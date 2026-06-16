Демобилизация военных: кто сможет оставить службу уже в этом году - Федоров

Частичное увольнение военнослужащих может начаться в конце осени 2026 года по решению президента.

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Военнослужащих будут увольнять постепенно, чтобы сохранить боеспособность армии / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, facebook.com/mykhailofedorov

Кратко:

Частичное увольнение военных может начаться осенью 2026 года

Будут учитывать срок службы и количество боевых дней

Увольнение планируется проводить поэтапно ежемесячно

В Украине могут ввести механизм частичного увольнения с военной службы для военнослужащих, находящихся в рядах ВСУ с начала полномасштабного вторжения или еще с 2014 года. Об этом сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров в эфире телемарафона "Единые новости", отвечая на вопросы журналистов ТСН.

По словам главы Минобороны, начало этого процесса ожидается в конце осени 2026 года.

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"Мы договорились с президентом об этом, и это была его инициатива, что с конца осени этого года начнётся частичное, по сути, увольнение со службы для тех, кто с 22-го года и ранее находится в армии", — сказал он.

Министр пояснил, что право на увольнение будет определяться по двум основным критериям. Первый из них — общая продолжительность прохождения военной службы.

"Сколько дней вы, сколько вы на службе в армии. Если вы с 14-го года, то это будет больше засчитываться. Если вы с 17-го, 18-го года, то вы также. Все подпадают под эту категорию", — отметил Федоров.

Что предусматривает реформа военной службы / Инфографика: Главред

Вторым критерием станет количество дней непосредственного участия в боевых действиях.

"А второй критерий — сколько вы провели в боевых действиях. То есть, если вы, например, с 22-го года, у вас большое количество боевых дней, то вы можете уже быть уволены со службы указом президента в конце этого года", — заявил министр.

В то же время он подчеркнул, что увольнение не будет происходить одновременно для всех военнослужащих. Процесс планируется реализовывать поэтапно.

"Число военнослужащих будет определяться поочередно, то есть каждый месяц будет увольняться определенное количество военнослужащих", — пояснил он.

Михаил Федоров / Инфографика: Главред

Федоров также отметил, что окончательное принятие решений будет зависеть от оперативной обстановки на фронте и дальнейших действий России.

"Зависит от того, какая будет ситуация на поле боя. Объявит ли Россия дополнительную мобилизацию или нет. От многих критериев зависит", — добавил министр.

По его словам, главная цель инициативы — дать возможность военным, которые длительное время выполняют боевые задачи, вернуться к гражданской жизни.

"Для того, чтобы военнослужащие смогли в дальнейшем уйти со службы и заниматься своей жизнью", — сказал министр.

Как могут изменить подход к мобилизации — мнение народного депутата

Народный депутат Сергей Нагорняк высказал мнение, что в Украине могут пересмотреть действующий подход к бронированию работников на фоне потребностей армии в пополнении личного состава.

Об этом он заявил в эфире "Новости.Live", комментируя возможные изменения в сфере мобилизации. По его мнению, одним из вариантов может стать частичное снятие бронирования с отдельных категорий работников, что позволит привлечь к службе дополнительный человеческий ресурс.

Эксперт отметил, что такие инициативы связаны прежде всего с нехваткой военнослужащих и необходимостью доукомплектования подразделений.

"Не от хорошей жизни правительство принимает такие решения", — подчеркнул Нагорняк.

Он также обратил внимание на то, что среди работников предприятий, имеющих бронь, немало людей без ограничений по состоянию здоровья. По словам депутата, ранее государство пыталось максимально сохранить критически важные кадры для функционирования экономики и стратегических отраслей, в частности энергетического сектора.

По мнению Нагорняка, дальнейшие решения относительно бронирования будут зависеть от потребностей оборонного сектора и общей ситуации с безопасностью в стране.

Реформа мобилизации — новости по теме

Как сообщал Главред, Министерство обороны Украины готовит масштабную реформу системы рекрутинга и службы в Силах обороны. По его словам, первые 10 из 30 проектов в рамках комплексной реформыуже почти готовы к запуску, а подробности будут обнародованы позже.

Кроме того, в Украине готовят масштабную реформу системы мобилизации и службы в ВСУ. Она предусматривает введение контрактов с фиксированными сроками, новую систему боевых выплат и реорганизацию ТЦК. Об этом сообщила "Украинская правда" со ссылкой на источники в правительстве, Минобороны и Офисе президента.

Напомним, что вместо ТЦК и СП могут появиться "Офисы резерва+", которые разделят функции мобилизации и социального сопровождения. Согласно новой модели, офисы комплектования будут отвечать за учет военнообязанных, рекрутинг и оформление на службу. Отдельно предлагается создать хабы для прохождения ВЛК и определения годности.

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Об источнике: ТСН ТСН (Телевизионная служба новостей) — ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1", производимая "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных новостных программ в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, завоевав долю аудитории 31,5 %. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.

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