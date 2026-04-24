"10 из 30 проектов готовы": Федоров рассказал о подготовке реформы мобилизации

Михаил Федоров назвал свои достижения за три месяца на посту министра обороны.

Кратко:

Среди достижений Федорова - блокирование Starlink у россиян

Март стал рекордным месяцем по потерям для врага по всем категориям

Министерство обороны Украины готовит комплексную реформу по улучшению условий рекрутинга и службы в Силах обороны. Об этом написал в Telegram министр обороны Михаил Федоров.

"Первые 10 из 30 проектов в рамках одной реформы почти готовы к запуску. Детали - позже", - сообщил он. видео дня

Федоров назвал свои достижения за три месяца на посту министра обороны.

Среди них - блокирование Starlink у россиян, создание командования "малой" противовоздушной обороны, обновление структуры Минобороны и рекордные закупки дронов.

Министр напомнил, что президент Владимир Зеленский поручил ему как можно быстрее трансформировать систему, чтобы ускорить остановку врага в небе и на земле и истощить его экономику.

Кроме того, Федоров отметил, что за время пребывания в должности увидел вызовы и болезни, которые не лечили десятки лет.

"Тотальное отсутствие целей и ответственности внутри системы. Множество людей, которые должны сесть, с одной стороны, и талантов, которым нужно просто предоставить возможность работать, – с другой. Культура страха и лжи и в то же время героизм, технологии, инновации и асимметрия", – написал Федоров.

Среди достижений Федоров, в частности, называет то, что март стал рекордным месяцем по потерям для врага по всем категориям: от военных – уничтожено 36 тыс. оккупантов, до техники и ПВО.

Также министр сообщил о рекордном контракте на ракеты PAC для Patriot при поддержке Германии, который начнет реализовываться со следующего года, но является основой для поиска ракет сегодня благодаря будущим контрактам.

Как сообщал Главред, военнослужащих ТЦК и СП могут обязать носить на форме специальные жетоны с индивидуальным номером и представляться при общении с гражданами. Это нужно, чтобы люди могли отличить настоящих сотрудников от мошенников.

Народный депутат Роман Костенко говорил, что в Украине рассматривается возможность реформирования ТЦК с последующим распределением их функций.

В то же время в командовании Сухопутных войск ВС Украины заявили, что Украина не готовится к мобилизации женщин и не разрабатывает никаких механизмов для этого. Сообщения о якобы подготовке к такому шагу являются безосновательными.

О личности: Михаил Федоров Федоров Михаил - украинский предприниматель и государственный деятель. С 29 августа 2019 года - вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины в правительстве Алексея Гончарука и Дениса Шмыгаля. С 14 января 2026 года — министр обороны Украины. Инициатор электронного сервиса государственных услуг "Дія". Самый молодой министр в истории украинской политики. В прошлом Народный депутат Украины IX созыва. Участник списка "Forbes 30 до 30" как молодой визионер. Советник Президента (вне штата) по цифровому направлению. Руководитель digital-направления предвыборной кампании кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского 2019 года. Член Совета национальной безопасности и обороны Украины с 19 марта 2021 года. Член Ставки Верховного Главнокомандующего Украины с 22 ноября 2023 года.

