Рада готовит новые правила для ТЦК: что нужно знать украинцам

Нововведения связаны с ростом случаев мошенничества под видом военных. Новые правила помогут отличить настоящего сотрудника ТЦК.

https://glavred.info/ukraine/rada-gotovit-novye-pravila-dlya-tck-chto-nuzhno-znat-ukraincam-10756538.html Ссылка скопирована

В Украине хотят ввести жетоны для ТЦК

Кратко:

Представителей ТЦК могут обязать носить жетоны с индивидуальными номерами

Изменения предусмотрены в законопроекте №15176

Цель — повысить прозрачность работы ТЦК и доверие граждан

Военнослужащих ТЦК и СП могут обязать носить на форме специальные жетоны с индивидуальным номером и представляться при общении с гражданами. Это нужно, чтобы люди могли отличить настоящих сотрудников от мошенников.

Соответствующие изменения предусмотрены в законопроекте №15176 "О воинской обязанности и военной службе", который зарегистрирован в Верховной Раде, сообщает Судебно-юридическая газета.

видео дня

Какие изменения в работе ТЦК предлагают нардепы

Военных, которые служат в ТЦК и СП, могут обязать носить на форме специальные нагрудные жетоны с индивидуальными номерами.

Планируется запретить снимать жетоны, скрывать или каким-либо образом затруднять считывание информации с них или ее фиксацию техническими средствами.

Во время обращения к гражданину представитель ТЦК должен будет назвать свою фамилию и должность, а по требованию — показать служебное удостоверение, не передавая его в руки, но давая возможность ознакомиться с данными.

Документ предлагает внести изменения закона в целях повышения прозрачности работы ТЦК и доверия граждан к мобилизационным процессам.

Необходимость таких изменений авторы объясняют ростом случаев, когда посторонние лица, используя военную форму без опознавательных знаков, выдают себя за представителей ТЦК.

По данным авторов документа, зафиксирована также деятельность организованных групп, которые под видом военных совершают противоправные действия — в частности, незаконное содержание людей и вымогание средств.

Мобилизация в Украине - последние новости

Как писал Главред, в приложении Резерв+ появилось новое обновление - статус "оперативный резерв". По этому поводу в Минобороны сделали важное разъяснение.

Председатель фракции "Слуга народа" и член комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Давид Арахамия заявил, что реформа законодательства о мобилизации находится на финальной стадии и будет представлена парламенту и обществу в течение месяца.

Ранее Министерство обороны Украины ввело отсрочку от мобилизации для родителей троих и более детей независимо от семейного положения, которая реализуется через приложение Резерв+.

Тем временем Кабмин принял изменения в Порядок бронирования военнообязанных. Решение направлено на защиту работников оборонно-промышленного комплекса и предприятий, обеспечивающих экономическую устойчивость страны.

Другие новости:

Об источнике: Верховная Рада Украины Верховная Рада Украины (ВРУ) - единственный законодательный орган государственной власти Украины, который имеет коллегиальное строение и состоит из 450 народных депутатов Украины, избранных сроком на пять лет на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права путем тайного голосования, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред