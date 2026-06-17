Россия ударила по Запорожью: город приходит в себя после серии ударов, есть жертвы

Вечером 16 июня в результате российского удара в Запорожье возникли пожары в жилом доме и торговом центре. В результате атаки есть погибший и пострадавшие.
Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров.
Первые взрывы в Запорожской области прогремели в 22:52. Впоследствии глава ОГА уточнил, что российские войска атаковали один из районов областного центра, где после попаданий вспыхнул пожар.
В результате обстрела также повреждено учебное заведение в Запорожье — взрывной волной выбиты окна. По предварительным данным, враг нанес пять ударов по городу, отметил Иван Федоров.
Последствия атаки в Запорожье 17.06.2026 Фото: t.me/ivan_fedorov_zp, t.me/police_zp_news
Последствия атаки в Запорожье 17.06.2026 Фото: t.me/ivan_fedorov_zp, t.me/police_zp_news
Последствия атаки в Запорожье 17.06.2026 Фото: t.me/ivan_fedorov_zp, t.me/police_zp_news
Последствия атаки в Запорожье 17.06.2026 Фото: t.me/ivan_fedorov_zp, t.me/police_zp_news
Последствия атаки в Запорожье 17.06.2026 Фото: t.me/ivan_fedorov_zp, t.me/police_zp_news
Последствия атаки в Запорожье 17.06.2026 Фото: t.me/ivan_fedorov_zp, t.me/police_zp_news
Последствия атаки в Запорожье 17.06.2026 Фото: t.me/ivan_fedorov_zp, t.me/police_zp_news
Последствия атаки в Запорожье 17.06.2026 Фото: t.me/ivan_fedorov_zp, t.me/police_zp_news
Последствия атаки в Запорожье 17.06.2026 Фото: t.me/ivan_fedorov_zp, t.me/police_zp_news
Последствия атаки в Запорожье 17.06.2026 Фото: t.me/ivan_fedorov_zp, t.me/police_zp_news
Последствия атаки в Запорожье 17.06.2026 Фото: t.me/ivan_fedorov_zp, t.me/police_zp_news
В другом районе города поврежден частный жилой дом. По предварительным данным, пострадавших там нет.
По состоянию на 00:08 известно, что осколочные ранения, травмы головы и контузии получили по меньшей мере четыре человека в результате атаки.
"Врачи оказывают пострадавшим всю необходимую помощь", — сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров.
Видео последствий атаки на Запорожье
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