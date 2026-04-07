Новый статус в Резерв+: в Минобороны сделали важное разъяснение

Анна Ярославская
7 апреля 2026, 12:37
Правила бронирования не изменились и регулируются действующим законодательством.
Статус "оперативный резерв": кого это касается на самом деле / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

  • Статус "оперативный резерв" существовал в системе и ранее
  • Речь идет о небольшой категории людей, это не массовое явление
  • При возникновении вопросов советуют обращаться в поддержку через приложение

Недавно в Сети распространилась информация, что в приложении Резерв+ появилось новое обновление - статус "оперативный резерв".

Министерство обороны Украины объяснило, что данный статус не является обновлением - он отображался в системе и раньше.

Что значит статус "оперативный резерв" и кого он касается

"К оперативному резерву могут быть отнесены граждане, в частности после срочной службы или в других предусмотренных законом случаях. Сейчас речь идет об относительно небольшом количестве людей, эта категория не является массовой", - отметили в ведомстве изданию РБК-Украина.

Никаких новых функций в этой части не вводилось, а действующие правила бронирования регулируются соответствующими нормативными актами.

"Резерв+ / Инфографика: Главред

Что делать, если появился статус "оперативный резерв" Резерв+

"Если у вас возникают вопросы относительно своего статуса в Резерв+ и его корректности, советуем обратиться в службу поддержки через меню приложения - там помогут проверить конкретную ситуацию и предоставят объяснение", - отметили в Минобороны.

Кого вносят в "оперативный резерв"

Адвокат Марина Бекало сообщила, что военный оперативный резерв формируется:

  • из военнообязанных граждан, уже имеющих опыт участия в боевых действиях или опыт военной службы;
  • граждан, которые проходили базовую общевойсковую подготовку (БЗИН) или учебные сборы;
  • которые имеют определенную военную специальность и предназначаются для доукомплектования органов военного управления, воинских частей и подразделений боевого состава.

Также в резерв включают и военнообязанных граждан в возрасте от 45 лет — до достижения ими предельного возраста пребывания в запасе, то есть до 60 лет. Они могут быть отнесены к территориальному резерву для доукомплектования сил территориальной обороны.

"Оперативный резерв" и бронь от мобилизации

Как писал Главред, статус "оперативный резерв" в Резерв+ делает невозможным бронирование на критически важных предприятиях.

Юрист Татьяна Потапова объяснила, что бронированию подлежат только военнообязанные, но не резервисты.

"Последние несколько дней топ обращений - это отказы в бронировании в связи с тем, что гражданин является резервистом. Невозможно забронировать резервиста по общему правилу, потому что постановление Кабмина этого не предусматривает", – отметила юрист.

Ранее Кабмин принял изменения в Порядок бронирования военнообязанных. Решение направлено на защиту работников оборонно-промышленного комплекса и предприятий, обеспечивающих экономическую устойчивость страны.

Тем временем в Украине активно обсуждают возможное усиление мобилизации из-за новых подходов к учету военнообязанных, проверке данных и пересмотру бронирований. Планируется более жесткий контроль за теми, кто самовольно покинул части, и повышение эффективности бронирований для оборонной промышленности.

Что такое "Резерв+"?

"Резерв+" – это приложение для украинских военнообязанных, призывников и резервистов, с помощью которого можно дистанционно уточнить учетные данные в территориальном центре комплектования (ТЦК).

В Минобороны отмечают, что в скором времени в "Резерв+" появятся электронные направления на ВЛК, а летом появится электронный военный билет. По словам спикера Министерства обороны Украины Дмитрия Лазуткина, полноценная версия приложения будет доступна летом этого года.

Помощь Украине под угрозой: конфликт Трампа с ЕС может ударить по поставкам оружия

Дроны РФ атаковали два города на Черниговщине, горит горсовет и налоговая: детали

Колорадский жук и близко не подойдёт: что посадить рядом с картофелем

Иран выдвинул условия мира: США получили тайное предложение из 10 пунктов - NYT

Сколько яиц нужно красить на Пасху: каких цветов лучше избегать - точный ответ

Доллар внезапно обвалился, а евро взлетел: свежий курс валют на 7 апреля

Украинцев предупредили о резком подорожании бензина и дизеля: когда взлетят цены

