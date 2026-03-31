США смягчили санкции против России: какие меры больше не действуют

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США обнародовало новую информацию.

Главное:

США исключило три судна РФ из своего санкционного списка

Российский танкер доставил нефть на Кубу

Министерство финансов США во вторник исключило два контейнеровоза и одно сухогрузное судно под российским флагом из своего санкционного списка.

Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США.

Отметим, что санкции США снимаются с трех судов:

Fesco Moneron;

Fesco Magadan;

Sv Nikolay.

Отметим, что несмотря на продолжающуюся энергетическую блокаду со стороны США, российский танкер "Анатолий Колодкин", который находился под санкциями, пришвартовался в кубинском порту Матансас, имея на борту примерно 100 000 тонн нефти.

Отмена санкций против РФ - мнение эксперта

Военный эксперт и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак считает, что президент США Дональд Трамп, скорее всего, не стремится обострять отношения с Москвой. Он отметил, что подтверждением этого может служить законопроект о введении 500-процентных пошлин для стран, закупающих российскую нефть, который уже около полугода не продвигается в Сенате США.

Как ранее сообщал Главред, США могут отменить санкции в отношении увеличения российской нефти. Такую возможность рассматривают на фоне роста мировых цен на нефть. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент, сообщает Fox Business.

Ранее Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против 91 морского судна, входящего в "теневой флот" России.

Напомним, что Министерство финансов США расширило список санкций против России, включив в него четырех физических лиц и три организации, которые связывают с киберпреступлениями.

Что такое санкции? Санкции - карательная мера правового воздействия/регулирования, мера принуждения в отношении государства, нарушившего международные нормы, договоры, обязательства; специальные экономические и другие ограничительные меры, применяемые против физических или юридических лиц по законодательству определенного государства, пишет Википедия.

