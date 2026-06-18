Трампа 'накачали вредными идеями': в Кремле резко набросились на европейцев

Ушаков категорически опроверг утверждение о том, что ситуация на поле боя меняется в пользу Украины.

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В Кремле резко отреагировали на саммит G7 / коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, whitehouse.gov

Кратко:

В Кремле заявили о "негативном" влиянии Европы на Трампа

Ушаков утверждает, что президенту США навязывали вредные идеи

Также он опроверг успехи Украины на фронте

Помощник диктатора Владимира Путина Юрий Ушаков заявил, что европейцы на саммите G7 во Франции якобы "навязывали" президенту США Дональду Трампу вредные идеи о том, что войну в Украине нужно продолжать. Об этом он сказал в интервью российским СМИ.

По его словам, главу Белого дома убеждали, что ситуация на поле боя меняется в пользу Киева, что якобы не соответствует действительности.

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"Украинская тема активно обсуждалась во время заседания саммита "Большой семерки". Как можно предположить, Трампа "накачивали", я бы сказал, наверное, не полезными, если не вредными идеями", — рассказал Ушаков.

Он добавил, что после саммита "Большой семерки" Кремль пока не имел контактов с администрацией Трампа.

Кроме того, помощник Путина убежден, что "европейцы оказывают неблаготворное влияние" на президента США, но Трамп "сильный политик и придерживается своих взглядов".

"Европейцы настаивают на том, что следует продолжать войну. При этом они руководствуются совершенно ошибочным мнением, что ситуация на поле боя якобы меняется в пользу украинских сил, что категорически неверно", — подытожил Ушаков.

Какие страны входят в G-7 / Инфографика: Главред

Что сказал Трамп после саммита G7

Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции после саммита G7 заявил, что ожидает изменений в вопросе российско-украинской войны в ближайшее время.

По его словам, и Киев, и Москва стремятся найти путь к прекращению боевых действий, хотя пока не видят механизма для этого.

"Что-то произойдет. Очень много людей, очень много солдат гибнут. Обе стороны несут большие потери. Россия теряет больше, потому что она ведет наступательные действия, а когда наступают на войне, то теряют больше. Это довольно просто", — добавил он.

Война в Украине — последние новости

Как сообщал Главред, президент США Дональд Трамп заявлял, что после завершения конфликта вокруг Ирана администрация США намерена уделить больше внимания вопросу прекращения войны между Украиной и Россией.

Командующий десантно-штурмовыми войсками ВСУ, Герой Украины Олег Апостол считает, что украинцам не стоит рассчитывать на скорое завершение войны и необходимо сохранять готовность к длительному противостоянию.

В то же время диктатор Владимир Путин заявлял, что войну в Украине якобы начала не Россия. Он также пожаловался, что сейчас Москва вынуждена практически в одиночку противостоять "всему коллективному Западу".

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О персоне: Юрий Ушаков Юрий Ушаков — российский дипломат, государственный деятель. С мая 2012 года занимает должность помощника президента РФ. В зоне ответственности Ушакова — внешняя политика. В период с 1996 по 1998 год был постоянным представителем России при ОБСЕ, позже, с 1998 по 1999 год, занимал должность заместителя министра иностранных дел. А с 2008 по 2012 год Ушаков был заместителем руководителя аппарата правительства России, пишет Википедия.

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