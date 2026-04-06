Украинцев предупредили о резком подорожании бензина и дизеля: когда взлетят цены

Алексей Тесля
6 апреля 2026, 17:34
Стоимость топлива может резко меняться из-за глобальных факторов и политических заявлений, считают эксперты.
Украинцев предупредили о скором подорожании на АЗС

Главное:

  • Будет ли фиксированная цена на топливо
  • Возможен рост цен на бензин и дизель
  • Дизель может достичь 100 гривен за литр
  • Как дорогой бензин повлияет на цены

Эксперты оценивают ситуацию с бензином и дизелем в стране и делятся прогнозами на ближайшее время.

По их словам, говорить о дефиците пока рано, однако рынок остаётся нестабильным и чувствительным к внешним факторам, говорится в материале Главреда.

Будет ли фиксированная цена на топливо

Заместитель директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Украины Андрей Закревский отметил, что введение фиксированных цен сейчас не рассматривается.

По его словам, стоимость топлива может резко меняться из-за глобальных факторов и политических заявлений. Колебания цен на нефть могут происходить буквально в течение одного дня, что напрямую влияет на стоимость топлива.

При этом он подчеркнул, что украинский рынок удалось стабилизировать благодаря диверсификации поставок, особенно в первые месяцы 2022 года. На апрель необходимые объёмы топлива уже законтрактованы, однако цены остаются переменными.

Возможен рост цен на бензин и дизель

Эксперт топливного рынка Леонид Косянчук считает, что предпосылки для подорожания уже есть.

Он объясняет это тем, что Украина практически полностью зависит от импорта топлива, а закупочные цены за последнее время заметно выросли. Это касается как дизеля, так и бензина.

Кроме того, увеличивается разница между ценами на бюджетных и премиальных АЗС. Она формируется из-за удорожания оптовых поставок, логистики и содержания заправок.

Дизель может достичь 100 гривен за литр

Директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн предупреждает, что цена дизельного топлива может вскоре приблизиться к 100 гривнам за литр.

Он отметил, что за время полномасштабной войны стоимость дизеля в Европе уже выросла примерно вдвое. По текущим данным, оптовая цена на границе Украины достигает около 92 гривен за литр.

С учётом транспортировки и минимальной наценки АЗС розничная цена может выйти на уровень около 100 гривен. По словам эксперта, это уже не гипотеза, а вероятный сценарий ближайших недель.

Госпрограмма кешбэка на топливо

Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что около 1,3 млн украинцев уже воспользовались программой частичной компенсации стоимости топлива.

В рамках инициативы предусмотрен возврат части средств: до 15% за дизель, 10% за бензин и 5% за автогаз. Это позволяет экономить заметные суммы ежемесячно.

Полученные средства можно использовать для оплаты коммунальных услуг, покупки лекарств, продуктов украинского производства или направить на поддержку обороны страны.

Всего программой "Национальный кешбэк" пользуются миллионы граждан, и количество участников продолжает расти.

Как дорогой бензин повлияет на цены

Экономист Олег Пендзин предупреждает, что подорожание топлива может отразиться на стоимости продуктов питания.

По его словам, в сельском хозяйстве расходы на топливо составляют значительную часть затрат — до 30% во время посевной кампании.

Как сообщал Главред, топливный эксперт говорил, что стоимость бензина и дизеля на украинских АЗС может вырасти еще на 1 гривну после того, как температура воздуха поднимется выше 0°C.

Руководитель консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн заявлял, что рост котировок нефти на мировых рынках и ослабление гривны по отношению к основным валютам могут спровоцировать подорожание топлива на АЗС.

Политолог Вадим Трюхан подчеркнул, что в ближайшие дни в Украине может подорожать бензин и автомобильный газ. По его мнению, из-за ситуации на Ближнем Востоке бензин в Украине может подорожать не на несколько гривен, а сразу на 5–10 гривен за литр.

О персоне: Сергей Куюн

Сергей Куюн - директор "Консалтинговой группы А-95" с мая 2008 года. В прошлом - главный редактор журнала "НефтьРынок" компании UPECO. Участник экспертно-аналитической группы по вопросам рынка нефтепродуктов и развития нефтеперерабатывающей промышленности.

