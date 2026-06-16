Белый дом готовит нефтяной "удар": Трамп анонсировал возвращение санкций против РФ

США смягчили ограничения в отношении российской нефти ещё в марте.

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США могут возобновить санкции против российской нефти / Коллаж: Главред, фото: whitehouse.gov, kremlin.ru, ua.depositphotos.com

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США готовят возобновление нефтяных санкций

Вашингтон может усилить давление на Россию

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Соединенные Штаты готовы вернуться к жесткому санкционному давлению на российский энергетический сектор. Ограничения, которые ранее были смягчены для стабилизации глобального рынка, могут возобновиться уже в ближайшее время.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает издание The Guardian.

Стабилизация рынка развязывает руки Вашингтону

По словам американского лидера, главной причиной временного отступления от жестких санкций было стремление избежать дефицита сырья в мире. Однако в настоящее время ситуация с глобальными поставками нефти существенно улучшилась, что дает США возможность действовать более решительно.

Отвечая на вопросы журналистов о возможном усилении экономического давления на Кремль, Трамп подчеркнул:

"Что ж, вскоре мы сможем это сделать, потому что сейчас нефть поставляется. Мы сняли санкции, потому что, очевидно, не хотим препятствовать поставкам нефти. Поэтому вскоре... в какой-то момент мы сможем это сделать".

Влияние ограничений на танкеры РФ: оценка эксперта

Политический эксперт Тарас Загородний заявил, что усиление контроля над судами так называемого российского "теневого флота" может заметно ударить по нефтяному экспорту РФ. По его оценке, если европейские страны начнут активнее задерживать такие танкеры, Россия рискует столкнуться с серьезными трудностями при поставках сырья на внешние рынки.

Аналитик обратил внимание на то, что значительная часть экспортных маршрутов российской нефти проходит через Балтийское и Чёрное моря. Поэтому любые дополнительные проверки судов, связанные с вопросами безопасности, экологии или технического состояния, способны привести к задержкам перевозок.

По мнению Загороднего, даже кратковременное нарушение графиков движения танкеров может осложнить логистические цепочки, сократить объемы поставок и нанести существенный ущерб доходам российской экономики.

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Санкции против РФ — новости по теме

Как ранее писал Главред, Зеленский выступил против смягчения санкционного давления на Россию, заявив, что такие решения могут лишь усилить возможности страны-агрессора в военной сфере.

По его словам, снятие или ослабление ограничений фактически способствует поддержке российского оборонно-промышленного комплекса, который обеспечивает потребности армии РФ.

Напомним, санкции США в отношении российской нефти вновь вступили в силу после истечения срока действия временного исключения на поставки сырья, которое было введено на фоне рисков блокирования Ормузского пролива.

Ранее США временно отменили санкционные ограничения на покупку российской нефти и нефтепродуктов, транспортируемых танкерами по морю. Продажа разрешена в течение 30 дней.

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Об источнике: The Guardian "Гардиан" — ежедневная леволиберальная газета в Великобритании, основанная в Манчестере в 1821 году под названием The Manchester Guardian. В 1959 году она сменила название на нынешнее, а в 1964 году редакция переехала в Лондон. Воскресный выпуск оформлен в виде газеты The Observer.

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