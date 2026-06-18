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"Будет гореть и ваша Москва": Зеленский сделал жесткое предупреждение России

Инна Ковенько
18 июня 2026, 12:59
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Обстрел Москвы является логичным ответом на удары по Украине, в частности, по Киево-Печерской лавре.
'Будет гореть и ваша Москва': Зеленский сделал жесткое предупреждение России
Зеленский прокомментировал обстрел Москвы / Коллаж: Главред, фото: скриншот, exilenova+

Главное:

  • Повторный удар по Московскому НПЗ был ответом на удар по Лавре
  • Украина продолжит наносить удары, если РФ не прекратит войну
  • Президент подчеркнул, что Украина не стремилась к войне и не хочет ее продолжения

Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что Украина продолжит наносить ответные удары по России. Об этом глава государства заявил во время общения с журналистами.

"Что касается нашего ответа, абсолютно справедливого, по Москве. Вы видите, учитывая три кольца противовоздушной обороны, которая есть в Москве, мы говорили, что мы будем их доставать. Если Путин не хочет кончать эту войну, хочет продолжать, мы тихонько сидеть не будем, будем отвечать. Ответ должен быть сильным и справедливым", — говорится в сообщении.

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Зеленский напомнил, что ранее, после российского удара по Киево-Печерской лавре, предупреждал о неизбежности ответа со стороны Украины. Он подчеркнул, что реакция на такие действия должна быть "сильной и справедливой".

Глава государства также в очередной раз подчеркнул, что Украина никогда не хотела войны и стремится её завершить. Однако "если будет гореть Украина, будет гореть и ваша Москва", – сказал он.

Последствия ударов по НПЗ для России

Максим Гардус, специалист по вопросам коммуникации, партнерства и интеграции в ЕС в Razom We Stand, заявил, что в случае усиления ударов по нефтеперерабатывающей и экспортной инфраструктуре Россия лишится возможности вывозить нефть за границу и будет вынуждена переориентировать её переработку внутри страны.

По его словам, в случае невозможности сбыта нефти россиянам также придется консервировать скважины, а это сложный и рискованный процесс.

"Кроме того, НПЗ производят нефтепродукты, а это продукция с большей добавленной стоимостью. На тонне бензина Россия зарабатывает больше, чем на тонне сырой нефти. Поэтому удары по НПЗ — это также весомый способ сократить доходы федерального бюджета РФ", — подчеркнул он.

инфографика, НПЗ в России, НПЗ
НПЗ в России, НПЗ / Инфографика: Главред

Украинская атака на Москву — последние новости

Как писал Главред, в ночь на 18 июня украинские удары вновь достигли Московского региона. В частности, во второй раз за неделю был поражен Московский нефтеперерабатывающий завод. Об этом написал президент Украины Владимир Зеленский.

Он добавил, что также были поражены цели в Ростовской области и на временно оккупированных территориях Украины.

В Генеральном штабе ВСУ также сообщили, что подразделения Сил обороны в Московской области РФ повторно нанесли удар по Московскому нефтеперерабатывающему заводу. Отмечается, что мощность предприятия по переработке составляет более 12 млн тонн нефти в год. НПЗ задействован в обеспечении российской армии.

Напомним, в ночь на 18 июня ударные беспилотники атаковали Москву, а также нефтебазу в Гуково Ростовской области России. Кроме того, вблизи Шебекино в Белгородской области вспыхнул пожар — вероятно, на складе с легковоспламеняющимися или горючими материалами.

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О персоне: Максим Гардус

Максим Гардус — украинский аналитик и эксперт по энергетической политике и санкциям. Специализируется на вопросах нефтяного рынка, международных энергетических отношений и влияния санкций на российскую экономику. Работает экспертом аналитического центра Razom We Stand, который продвигает идею глобального отказа от российских энергоносителей и укрепления энергетической устойчивости демократических стран.

Имеет значительный опыт в сфере стратегических коммуникаций и медиа, регулярно комментирует энергетические темы для украинских и международных СМИ. Известен как специалист, способный доступно объяснять сложные энергетические и экономические процессы, делая акцент на вопросах энергетической безопасности.

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