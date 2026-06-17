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"Что-то произойдет": Трамп заинтриговал заявлением о войне в Украине

Юрий Берендий
17 июня 2026, 22:38
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Трамп заявил, что считает возможным прорыв в вопросе о завершении войны в Украине, однако конкретных путей к этому Украина и РФ пока не нашли.
Мирные переговоры — Трамп заинтриговал заявлением о войне в Украине / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, kremlin.ru, скриншот из видео

Что сказал Дональд Трамп:

  • Президент США ожидает изменений в вопросе войны в ближайшее время
  • Трамп заявил, что и Киев, и Москва стремятся к прекращению боевых действий
  • Россия теряет больше солдат из-за ведения наступательных операций

Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает изменений в вопросе российско-украинской войны в ближайшее время, а также выразил убеждение, что и Киев, и Москва стремятся найти путь к прекращению боевых действий, хотя пока не видят механизма для этого. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции после саммита G7 во Франции, которую транслировал Белый дом.

По словам американского лидера, тема войны в Украине стала одной из ключевых в ходе переговоров глав государств "Группы семи". Он рассказал, что ознакомил участников саммита с результатами своего недавнего телефонного разговора с российским диктатором и военным преступником Владимиром Путиным, который состоялся в воскресенье, а также напомнил о личном общении с президентом Украины Владимиром Зеленским во время встречи.

видео дня

"У нас был очень хороший разговор с президентом Путиным и очень-очень хороший разговор с президентом Зеленским", — подчеркнул Трамп.

Отдельно глава Белого дома обратил внимание на ситуацию на фронте. Он отметил, что война продолжает уносить жизни большого количества военных с обеих сторон, при этом, по его мнению, российская армия несет большие потери из-за ведения наступательных операций.

"Что-то произойдет. Очень много людей, очень много солдат гибнут. Обе стороны несут большие потери. Россия теряет больше, потому что она ведет наступательные действия, а когда на войне наступают, то теряют больше. Это довольно просто", — отметил Трамп.

Мирный план США из 20 пунктов
Проект мирного плана США из 20 пунктов / Инфографика: Главред

В то же время американский президент убежден, что как украинское, так и российское руководство заинтересованы в достижении определенного результата, однако пока не могут найти способ реализовать свои намерения.

"Я думаю, они оба хотят что-то сделать. Они просто не знают, как это сделать. Они хотят это сделать, просто не знают, как", — заявил Трамп.

Какие войны
Трамп и его войны / Инфографика: Главред

Когда может возобновиться переговорный процесс — комментарий эксперта

Политолог и руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко отметил, что Украина заинтересована в запуске переговорного процесса по прекращению войны уже летом. В то же время Россия, по его словам, делает ставку на результаты своей наступательной кампании и рассчитывает укрепить свои позиции за счет массированных атак на украинские города и объекты критической инфраструктуры.

Эксперт считает, что если летом активизировать переговоры не удастся, то осенью могут появиться дополнительные политические предпосылки для их начала. Он обратил внимание, что важную роль в этом контексте будут играть не только выборы в Конгресс США, запланированные на 3 ноября, но и так называемые выборы в Государственную думу РФ, которые должны состояться 18–20 сентября.

По словам Чаленко, эти выборы являются одним из механизмов легитимизации российской власти, которая в настоящее время сталкивается с падением общественной поддержки милитаристской риторики.

"Я понимаю, что на выборах в РФ "подтасовывают" необходимый результат, но всё равно, если опираться на показатели предыдущих выборов, где "Единая Россия" набрала около 50%, а сейчас их рейтинги показывают, что они даже до 30% не дотягивают, то это серьёзный фактор для использования политического момента, по крайней мере для организации многомесячного режима прекращения огня", — подытожил он.

Выборы в США 2026, выборы в Конгресс США
Выборы в США 2026 / Инфографика: Главред

Мирные переговоры — последние новости по теме

Напомним, ранее помощник диктатора Владимира Путина Юрий Ушаков сделал важное заявление относительно секретных переговоров с Украиной, которые велись вне официальных каналов. Он подчеркнул, что к диалогу привлекали известного российского бизнесмена, что дает новые подробности о возможных шагах сторон. На данный момент информация об этих контактах остается ограниченной.

Отметим, что политолог Игорь Чаленко в интервью подчеркнул, что новый формат переговоров с привлечением европейских стран может стать ключевым для урегулирования конфликта. Он отметил, что именно европейские посреднические инициативы могут наполнить смыслом предыдущие договоренности и помочь возобновить переговорный процесс в ближайшие месяцы.

Как ранее сообщал Главред, Владимир Зеленский предложил провести личные переговоры с Владимиром Путиным на полях саммита G7 при участии ключевых западных лидеров. Президент Украины подчеркнул важность совместного дипломатического формата для прекращения войны и укрепления безопасности в регионе.

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Об источнике: Белый дом

Белый дом — официальная резиденция и место работы президента США. Расположенный в Вашингтоне, округ Колумбия, он служил резиденцией каждого президента США со времён Джона Адамса в 1800 году, когда национальная столица была перенесена из Филадельфии. Термин "Белый дом" часто используется в переносном смысле для обозначения президента и его советников, пишет Википедия.

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