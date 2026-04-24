"10 из 30 проектов готовы": Федоров рассказал о подготовке реформы мобилизации

Кратко:
- Среди достижений Федорова - блокирование Starlink у россиян
- Март стал рекордным месяцем по потерям для врага по всем категориям
Министерство обороны Украины готовит комплексную реформу по улучшению условий рекрутинга и службы в Силах обороны. Об этом написал в Telegram министр обороны Михаил Федоров.
"Первые 10 из 30 проектов в рамках одной реформы почти готовы к запуску. Детали - позже", - сообщил он.
Федоров назвал свои достижения за три месяца на посту министра обороны.
Среди них - блокирование Starlink у россиян, создание командования "малой" противовоздушной обороны, обновление структуры Минобороны и рекордные закупки дронов.
Министр напомнил, что президент Владимир Зеленский поручил ему как можно быстрее трансформировать систему, чтобы ускорить остановку врага в небе и на земле и истощить его экономику.
Кроме того, Федоров отметил, что за время пребывания в должности увидел вызовы и болезни, которые не лечили десятки лет.
"Тотальное отсутствие целей и ответственности внутри системы. Множество людей, которые должны сесть, с одной стороны, и талантов, которым нужно просто предоставить возможность работать, – с другой. Культура страха и лжи и в то же время героизм, технологии, инновации и асимметрия", – написал Федоров.
Среди достижений Федоров, в частности, называет то, что март стал рекордным месяцем по потерям для врага по всем категориям: от военных – уничтожено 36 тыс. оккупантов, до техники и ПВО.
Также министр сообщил о рекордном контракте на ракеты PAC для Patriot при поддержке Германии, который начнет реализовываться со следующего года, но является основой для поиска ракет сегодня благодаря будущим контрактам.
Мобилизация - последние новости Украины
Как сообщал Главред, военнослужащих ТЦК и СП могут обязать носить на форме специальные жетоны с индивидуальным номером и представляться при общении с гражданами. Это нужно, чтобы люди могли отличить настоящих сотрудников от мошенников.
Народный депутат Роман Костенко говорил, что в Украине рассматривается возможность реформирования ТЦК с последующим распределением их функций.
В то же время в командовании Сухопутных войск ВС Украины заявили, что Украина не готовится к мобилизации женщин и не разрабатывает никаких механизмов для этого. Сообщения о якобы подготовке к такому шагу являются безосновательными.
О личности: Михаил Федоров
Федоров Михаил - украинский предприниматель и государственный деятель. С 29 августа 2019 года - вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины в правительстве Алексея Гончарука и Дениса Шмыгаля. С 14 января 2026 года — министр обороны Украины. Инициатор электронного сервиса государственных услуг "Дія". Самый молодой министр в истории украинской политики.
В прошлом Народный депутат Украины IX созыва. Участник списка "Forbes 30 до 30" как молодой визионер. Советник Президента (вне штата) по цифровому направлению. Руководитель digital-направления предвыборной кампании кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского 2019 года.
Член Совета национальной безопасности и обороны Украины с 19 марта 2021 года. Член Ставки Верховного Главнокомандующего Украины с 22 ноября 2023 года.
