'Вся Москва горит': столицу РФ накрыли нефтяные дожди и дым, все последствия удара

Более 180 дронов атаковали Москву и сожгли стратегический НПЗ в Капотне. Что известно о последствиях массированного удара и как россияне реагируют на обстрелы.

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Удар по Москве 18 июня — всё, что известно о последствиях массированной атаки / Коллаж: Главред

О чем идет речь в материале:

Каковы цели ударов по Москве

Что известно о последствиях удара по Московскому НПЗ

Сколько дронов атаковали Москву

Как москвичи реагируют на атаку и какая реальность для них наступила

Москва во второй раз за неделю оказалась под масштабной атакой украинских беспилотников. Главной целью стал Московский нефтеперерабатывающий завод в Капотне, где после серии попаданий вспыхнули масштабные пожары, а небо над российской столицей затянуло густым черным дымом.

Главред собрал самое важное, что стоит знать о массированном ударе по Москве и его последствиях.

видео дня

Каковы цели ударов по Москве

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Силы обороны Украины вновь успешно нанесли удар по Московскому нефтеперерабатывающему заводу. Кроме того, под удар попали военные объекты в Ростовской области и на временно оккупированных территориях Украины. По словам главы государства, операция стала ответом на постоянные российские атаки по украинским городам и объектам критической инфраструктуры.

"Этой ночью наши удары с большого расстояния вновь достигли Московского региона: во второй раз за неделю был поражен Московский нефтеперерабатывающий завод. Также были поражены цели в Ростовском регионе и на временно оккупированных территориях Украины. Это вполне справедливый ответ на российские удары по нашим городам и населённым пунктам и ещё один важный результат работы наших воинов по объектам, обеспечивающим российскую военную машину", — подчеркнул Зеленский.

Московский НПЗ / Инфографика: Главред

Президент поблагодарил все подразделения, принимавшие участие в проведении операции, в частности СБУ, Силы беспилотных систем, Силы специальных операций, ГУР и ракетные войска.

В то же время Зеленский подчеркнул, что международные партнеры положительно оценили эффективность украинских дальнобойных ударов. По его мнению, именно усиление комплексного давления может заставить Кремль перейти к дипломатическому завершению войны.

"Пора заканчивать эту войну, и Россия должна предпринять необходимые шаги в области дипломатии", — заявил президент.

Отдельно он прокомментировал удар по Москве во время общения с журналистами. Зеленский отметил, что, несмотря на многоуровневую систему противовоздушной обороны российской столицы, Украина демонстрирует способность достигать поставленных целей.

Смотрите видео с заявлением Зеленского:

/ Скриншот

"Мы говорили, что будем их доставать. Если Путин не хочет заканчивать эту войну, хочет продолжать, мы тихо сидеть не будем. Будем отвечать. Если Украина будет гореть из-за врага, будет гореть и ваша Москва", — сказал президент.

Глава государства также подчеркнул, что Украина не стремится к продолжению войны, однако Россия, по его словам, сознательно блокирует любые шаги к прекращению огня. Именно поэтому, убежден Зеленский, международное давление должно только усиливаться.

"Нужно давить на Путина всем — украинцам, европейцам, американцам и самим россиянам. Россия должна почувствовать, что воевать больше не имеет смысла", — подчеркнул он.

Президент также сообщил, что на заседании в формате "Рамштайн" Украина рассчитывает получить новые решения по системам Patriot, противоракетной обороне и созданию европейской антибаллистической системы.

Что известно о последствиях удара по Московскому НПЗ

В Службе безопасности Украины сообщили, что операцию провели бойцы Центра спецопераций "Альфа" совместно с Силами беспилотных систем, ССО, ГУР и 19-й ракетной бригадой.

По данным спецслужбы, удары пришлись по резервуарному парку, установке первичной переработки сырой нефти и комплексу очистки дизельного топлива.

"На Московском НПЗ фиксируются как минимум четыре крупных очага возгорания. Огромные столбы густого черного дыма видны из разных районов Москвы", — сообщили в СБУ.

В спецслужбе напомнили, что завод расположен всего в 15 километрах от Кремля и обеспечивает значительную часть топливного рынка российской столицы, включая более половины дизельного топлива для московского региона.

После предыдущего удара 16 июня предприятие уже временно приостанавливало работу. В СБУ считают, что повторная атака подтвердила способность украинских беспилотников систематически поражать стратегические объекты в самом центре России.

"СБУ и в дальнейшем будет проводить спецоперации, которые истощают экономический потенциал агрессора и повышают для России цену войны", — подчеркнули в ведомстве.

Что известно о СБУ / Главред — инфографика

"Мадяр": конвейер возмездия уже работает

Командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди с позывным "Мадяр" назвал удар по Москве продолжением системной кампании по уничтожению российской топливной и военно-промышленной инфраструктуры.

По его словам, на этот раз украинские подразделения в третий раз за последние 30 дней успешно атаковали Московский НПЗ.

Роберт Бровди "Мадяр" / Инфографика: Главред

"Москва всё-таки падет. И не на пляже в Крыму. Кремль это осознает — неприкосновенных или недосягаемых зон становится всё меньше", — заявил "Мадяр".

Смотрите видео атаки на Московский НПЗ:

/ Скриншот

Он подчеркнул, что основной стратегией остается методичное уничтожение топливно-энергетического комплекса, военной промышленности, систем ПВО и живой силы противника.

"Рецепт борща от Волелюбной Украинской Птицы — жесткий, но прагматичный скрининг и деструкция вражеской инфраструктуры ТЭК и ВПК как источников финансирования войны. Конвейер возмездия работает", — отметил он.

Сколько дронов атаковали Москву

По сообщениям российской стороны, утром 18 июня столичный регион атаковали более 180 украинских беспилотников.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, часть дронов прорвалась в город, а удары вновь вызвали масштабные пожары на территории Московского НПЗ в Капотне.

По информации российских СМИ, это крупнейший налет беспилотников на Москву с начала полномасштабной войны.

OSINT-аналитик Кирилл Михайлов отметил, что масштабы атаки свидетельствуют о существенном росте возможностей украинских дальнобойных средств поражения.

Сибига обратился к москвичам

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига после атаки обратился непосредственно к жителям Москвы и Московской области.

По его словам, главный вопрос, который сегодня задают россияне, должен быть адресован не Украине, а Владимиру Путину.

"Один из самых популярных вопросов, который задают москвичи сегодня утром: „Что происходит?". Я могу ответить. Ваша страна начала агрессивную войну против нашей. На протяжении многих лет она убивает наших людей. Теперь, когда вы знаете, что происходит, спросите Путина, когда он планирует это закончить", — заявил Сибига.

Андрей Сибига / Инфографика: Главред

Для Москвы наступила новая реальность — что известно

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко отмечает, что регулярные удары по Москве уже стали новой реальностью из-за нежелания Кремля прекратить войну.

"Москва продолжает подвергаться ударам — теперь это стало нормой из-за того, что Путин не хочет заканчивать войну. Московский НПЗ, догорают резервуары, всё небо в чёрном дыму. Стабильность: "Вся Москва горит, я сваливаю", — процитировал Коваленко одного из москвичей.

В комментарии РБК-Украина он подчеркнул, что только за последний месяц Украина нанесла как минимум двадцать успешных ударов по крупным стратегическим объектам на территории России.

"Работают Силы беспилотных систем, ГУР, СБУ, Силы специальных операций и другие подразделения. Это ежедневная операция, которая вознаграждается тем, как горит Россия", — отметил он.

По словам Коваленко, главным следствием удара стало разрушение мифа об абсолютной безопасности Москвы.

Он сообщил, что анализ комментариев в российских соцсетях показал резкое падение доверия к официальной информации Кремля.

"78% органических комментариев содержали недоверие к сообщениям властей и критику работы ПВО. Это очень высокий показатель именно для Москвы. Путин фактически утратил тот образ гаранта безопасности, который создавал более двадцати лет", — заявил Коваленко.

ЦПД / Инфографика: Главред

Он также рассказал, что после остановки Московского НПЗ российские власти вынуждены срочно перебрасывать топливо из других регионов, а также ограничивать его продажу на отдельных автозаправках.

По мнению руководителя ЦПД, если удары по Москве будут продолжаться регулярно, уровень общественного недовольства в российской столице будет только расти.

"Стабильность, в том числе взрывов в Москве, приведет к росту недовольства, что доказано на примере регионов России. В 2025 году более 10% составляли такие ура-патриоты, праворадикалы и так далее, преимущественно жители Москвы, Санкт-Петербурга, Владивостока, которые выступали за так называемую "СВО" до полного уничтожения Украины. Это то ядро, на котором Путин выстраивает дальнейшую политику. Не знаю, почему так устроено, но самое главное для него — это социология Москвы и Санкт-Петербурга. Его не волнует, что в Ростове, что в Белгороде, что в Курске, Брянске и так далее. Волнует исключительно это", — подчеркнул Коваленко.

"Вся Москва горит" — как москвичи реагируют на атаку

После атаки социальные сети наполнились видео очевидцев, запечатлевших многочисленные взрывы, полёты дронов и масштабные пожары на Московском НПЗ. Сам Сергей Собянин признал, что несколько дронов достигли территории предприятия. Также обломки повредили здание торгового центра "Садовод".

На многочисленных видео видно сразу несколько очагов возгорания, а над промышленной зоной поднимаются огромные клубы черного дыма.

"Вся Москва горит. Все горит. Я сваливаю", — эмоционально говорит один из очевидцев на обнародованном видео.

Кроме того, сами москвичи массово жалуются на нефтяной дождь.

Почему удар по Московскому НПЗ имеет стратегическое значение

Московский нефтеперерабатывающий завод расположен всего в 15 километрах от Кремля. Предприятие принадлежит "Газпромнефти" и является одним из крупнейших НПЗ России.

По оценкам OSINT-сообщества"КиберБорошно", после удара возникло как минимум пять крупных очагов пожара. Попадания были зафиксированы по резервуарному парку, установке каталитического крекинга, установке висбрекинга, производству метил-трет-бутилового эфира и другим ключевым технологическим объектам.

/ Фото: OSINT

Завод перерабатывает около 11 миллионов тонн нефти в год и обеспечивает примерно 40% топливного рынка Москвы.

Как Кремль ответит на атаку по Москве

Аналитики Defence Express обращают внимание, что вторая подряд успешная атака свидетельствует о системном характере украинских операций.

По информации издания, российская сторона заявила о якобы перехвате 555 украинских дальнобойных беспилотников по всей территории страны, из которых более 180 приблизились к Москве. При этом подтверждено как минимум семь результативных попаданий по территории Московского НПЗ.

Аналитики предполагают, что предыдущая атака 16 июня могла использоваться для выявления слабых мест московской системы ПВО и истощения её запасов ракет.

Помимо непосредственного поражения одного из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России, эксперты прогнозируют ещё одно важное последствие. Кремль, скорее всего, будет вынужден перебрасывать дополнительные средства противовоздушной обороны в Москву, ослабляя защиту других стратегических регионов страны. Именно это может сделать дальнейшие украинские дальнобойные атаки еще более эффективными.

"В конечном итоге удар по НПЗ в Москве максимально выгоден не только с точки зрения поражения завода, перерабатывающего 11–12 млн баррелей нефти в год и являющегося ключевым объектом для обеспечения топливом московского региона. Речь идет не только о политическом значении атаки. Возможно, более важным будет то, что в Кремле после этого, скорее всего, будет принято решение еще больше усилить противовоздушную оборону Москвы, что в настоящее время возможно лишь за счет переброски средств из других регионов и с других объектов. Что облегчит атаку на них", — подытожили аналитики.

Почему важно продолжать удары по Москве – комментарий эксперта

В последнее время украинские беспилотники все чаще достигают территории Москвы и Московской области. По мнению военного эксперта Ивана Ступака, сами по себе отдельные атаки не способны мгновенно изменить ситуацию внутри России, однако именно их системность может постепенно повлиять на общественные настроения и заставить россиян иначе оценить войну.

"Это то, к чему мы должны стремиться. Москва не опустеет после первой же атаки — понадобится десяток атак, прежде чем в сознании россиян начнет что-то ломаться, и они начнут публично осуждать войну — не дома под одеялом, а в курилках и кабинетах", — отметил Иван Ступак.

Эксперт считает, что только серия подобных ударов может постепенно сформировать в российском обществе ощущение, что война начинает непосредственно влиять на их повседневную жизнь. Именно тогда, убежден он, могут появиться открытые дискуссии о том, что военная кампания развивается не по тому сценарию, который предлагает российская власть.

"Только после десятка атак в России могут заговорить о том, что война заходит куда-то не туда. Поэтому для этого нужно время и определенные усилия, и наши военные сейчас над этим работают", — подчеркнул он.

Когда Россию "накроет" дефицит топлива

Одним из наиболее ощутимых последствий украинских ударов по российской энергетической инфраструктуре может стать дефицит топлива. Президент Центра глобалистики "Стратегия XXI" Михаил Гончар обращает внимание на то, что первые признаки этой проблемы уже хорошо заметны на территории временно оккупированного Крыма.

По его словам, ситуация на полуострове демонстрирует сценарий, который вскоре может повториться уже в самой России. В то же время конкретные сроки развития событий будут зависеть от сезонного спроса, в частности от потребностей аграрного сектора.

"Надо посмотреть на Крым: то, что мы видим сегодня в Крыму, — это то, что Россия может увидеть у себя в июле. Произойдет ли это именно в июле или уже в августе, когда со стороны аграрного сектора возрастет потребность в топливе, — другой вопрос. Но Крым сейчас — это прообраз того, что ждет Россию в ближайшее время", — отметил Михаил Гончар.

Эксперт подчеркивает, что Москва уже пытается компенсировать потери за счет белорусских нефтеперерабатывающих заводов, которые работают преимущественно на российской давальческой нефти. Однако даже такая помощь, по его убеждению, не способна полностью устранить проблему.

"Конечно, Россия сейчас пытается спасти ситуацию за счет белорусских НПЗ, куда фактически поставляется российская давальческая нефть. И "батька" здесь приходит на помощь. Но в целом ситуацию это не спасет", — подчеркнул аналитик.

Карта расположения российских НПЗ / Инфографика: Главред

Как удары ВСУ влияют на политический имидж России

Украинские удары по российским НПЗ и портам разрушают миф о РФ как стабильном поставщике нефти и газа. Об этом говорит Максим Гардус, специалист по вопросам коммуникации и интеграции в ЕС в Razom We Stand.

По его словам, эти атаки демонстрируют международному бизнесу главное: пока компании зависят от российских энергоресурсов, они не могут быть уверены в стабильности поставок. Даже политически нейтральные покупатели теперь вынуждены учитывать риски.

"Россия 25 лет строила имидж энергетической сверхдержавы, которая якобы всегда выполняет свои обязательства. Но удары по инфраструктуре и портам показывают, что это не так. Могут произойти ситуации, когда вы заказали танкер на 400 тысяч тонн, спланировали производственный процесс, но танкер к вам не дошёл, потому что порт сгорел, танкер сгорел или всё вместе", — объясняет Гардус.

Эксперт предупреждает, что такие форс-мажоры могут оказаться для покупателей значительно дороже, чем выгода от приобретения российской нефти со скидкой.

"Вы вынуждены метаться по рынку и срочно закупать нефть, которая не поступила. И вот вы — условно нейтральный турецкий или индийский бизнесмен. Перед вами возникает угроза, что из-за поражения терминала ваш собственный НПЗ остановится, а контрагенты не получат бензин. Это убыточно. Поэтому украинские удары по российским объектам несут четкий посыл миру: не покупайте нефть в России", — подытожил Максим Гардус.

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О персоне: Андрей Коваленко Андрей Коваленко — лейтенант Сил обороны Украины, в декабре 2023 года откомандирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины. По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию в защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять попыткам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом. "Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное сообщество, заинтересованное в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе, чтобы противодействовать российским ИПсО", — подчеркнул Андрей Коваленко.

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