие действия "плохо обойдутся". Он добавил, что Беларусь якобы "ведет себя спокойно", и предположил, что именно это может "кому-то не нравиться".

Существует ли угроза вторжения из Беларуси в Житомирскую область — мнение эксперта

Как писал Главред, по словам военнослужащих группировки "Запад", на участке в Житомирской области не фиксируется скопления российской техники или личного состава, а также подготовки к возможному наступлению. Военный Юрий Шахрайчук также напомнил, что все пункты пропуска с Беларусью и Россией остаются закрытыми с начала полномасштабного вторжения.

В то же время украинские силы продолжают укреплять оборонительные рубежи. На позициях строят блиндажи и окопы, обустраивают укрытия для личного состава и техники, а также устанавливают инженерные заграждения.

"Устанавливаем невзрывные заграждения… малозаметная сетка способна останавливать технику на рубежах", — рассказал Вадим, также военнослужащий группировки "Запад".

Существует ли угроза со стороны Беларуси — новости по теме

Напомним, что пресс-секретарь ГПСУ Андрей Демченко отметил, что в настоящее время белорусские войска удерживают ограниченное количество подразделений у украинской границы, но не исключается возможность провокаций или вторжения. Более подробно об оценке ГПСУ можно узнать в материале о риске вторжения из Беларуси.

На территории Беларуси строят новые военные объекты у украинской границы, в частности полигоны и казармы, что свидетельствует о дальнейшем использовании страны Россией для поддержки агрессии. Белорусские предприятия поставляют боеприпасы и технику для российских сил.

Как ранее сообщал Главред, Польша временно закрывает воздушное пространство на границе с Украиной и Беларусью из соображений национальной безопасности. Ограничения будут действовать с июня по сентябрь 2026 года.

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Об источнике: СБУ Служба безопасности Украины (СБУ; укр. Служба безпеки України, СБУ) — правоохранительный орган специального назначения, обеспечивающий государственную безопасность Украины. Подчиняется Президенту Украины, сообщает "Википедия".

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