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Не фронт решит всё: названо слабое место России, которое может изменить ход войны

Юрий Берендий
17 июня 2026, 23:04
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Гончар заявил, что систематические удары Украины по российской нефтяной инфраструктуре и средствам ПВО постепенно ослабляют её способность вести затяжную войну.
Не фронт решит всё: названо слабое место России, которое может изменить ход войны
Названо слабое место России, которое может изменить ход войны / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем сказал Михаил Гончар:

  • Успешные удары ВСУ по НПЗ объясняются серьёзным ослаблением ПВО РФ
  • Огромные размеры России стали её уязвимостью из-за пробелов в ПВО
  • Удары по нефтяному сектору разрушают финансовый фундамент агрессии

Системные удары Украины по российской нефтяной инфраструктуре способны повлиять на ход войны не меньше, чем события непосредственно на линии боевого столкновения. Именно нефтяные доходы остаются ключевым источником финансирования российской военной машины, а потому удары по этому сектору постепенно подрывают способность РФ продолжать агрессию. Об этом сообщил президент Центра глобалистики "Стратегия XXI", эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаил Гончар в интервью Главреду.

По мнению эксперта, Украина уже продемонстрировала способность серьезно затруднять работу российской нефтеперерабатывающей отрасли. Этому способствует не только увеличение дальности и эффективности ударов, но и последовательное ослабление российской системы противовоздушной обороны.

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Российская территория остается чрезвычайно обширной, а потому создать сплошной защитный контур над всеми стратегическими объектами практически невозможно. Из-за этого в обороне образуются многочисленные пробелы, которыми и пользуются украинские силы.

"Именно поэтому успехи Сил обороны Украины и эффективное поражение таких стратегических объектов в значительной степени объясняются тем, что мы достаточно серьезно ослабили возможности ПВО России", — отметил Гончар.

Он обратил внимание, что российские власти ещё в 2024 году заявляли о намерении усилить защиту критически важной нефтяной инфраструктуры. Однако реализовать эти планы в полной мере не удалось. Одной из причин стали организационные и законодательные трудности, связанные с передачей средств противовоздушной обороны для охраны гражданских объектов.

По словам эксперта, даже крупнейшие нефтяные компании страны располагают финансовыми ресурсами, но это не означает автоматического доступа к боевым системам защиты. Имеющиеся средства противодействия беспилотникам способны действовать лишь против небольших целей и не могут эффективно противостоять массированным атакам ударных дронов.

Из-за этого российское руководство фактически оказалось не готовым к ситуации, когда удары начали достигать регионов, которые ранее считались относительно безопасными.

"Поэтому это действительно так — Россия оказалась не готова. Очевидно, там не рассчитывали, что даже до Петербурга что-то может долететь. Хотя на самом деле мы наносили удары по нефтяному терминалу в Петербурге, но такого эффекта, как сейчас, тогда не было. Масштабы России — это одновременно и преимущество, и уязвимость. Ведь создание зенитно-ракетного комплекса — не быстрый процесс, на это уходят месяцы, а потерять его можно мгновенно", — сказал эксперт.

Именно поэтому российские военные всё чаще вынуждены концентрировать имеющиеся средства защиты на отдельных направлениях. Прежде всего речь идёт о Москве и Московской области, из-за чего другие важные регионы остаются менее прикрытыми.

Эксперт считает, что Украина должна продолжать кампанию по уничтожению российских средств ПВО, ведь это напрямую повышает результативность последующих ударов по стратегическим целям.

"Поэтому здесь главное — не останавливаться. Нужно и в дальнейшем уничтожать средства ПВО, ведь это расширяет наши возможности. Тогда долетит не один, два или три дрона, а десяток", — подчеркнул Гончар.

Он привел в качестве примера район Туапсе, где эффективность атак заметно изменилась. Если раньше к целям прорывались лишь отдельные беспилотники, то теперь результаты ударов стали значительно ощутимее.

В то же время эксперт предостерегает от упрощенного подхода к оценке войны. По его словам, не существует какого-то одного вида оружия или отдельного решения, способного мгновенно переломить ситуацию в пользу Украины.

По его убеждению, ключевым фактором остается комплексное давление на все элементы российской военной системы. К уже существующим проблемам с техникой и пополнением личного состава добавляются трудности в энергетическом секторе, которые постепенно влияют на возможности государства финансировать войну.

"Война — это деньги. Именно деньги дают возможность производить технику, боеприпасы, топливо для фронта, в частности, для ведения наступательных действий. Нет денег — нет войны", — подчеркнул Гончар.

По его словам, российская военная мощь в значительной степени формировалась благодаря доходам от экспорта нефти, поступавшим на протяжении десятилетий. Именно эти средства обеспечивали развитие оборонно-промышленного комплекса и создание нынешнего военного потенциала.

Эксперт убежден, что удары по нефтяному сектору наносят удар по фундаменту, на котором держится вся система финансирования российской агрессии.

"Если вывести из строя механизм, который генерирует эти средства, со временем остановится и военный маховик", — отметил он.

Вместе с тем Гончар напоминает, что эффект от таких действий не будет мгновенным. Российская система строилась с расчетом на работу в условиях войны и обладает определенным запасом устойчивости.

"Хотя, безусловно, существует определенная инерция. Не стоит ожидать, что все остановится, как только мы разгромим один НПЗ или нанесем удар по какому-то узлу нефтепроводов. Так не будет, потому что российская система создавалась как система, которая должна быть жизнеспособной в условиях войны. И сейчас война вернулась в Россию. Жизнеспособность этой системы нам еще предстоит сломить, но мы движемся в правильном направлении", — подытожил он.

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Карта расположения российских НПЗ / Инфографика: Главред

Удары по России — последние новости по теме

Напомним, ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сделал важное заявление относительно удара по Афипскому НПЗ. Он подчеркнул, что атака дронов на один из крупнейших НПЗ на юге России существенно повлияет на возможности обеспечения военных нужд. На данный момент ситуация остается под контролем.

Отметим, что начальник Генштаба ВСУ во время брифинга заявил о серии успешных ударов по российским объектам. По его словам, удары по стратегическим целям на территории РФ помогут в долгосрочной перспективе ослабить войска агрессора в кратчайшие сроки.

Как ранее сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский высказал свою позицию относительно удара по Московскому НПЗ. Зеленский обратил внимание на сложные последствия нанесения ударов по ключевому нефтеперерабатывающему заводу Москвы и призвал продолжать такие операции для эффективного сокращения ресурсной базы противника.

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О персоне: Михаил Гончар

Гончар Михаил Михайлович (род. 17 февраля 1963) — украинский эксперт по международным отношениям в сфере энергетики и безопасности. Президент Центра глобалистики "Стратегия XXI", главный редактор журнала "Черноморская безопасность", пишет Википедия.
В 2000-х годах работал в системе нефтегазового комплекса Украины, занимая ответственные должности. Исследовал вопросы энергетической безопасности, международных энергетических отношений, нефтегазового сектора, нетрадиционных углеводородов, реформирования энергетического сектора, глобальных энергетических рынков. Был экспертом украинской части межправительственных комиссий по экономическому сотрудничеству с Германией, Польшей, Словакией, Чехией, Казахстаном, Азербайджаном, Грузией, Турцией.

С 2007 года работает в неправительственном секторе — сначала возглавлял энергетические программы и киевское представительство "Номос-Энергия" аналитического центра "Номос", а в 2009 году основал и возглавил аналитический Think Tank "Центр глобалистики "Стратегия XXI"". Главный редактор журнала "Черноморская безопасность" (с 2017 года). Автор, соавтор и редактор ряда книг и публикаций по проблематике энергетики, энергетической безопасности, международных отношений, изданных как в Украине, так и в Польше, Словакии, Германии, Великобритании, Турции, Нидерландах, Финляндии и т. д. С 2016 года — член Государственного комитета по промышленной политике. Имеет статус ассоциированного эксперта Центра Разумкова и Центра исследования России.

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