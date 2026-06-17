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"Для россиян начинается ад": Федоров заинтриговал заявлением о судьбе Крыма

Юрий Берендий
17 июня 2026, 16:32
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Министр обороны заявил, что масштабное расширение использования украинских дальнобойных беспилотников в ближайшее время может фактически изолировать Крым.
Федоров заинтриговал заявлением о судьбе Крыма — что он сказал / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем сказал Михаил Федоров:

  • Масштабные атаки беспилотников вскоре изолируют оккупированный Крым
  • Всего за четыре месяца Украина приобрела больше дронов, чем за весь год
  • Перерезание логистики РФ напрямую сокращает количество вражеских штурмов

Временно оккупированный Россией Крым в ближайшее время может оказаться в условиях фактической изоляции, что способно вызвать неожиданные проблемы для российских войск. В то же время Украина наращивает использование ударных беспилотников для поражения логистики противника. Об этом сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров в интервью YouTube-каналу Pressing.

По словам министра, одним из ключевых направлений работы стало масштабное наращивание закупок беспилотных систем. Особое внимание государство сосредоточило на дронах на оптоволокне и средствах класса Middle Strike, которые уже начинают поступать в подразделения.

видео дня

"По сути, происходит изоляция Крыма с помощью дронов. И в ближайшее время, судя по всему, Крым превратится в остров. А это может привести к очень неожиданным последствиям для россиян. Больше ничего не могу сказать", — сказал Федоров.

Он отметил, что всего за четыре месяца удалось приобрести больше беспилотников, чем за весь предыдущий год. Кроме того, объемы заключения контрактов на системы Middle Strike уже превысили прошлогодние показатели в несколько раз, а закупки продолжаются.

Отдельно правительство запустило механизм дополнительного финансирования боевых подразделений, которые эффективно применяют дальнобойные беспилотные комплексы. Это позволяет военным самостоятельно быстро закупать необходимые средства и оперативно использовать их на фронте.

По мнению министра, такая модель укрепления войск уже начинает влиять на возможности армии РФ по обеспечению своих сил на передовой.

"Мы объявили о логистическом локдауне. Это дополнительные прямые средства для подразделений, активно использующих Middle Strike. То есть мы, закупая сотни тысяч Middle Strike, параллельно выделяем прямые средства подразделениям, которые умеют быстро закупать и использовать Middle Strike. То есть для россиян начинается ад, с которым очень трудно справиться", — подчеркнул Федоров.

Он также обратил внимание на связь между поражением путей снабжения и активностью российских войск. По его словам, чем сильнее нарушается снабжение оккупационных сил, тем сложнее им поддерживать интенсивность наступательных действий.

"Логистика перерезается, Крым изолируется, и это происходит в том числе и на востоке. Существует прямая корреляция между тем, насколько сильно мы наносим удары по логистике, и тем, сколько проводится штурмовых операций", — отметил он.

Михаил Федоров
Михаил Федоров / Инфографика: Главред

Что ждет Крым — комментарий эксперта

Военный эксперт и бывший пресс-секретарь Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев в эфире "Киев24" заявил, что удары украинских сил по мосту вблизи временно оккупированного Чонгара в Херсонской области могут существенно затруднить логистику российских войск в Крыму и приблизить транспортный кризис для оккупационной группировки.

По его словам, Чонгарский мост является одним из ключевых маршрутов, по которым российские войска осуществляли перевозку военных грузов. Систематическое поражение таких объектов постепенно ограничивает логистические возможности противника и создает условия для серьезных перебоев с поставками.

Селезнев также напомнил об уничтожении трех железнодорожных паромов, которые Россия использовала для транспортировки грузов через Керченский пролив, а также о регулярных ударах по Крымскому мосту, что дополнительно затрудняет снабжение российских сил на оккупированном полуострове.

"В любом случае деятельность украинской армии направлена на создание транспортного коллапса, своего рода транспортного локдауна; она дает о себе знать, и я уверен, что у нас есть ресурсы для того, чтобы расширить масштабы этой деятельности", — сказал он.

Удары по логистике Крыма — последние новости по теме

Оккупационный губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что движение остановлено из-за ударов дронов по Чонгарскому мосту, который является ключевым для поставок в Крым. В ходе атаки была повреждена инфраструктура, и оккупанты вынуждены использовать альтернативные маршруты через Армянск и Перекоп, что существенно затрудняет их логистику.

После повторного удара беспилотников мост в Чонгаре практически выведен из строя, о чем заявили представители 1-го отдельного штурмового полка ВСУ. В результате атаки заблокировано транспортное сообщение через Чонгарский мост во временно оккупированный Крым.

Как ранее сообщал Главред, новые мощные удары по мостам на севере Крыма заблокировали транспортную инфраструктуру и вынудили оккупантов скапливать большие колонны транспорта. По словам командира Дмитрия Филатова, понтонные переправы через поврежденные мосты не могут обеспечить надлежащее снабжение, что затрудняет подготовку противника к наступательным операциям.

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О персоне: Михаил Федоров

Федоров Михаил — украинский предприниматель и государственный деятель. С 29 августа 2019 года — вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины в правительстве Алексея Гончарука и Дениса Шмыгаля. С 14 января 2026 года — министр обороны Украины. Инициатор электронного сервиса государственных услуг "Дія". Самый молодой министр в истории украинской политики.

В прошлом — народный депутат Украины IX созыва. Включён в список "Forbes 30 до 30" как молодой визионер. Советник Президента (вне штата) по цифровому направлению. Руководитель digital-направления предвыборной кампании кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского в 2019 году.

Член Совета национальной безопасности и обороны Украины с 19 марта 2021 года. Член Штаба Верховного Главнокомандующего Украины с 22 ноября 2023 года.

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