США возобновили санкции против РФ, но не всё так просто — Politico

США возобновляют санкции в отношении российской нефти после истечения срока действия временного исключения для поставок сырья.

Вашингтон обсуждает дополнительные инструменты давления

Санкции США в отношении российской нефти вновь вступили в силу после истечения срока действия временного исключения на поставки сырья, которое было введено на фоне рисков блокирования Ормузского пролива. Льготный период завершился в эти выходные.

Несмотря на это, как отмечает Politico, у России по-прежнему остается немало механизмов для обхода ограничений. Неназванный помощник сенатора-демократа подчеркнул, что даже до введения временной лицензии российская нефть продолжала поступать на мировые рынки.

"Администрация Трампа более года не вводила никаких санкций против России за уклонение от санкций, будь то в отношении продажи нефти или критически важных закупок для военной машины Кремля", — заявил собеседник журналистов.

Оценка решений Вашингтона

Бывший заместитель госсекретаря США по вопросам Европы Дэниел Фрид, работавший при администрациях республиканцев и демократов, считает, что предоставление России "передышки" было ошибочным решением. Он отметил, что Вашингтон мог бы обязать направлять доходы от нефти на специальные счета для закупки продуктов питания и лекарств, а также снизить предельную цену на российскую нефть, чтобы сократить ее доходы.

"Чтобы решить проблему поставок нефти на рынок без максимизации российских доходов от нее, это были два вполне разумных шага, но администрация Трампа не сделала ни одного из них", — пояснил Фрид.

В то же время помощник сенатора-демократа подчеркнул, что истечение срока действия исключения не является поводом для оптимизма, поскольку российские посредники могут активизировать поставки нефти в ожидании дальнейших изменений в политике.

"Администрация Трампа дала понять, что готова быстро закрыть глаза на российскую нефть, чтобы смягчить последствия своей политики в отношении Ирана", – добавил он.

Как ранее сообщал Главред, Министерство финансов США во вторник исключило два контейнеровоза и одно сухогрузное судно под российским флагом из своего санкционного списка.

Ранее Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против 91 морского судна, входящего в "теневой флот" России.

Напомним, что США могут отменить санкции в отношении увеличения объемов российской нефти. Такую возможность рассматривают на фоне роста мировых цен на нефть. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент, сообщает Fox Business.

Об источнике: Politico Politico (первоначально известная как The Politico) — американская медиа-организация в сфере политической журналистики, базирующаяся в Арлингтоне, штат Вирджиния. Основана американским банкиром и медиаменеджером Робертом Оллбриттоном в 2007 году. Освещает политику в Соединенных Штатах и на международном уровне, публикуя статьи, посвященные политике в США, Европейском союзе, Великобритании и Канаде, пишет Википедия. Идеологически освещение Politico было описано как центристское в отношении американской политики и атлантистское в отношении международной политики.

В 2021 году за 1 миллиард долларов США Politico приобрела немецкая медиакомпания Axel Springer SE. Axel Springer является крупнейшим в Европе издателем газет и ранее приобрела Business Insider. Также существует англоязычный еженедельник Politico Europe. Этот проект — совместное детище американского журнала Politico и немецкого издательства Axel Springer. Издание Politico Europe начало свою работу на европейском рынке СМИ в 2015 году. В фокусе издания — события в Европе и политика ЕС. Считается одним из самых влиятельных средств массовой информации, работающих в сегменте освещения европейской политики. Кроме того, по инициативе Politico регулярно проводятся конференции и дискуссии по актуальным вопросам европейской политики.

