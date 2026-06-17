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Санкции против РФ и ПВО для Украины: лидеры G7 приняли итоговое заявление

Виталий Кирсанов
17 июня 2026, 09:21
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В документе подчеркивается неизменная поддержка Украины в защите ее независимости, суверенитета и территориальной целостности.
Лидеры G7 приняли итоговое заявление
Лидеры G7 приняли итоговое заявление / коллаж: Главред, фото: x.com/G7

Кратко:

  • Украине увеличат поставки комплексов противовоздушной обороны
  • G7 нарастит поставки дальнобойных средств для украинской армии
  • G7 обязалась усилить экономическое давление на военную машину Кремля

Лидеры стран "Большой семерки" (G7) достигли договоренности о расширении военной поддержки Украины. Об этом говорится в совместном коммюнике лидеров объединения, опубликованном 17 июня.

В частности, речь идет об увеличении поставок Украине систем противовоздушной обороны, ракет-перехватчиков и вооружений большой дальности. Кроме того, государства G7 готовы рассмотреть возможность передачи Украине лицензий на производство отдельных видов вооружений на собственной территории.

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В документе подчеркивается неизменная поддержка Украины в защите ее независимости, суверенитета и территориальной целостности. Лидеры стран G7 выразили солидарность с украинским народом, который продолжает сталкиваться с российскими атаками на критически важную инфраструктуру и объекты культурного наследия. Также была отмечена устойчивость Украины и достигнутые ею успехи на фронте в последние месяцы, которые, по мнению участников саммита, создают новый импульс для дальнейших действий.

С целью усиления этого импульса страны "Большой семерки" намерены нарастить поставки средств ПВО, дополнительных оборонительных комплексов, ракет-перехватчиков и дальнобойного вооружения. Одновременно рассматривается возможность предоставления лицензий, которые помогут расширить производственные мощности украинского оборонно-промышленного комплекса.

Отдельное внимание в заявлении уделено вопросам энергетической безопасности Украины. Лидеры G7 подтвердили готовность предоставить дополнительную помощь для укрепления энергетической устойчивости страны и обеспечения ее потребностей в преддверии следующего зимнего периода.

Также страны G7 договорились усилить давление на российскую военную экономику путем введения дополнительных ограничений, в том числе в нефтегазовом секторе. По мнению лидеров, текущая ситуация требует принятия новых санкционных мер.

Помимо украинской тематики, в коммюнике затронуты вопросы международной безопасности. Участники G7 поддержали соглашение об открытии Ормузского пролива, достигнутое при посредничестве президента США Дональда Трампа. Кроме того, была выражена поддержка совместной оборонной инициативе Франции и Великобритании, направленной на обеспечение безопасности морского судоходства в регионе, защиту торговых судов и проведение операций по разминированию.

Лидеры также призвали ускорить оказание гуманитарной помощи населению сектора Газа и содействовать восстановлению региона. В заявлении содержится призыв к прекращению насилия на Западном берегу реки Иордан, а также поддержка усилий правительства Ливана по разоружению группировки "Хезболла".

Кроме того, "Большая семерка" выразила серьезную обеспокоенность развитием ядерной и ракетной программ Северной Кореи и вновь подтвердила курс на полную денуклеаризацию Корейского полуострова.

Встреча Трампа и Зеленского на саммите G7 - новости

Как писал Главред, президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом США Дональдом Трампом в кулуарах саммита G7 во Франции.

Встреча состоялась в рамках международного саммита, где стороны обсуждают ключевые вопросы безопасности и политики. В переговорах также приняли участие государственный секретарь США Марко Рубио и секретарь СНБО Украины Рустем Умеров.

Позже Зеленский сообщил, что во время встреч с лидерами стран "Большой семерки" ключевой темой стала потребность Украины в укреплении противовоздушной обороны.

Европейские союзники Украины рассчитывают использовать встречу президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом на саммите G7, чтобы убедить американского лидера уделить больше внимания войне России против Украины. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники среди представителей стран "Большой семерки".

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Что такое G7?

G7 (Group of Seven — "Группа семи") — неформальный международный клуб, объединяющий Великобританию, Германию, Италию, Канаду, Францию, Японию и США. Саммиты G7 проходят ежегодно по очереди в каждом из государств-членов.

G7 не является международной организацией, она не основана на международном договоре, не имеет устава и секретариата, передает Википедия.

Решения "семёрки" не имеют обязательной силы. Как правило, речь идёт о фиксации намерения сторон придерживаться согласованной линии или о рекомендациях другим участникам международной жизни применять определённые подходы в решении тех или иных вопросов. Поскольку G7 не имеет устава, официально принять статус члена этого института невозможно.

С 1997 года в составе клуба участвовала Россия, в связи с чем объединение получило название "Большая восьмёрка" (G8). Однако после аннексии Крыма в 2014 году клуб вновь стал собираться без России в формате G7.

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