Трампа 'накачали вредными идеями': в Кремле резко набросились на европейцев

Кратко:
- В Кремле заявили о "негативном" влиянии Европы на Трампа
- Ушаков утверждает, что президенту США навязывали вредные идеи
- Также он опроверг успехи Украины на фронте
Помощник диктатора Владимира Путина Юрий Ушаков заявил, что европейцы на саммите G7 во Франции якобы "навязывали" президенту США Дональду Трампу вредные идеи о том, что войну в Украине нужно продолжать. Об этом он сказал в интервью российским СМИ.
По его словам, главу Белого дома убеждали, что ситуация на поле боя меняется в пользу Киева, что якобы не соответствует действительности.
"Украинская тема активно обсуждалась во время заседания саммита "Большой семерки". Как можно предположить, Трампа "накачивали", я бы сказал, наверное, не полезными, если не вредными идеями", — рассказал Ушаков.
Он добавил, что после саммита "Большой семерки" Кремль пока не имел контактов с администрацией Трампа.
Кроме того, помощник Путина убежден, что "европейцы оказывают неблаготворное влияние" на президента США, но Трамп "сильный политик и придерживается своих взглядов".
"Европейцы настаивают на том, что следует продолжать войну. При этом они руководствуются совершенно ошибочным мнением, что ситуация на поле боя якобы меняется в пользу украинских сил, что категорически неверно", — подытожил Ушаков.
Что сказал Трамп после саммита G7
Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции после саммита G7 заявил, что ожидает изменений в вопросе российско-украинской войны в ближайшее время.
По его словам, и Киев, и Москва стремятся найти путь к прекращению боевых действий, хотя пока не видят механизма для этого.
"Что-то произойдет. Очень много людей, очень много солдат гибнут. Обе стороны несут большие потери. Россия теряет больше, потому что она ведет наступательные действия, а когда наступают на войне, то теряют больше. Это довольно просто", — добавил он.
Война в Украине — последние новости
Как сообщал Главред, президент США Дональд Трамп заявлял, что после завершения конфликта вокруг Ирана администрация США намерена уделить больше внимания вопросу прекращения войны между Украиной и Россией.
Командующий десантно-штурмовыми войсками ВСУ, Герой Украины Олег Апостол считает, что украинцам не стоит рассчитывать на скорое завершение войны и необходимо сохранять готовность к длительному противостоянию.
В то же время диктатор Владимир Путин заявлял, что войну в Украине якобы начала не Россия. Он также пожаловался, что сейчас Москва вынуждена практически в одиночку противостоять "всему коллективному Западу".
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О персоне: Юрий Ушаков
Юрий Ушаков — российский дипломат, государственный деятель. С мая 2012 года занимает должность помощника президента РФ. В зоне ответственности Ушакова — внешняя политика.
В период с 1996 по 1998 год был постоянным представителем России при ОБСЕ, позже, с 1998 по 1999 год, занимал должность заместителя министра иностранных дел. А с 2008 по 2012 год Ушаков был заместителем руководителя аппарата правительства России, пишет Википедия.
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