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Россия ударила по Запорожью: город приходит в себя после серии ударов, есть жертвы

Руслан Иваненко
17 июня 2026, 00:34
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Запорожье
/ Коллаж: Главред, фото: t.me/ivan_fedorov_zp, t.me/police_zp_news

Вечером 16 июня в результате российского удара в Запорожье возникли пожары в жилом доме и торговом центре. В результате атаки есть погибший и пострадавшие.

Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров.

Первые взрывы в Запорожской области прогремели в 22:52. Впоследствии глава ОГА уточнил, что российские войска атаковали один из районов областного центра, где после попаданий вспыхнул пожар.

видео дня

В результате обстрела также повреждено учебное заведение в Запорожье — взрывной волной выбиты окна. По предварительным данным, враг нанес пять ударов по городу, отметил Иван Федоров.

  • Последствия атаки в Запорожье 17.06.2026
    Последствия атаки в Запорожье 17.06.2026 Фото: t.me/ivan_fedorov_zp, t.me/police_zp_news
  • Последствия атаки в Запорожье 17.06.2026
    Последствия атаки в Запорожье 17.06.2026 Фото: t.me/ivan_fedorov_zp, t.me/police_zp_news
  • Последствия атаки в Запорожье 17.06.2026
    Последствия атаки в Запорожье 17.06.2026 Фото: t.me/ivan_fedorov_zp, t.me/police_zp_news
  • Последствия атаки в Запорожье 17.06.2026
    Последствия атаки в Запорожье 17.06.2026 Фото: t.me/ivan_fedorov_zp, t.me/police_zp_news
  • Последствия атаки в Запорожье 17.06.2026
    Последствия атаки в Запорожье 17.06.2026 Фото: t.me/ivan_fedorov_zp, t.me/police_zp_news
  • Последствия атаки в Запорожье 17.06.2026
    Последствия атаки в Запорожье 17.06.2026 Фото: t.me/ivan_fedorov_zp, t.me/police_zp_news
  • Последствия атаки в Запорожье 17.06.2026
    Последствия атаки в Запорожье 17.06.2026 Фото: t.me/ivan_fedorov_zp, t.me/police_zp_news
  • Последствия атаки в Запорожье 17.06.2026
    Последствия атаки в Запорожье 17.06.2026 Фото: t.me/ivan_fedorov_zp, t.me/police_zp_news
  • Последствия атаки в Запорожье 17.06.2026
    Последствия атаки в Запорожье 17.06.2026 Фото: t.me/ivan_fedorov_zp, t.me/police_zp_news
  • Последствия атаки в Запорожье 17.06.2026
    Последствия атаки в Запорожье 17.06.2026 Фото: t.me/ivan_fedorov_zp, t.me/police_zp_news
  • Последствия атаки в Запорожье 17.06.2026
    Последствия атаки в Запорожье 17.06.2026 Фото: t.me/ivan_fedorov_zp, t.me/police_zp_news

В другом районе города поврежден частный жилой дом. По предварительным данным, пострадавших там нет.

По состоянию на 00:08 известно, что осколочные ранения, травмы головы и контузии получили по меньшей мере четыре человека в результате атаки.

"Врачи оказывают пострадавшим всю необходимую помощь", — сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров.

Видео последствий атаки на Запорожье

Россия ударила по Запорожью: город приходит в себя после серии ударов, есть жертвы
Фото: скриншот

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