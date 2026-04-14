Прыжок цен на топливо и "плюс" для автогаза: как изменились цены на АЗС

Руслан Иваненко
14 апреля 2026, 16:33обновлено 14 апреля, 17:41
Дизельное топливо и бензин в Украине снова дорожают на фоне колебаний рынка топлива и изменения оптовых цен.
Стоимость автогаза постепенно растёт / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Кратко:

  • Дизель подорожал на 74 коп. за сутки
  • Бензин А-95 премиум подорожал
  • Автогаз прибавил 13 коп. к стоимости

Средние цены на топливо в Украине по состоянию на вторник, 14 апреля, снова показали рост. Об этом сообщает портал"Минфин" со ссылкой на данные консалтинговой компании "А-95".

Согласно обнародованной информации, за последние сутки дизельное топливо подорожало в среднем на 74 копейки — до 91,26 грн/л. Премиальный бензин А-95 прибавил в цене 53 копейки и стоит в среднем 77,08 грн/л.

В то же время обычный бензин А-95 незначительно подешевел — на 1 копейку, до 73,12 грн/л. Автогаз также продемонстрировал рост — плюс 13 копеек, до 49,17 грн/л.

Цены на бензин

Самое дешевое топливо марки А-95 предлагают на АЗС Brent Oil — 66,85 грн/л. Самые высокие цены зафиксированы в сетях ОККО и WOG — 76,90 грн/л.

Средние показатели в других сетях:

  • UPG — 74,00 грн/л
  • "Укрнафта" — 69,90 грн/л
  • SOCAR — 75,99 грн/л
  • KLO — 73,70 грн/л
  • "БРСМ-Нафта" — 69,94 грн/л
Цены на бензин в Украине / Инфографика: Главред

Дизельное топливо

Самая низкая средняя цена на дизель зафиксирована в сети "Свои" — 87,49 грн/л. Самое дорогое топливо реализуют ОККО и WOG — 93,90 грн/л.

Другие сети:

  • UPG — 92,00 грн/л
  • SOCAR — 91,85 грн/л
  • KLO — 91,90 грн/л
  • "Укрнафта" — 89,50 грн/л
  • "БРСМ-Нафта" — 88,99 грн/л

Автогаз

Самый дешевый автогаз продается в сети "Кворум" — 46,78 грн/л. Самые высокие цены зафиксированы в сети Motto — около 53 грн/л.

Средние цены на других АЗС:

  • UPG — 49,00 грн/л
  • "Укрнафта" — 49,90 грн/л
  • SOCAR — 49,55 грн/л
  • KLO — 48,90 грн/л
  • "БРСМ-Нафта" — 47,61 грн/л
  • OKKO и WOG — 49,90 грн/л

Как сообщал Главред, экономист, финансовый аналитик Алексей Кущ говорил, что цены на бензин в Украине могут резко вырасти до 100 грн за литр. По его словам, этот сценарий возможен, если эскалацию на Ближнем Востоке не прекратят, а мировые цены на нефть будут стремительно расти и в дальнейшем.

Кроме того, председатель парламентского комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус говорил, что, несмотря на стремительный рост мировых цен на нефть, резкое подорожание топлива до 100-150 гривен за литр пока маловероятно.

Напомним, что эксперт по энергетической политике аналитического центра Razom We Stand Максим Гардус заявлял, что если конфликт в Иране будет урегулирован и Ормузский пролив разблокируют, цены на нефть и топливо могут снизиться.

Об источнике: Минфин

Минфин — украинский информационный портал о финансах и инвестициях, работает с 2007 года, пишет Википедия.

На портале публикуется информация об инвестициях, курсах валют, сравниваются депозитные ставки в банках. Также на сайте размещается статистика по финансовым рынкам, финансовые новости и аналитические обзоры.

