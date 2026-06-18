В Кремле заговорили о завершении войны: перед каким выбором оказался Путин

Глава ЦПД заявил, что в российском руководстве усиливается противостояние между сторонниками продолжения войны и теми, кто осознает риски для РФ.

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В Кремле заговорили о завершении войны — что известно / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Минобороны РФ

О чем сказал Андрей Коваленко:

Часть кремлевских элит стремится к завершению войны и снятию санкций

Силовики РФ пока удерживают режим и не готовы к реальному расколу

Путин сейчас стоит на распутье между прекращением и продолжением войны

Верхушка российской власти всё активнее обсуждает будущее войны против Украины. Часть влиятельных групп в Кремле выступает за восстановление отношений с Западом и ослабление международной изоляции, тогда как другие настаивают на продолжении боевых действий. Об этом сообщил глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко в комментарии РБК-Украина.

Несмотря на разговоры о возможных внутренних противоречиях в российской элите, говорить о серьезном расколе среди тех, кто обеспечивает стабильность режима, пока рано.

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"Пока, к сожалению, нельзя сказать, что силовики готовы к расколу. Всё держится на них. То, что там существует несколько лагерей, — это правда", — отметил Коваленко.

По его словам, одна из групп влияния связывает будущее России с возвращением западных инвестиций и постепенным выходом из санкционной изоляции. В этой среде понимают, что сотрудничество с Китаем не компенсирует потерю экономических связей с западными странами.

"Часть элиты выступает за завершение войны, снятие санкций с России, восстановление западного капитала, приток западного капитала в Россию, потому что Китай не инвестирует в Россию. Китай лишь закупает дешевые энергоресурсы, но не вкладывает свой капитал, не инвестирует в развитие российской промышленности и так далее", — подчеркнул он.

Коваленко обратил внимание, что именно западный бизнес в прошлом обеспечивал Россию технологиями, рабочими местами и дополнительными бюджетными поступлениями. Особенно это касается сложных проектов по добыче ресурсов, где российская экономика остается зависимой от внешних разработок.

Среди сторонников смягчения отношений с Западом он назвал ряд известных представителей российской элиты, которые пытаются продвигать соответствующие инициативы. В то же время эти шаги вызывают жесткую реакцию со стороны сторонников силового сценария.

"Дмитриев, в частности, должен предпринимать какие-то шаги, чтобы улучшить отношения с Западом в интересах России, но он подвергается внутри России критике со стороны так называемых ястребов, к которым относят Герасимова, Патрушева, Кириенко, Ковальчуков, Ушакова", — сказал Коваленко.

По его словам, представители этого лагеря заинтересованы в сохранении нынешней модели функционирования государства, которая в значительной степени опирается на военные расходы и финансовые потоки, связанные с войной.

"И говорят, что с ними министр иностранных дел Лавров. Они выступают за продолжение войны и дальнейшие действия. Они ориентируются, в том числе, на доходы из военного бюджета, которые, конечно же, вряд ли смогут заменить без войны", — отметил он.

Отдельно Коваленко прокомментировал предположения о возможных изменениях в российском руководстве. Он заметил, что история неоднократно демонстрировала неожиданные политические трансформации даже в самых закрытых авторитарных системах.

"Мы исторически помним — все называют это конспирологией, — но внезапно умер Сталин, и внезапно его культ начал уничтожать Хрущев. Тогда тоже никто этого не ожидал. Кто знает, что сейчас может произойти в России?" — добавил он.

В то же время пока Коваленко не видит явных признаков подготовки к кардинальным изменениям внутри российской системы власти. Однако экономические факторы всё сильнее влияют на расчёты Кремля.

"Визуальных признаков этого нет, но есть признаки того, что сам Путин стоит на распутье между прекращением войны и её продолжением. Он видит экономические риски и понимает, что ждёт Россию", — подчеркнул Коваленко.

По его мнению, дополнительное давление на российскую экономику может усилиться из-за изменений на мировом энергетическом рынке.

"Против России вновь будут введены санкции, продавать нефть по завышенным ценам уже не получится, и это только приблизит экономический кризис", — подытожил он.

ЦПД / Инфографика: Главред

Как удары по РФ влияют на позицию Украины на мирных переговорах — комментарий эксперта

Политолог и руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко отметил, что массированные удары украинских Сил обороны по объектам в глубине территории России укрепляют переговорные позиции Киева и могут приблизить окончание войны. В то же время, по его мнению, пока они еще не стали фактором, способным кардинально изменить позицию Владимира Путина.

По словам эксперта, с учетом текущей ситуации у России уже нет оснований выдвигать требования, значительно выходящие за рамки прекращения боевых действий по нынешней линии фронта. Он также предположил, что Украина при определенных условиях может сформулировать дополнительные требования для перехода к деэскалации.

Чаленко считает, что удары по российским тыловым объектам существенно влияют на внутреннюю ситуацию в РФ и постепенно ослабляют поддержку российского руководства. В то же время Кремль пытается подать эти события в выгодном для себя информационном ключе.

"Когда в очередной раз выходит Песков и рассказывает, что россияне, оказывается, проводят "СВО", чтобы не было таких ударов, как по Санкт-Петербургу, — это классика в духе Оруэлла", — подытожил он.

Карта расположения российских НПЗ / Инфографика: Главред

Война России против Украины — последние новости по теме

Напомним, ранее министр обороны Украины Михаил Федоров сделал важное заявление относительно масштабной военной операции "Ашан". Он подчеркнул, что успешное применение дронов во время операции существенно повлияло на остановку наступательных действий российских сил. В настоящее время кампания продолжается с использованием новых военных подходов.

Отметим, что министр обороны Михаил Федоров в ходе интервью заявил о наращивании использования беспилотников в атаках на оккупированные территории. По его словам, изоляция Крыма с помощью беспилотных летательных аппаратов является одной из ключевых тактик сдерживания противника. Это значительно ослабляет возможности снабжения и усиливает давление на российские войска.

Как ранее сообщал Главред, президент США Дональд Трамп высказал свою позицию относительно перспектив прекращения войны в Украине. Трамп обратил внимание на сложные переговоры между Киевом и Москвой и подчеркнул необходимость поиска реальных механизмов для достижения мира в ближайшее время.

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О персоне: Андрей Коваленко Андрей Коваленко — лейтенант Сил обороны Украины, в декабре 2023 года откомандирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины. По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию в защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять попыткам россиян, ФСБ, ГРУ и СЗР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом. "Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное сообщество, заинтересованное в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе, чтобы противодействовать российским ИПсО", — подчеркнул Андрей Коваленко.

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