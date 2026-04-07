Мобилизация будет проходить по-новому - кого снимут с розыска и где усилят призыв

Одним из наиболее резонансных нововведений может стать изменение статуса лиц, которые в настоящее время находятся в розыске ТЦК.

Реформа мобилизации в Украине

Вы узнаете:

На какой стадии находится реформа мобилизации

Какие изменения предусматривает реформа

Какие меры по контролю за действиями сотрудников ТЦК планируются

Реформа законодательства о мобилизации находится на финальной стадии и будет представлена парламенту и обществу в течение месяца. Об этом в комментарии Телеграфу сообщил председатель фракции "Слуга народа" и член комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Давид Арахамия.

По его словам, в настоящее время над обновлением подходов к мобилизации активно работает министр обороны Михаил Федоров. Сначала он представит реформу профильному комитету, а затем — депутатским фракциям и группам.

"В его подходе потребуются изменения законодательного поля. Там большая такая определенная реформа. Они уже находятся на завершающей стадии", — рассказал Арахамия.

Глава фракции отметил, что реформа является комплексной и включает как смягчения, так и более жесткие подходы.

"Там есть и улучшения, и, наверное, ухудшения. У него (Федорова — ред.) определенный новый баланс восстанавливается как концепция. Там вопрос, например, два миллиона человек в розыске (ТЦК — ред.). Там у него из розыска они все снимаются, но есть определенная процедура, что делать в дальнейшем. То есть там есть и популистские моменты, а с другой стороны есть некоторые вещи, более жесткие. То есть нужно в целом смотреть на всю концепцию комплексно для того, чтобы понимать, как это будет работать", — подчеркнул нардеп.

Когда обнародуют реформу по мобилизации

Народный депутат Федор Вениславский в комментарии журналистке 24 канала заявил, что в апреле в Украине могут появиться новые инициативы по мобилизации, однако пока никаких конкретных изменений не принято. По его словам, главная цель будущих нововведений — уменьшить конфликты между сотрудниками ТЦК и гражданами и устранить ощущение несправедливости во время мобилизации.

Среди возможных изменений — усиление контроля за действиями представителей ТЦК. В частности, речь идет об использовании нагрудных бодикамер и привлечении к ответственности в случае нарушений.

Вениславский подчеркнул, что нынешняя система мобилизации обеспечивает более 90% потребностей Вооруженных сил в пополнении. При этом рекрутинговые механизмы пока не могут полностью заменить работу ТЦК, поэтому реформы не должны ослабить обороноспособность страны.

Будут ли отправлять повестки через "Дию"

Нардеп Вениславский заверил, что введение электронных повесток не планируется — их не будут отправлять ни через приложение "Дия", ни другим цифровым способом. Бумажный формат повесток останется в силе.

"Стоит вопрос, каким образом обеспечивать оповещение граждан о необходимости прибыть в ТЦК. Есть система "Резерв+", электронные кабинеты военнообязанного, в которых можно получить информацию, но бумажные варианты повесток не отменялись. Они будут и в дальнейшем применяться", — подчеркнул он.

Министерство цифровой трансформации подтвердило, что не планирует внедрять электронные повестки в приложении "Дия".

Ранее народный депутат Юлия Яцик заявляла в эфире "Апостроф TV", что отправку повесток в приложение рассматривают как часть реформы Территориальных центров комплектования и усиления мобилизации.

По словам и.о. министра цифровой трансформации Александра Борнякова, "Дия" создавалась как удобный инструмент для граждан, а использование ее в качестве механизма принуждения подорвет доверие миллионов пользователей.

"Минцифра не рассматривает, не разрабатывает и не планирует внедрять электронные повестки ни в "Дии", ни в других наших продуктах. Это принципиальная позиция, которая остается неизменной... В сфере обороны наш фокус другой — мы стремимся минимизировать бюрократию для тех, кто уже служит", — заявил Борняков в интервью SPEKA.

Где усилят мобилизацию

В рамках реформирования системы мобилизации в Украине планируется усилить мобилизационные меры в крупных городах. Ее усилят, чтобы избежать дисбаланса, когда армия комплектуется преимущественно жителями сел, заявил нардеп Вениславский в интервью YouTube-каналу "Власть vs Влащенко".

"То есть чтобы у общества не было ощущения, что имеют место определенные несправедливые действия, когда в какой-то деревне Западной Украины не осталось ни одного мужчины призывного возраста, а в Киеве, Одессе, Харькове и других крупных городах Украины жизнь протекает мирным образом, и ни малейшего ощущения, что идет полномасштабная война, у многих молодых людей, которые потенциально подлежат военной службе, нет", — сказал нардеп.

Будут ли мобилизовывать женщин

В командовании Сухопутных войск ВСУ сообщили, что Украина не планирует мобилизовывать женщин и не разрабатывает механизмов для этого. В ведомстве подчеркнули, что сообщения о якобы подготовке мобилизации женщин являются манипулятивными и могут использоваться врагом для подрыва мобилизационных процессов и дискредитации ВСУ.

"В законодательстве Украины не произошло никаких изменений в отношении регулирования этого процесса. Женщины могут присоединиться к Вооруженным Силам Украины исключительно по собственному желанию, а на воинский учет должны становиться только гражданки с медицинским и фармацевтическим образованием", — говорится в сообщении.

Ситуацию со случайным внесением первой гражданки на учет расследовали. Ошибочные данные внесли еще в 2021 году в систему "Оберег", а дополнительная проверка выявила подобные случаи. Из-за технических ограничений системы пока невозможно удалить эти данные.

Командование Сухопутных войск обратилось в Генштаб и Минобороны с предложениями по устранению пробелов в системе "Оберег". Ведомство заверило, что вопрос находится под постоянным контролем, а все несоответствия детально анализируются.

Кто получит отсрочку от мобилизации

В Украине мужчины подлежат воинскому учету с 18 лет, а мобилизационный возраст составляет от 25 до 60 лет. Однако 9 марта президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который позволяет украинцам получить годовую отсрочку от мобилизации после завершения действия "Контракта 18-24".

Отсрочка распространяется на граждан в возрасте от 18 до 25 лет, которые во время военного положения заключили годовой контракт и отслужили 12 месяцев. После увольнения они зачисляются в резерв Вооруженных сил и могут быть призваны на службу только по собственному согласию.

Новые контракты для военных

В рамках масштабной реформы мобилизации для украинцев готовят новые контракты на прохождение военной службы. Заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса в интервью проекту"Радио Свобода Донбасс.Реалии" сообщил, что граждане смогут подписывать контракты с четко определенными сроками службы.

По его словам, успешное тестирование программы "Контракт 18-24" для молодежи стало основой для внедрения более широкого инструмента. Цель реформы — дать возможность всем военнослужащим, в частности уже мобилизованным, перейти на контрактную основу.

"Программа "Контракт 18-24" не является альтернативой мобилизации. Это инструмент, который дает возможность молодым людям, подлежащим мобилизации, присоединиться к Силам обороны и получить за это определенный мотивационный пакет. В целом технически нужно было протестировать все процедуры, которые составят основу для более широкого контракта, который смогут подписывать, в том числе и мобилизованные граждане Украины, с целью получения четких сроков службы и с целью мотивации таких людей и планового перехода из мобилизованной армии в контрактную", — пояснил Палиса.

Он добавил, что предыдущий министр обороны подготовил концепт и проект закона о контрактах, который уже подавался в Верховную Раду. Министр обороны Михаил Федоров сейчас дорабатывает проект в соответствии со своим видением.

"В ближайшее время мы все ждем предложенного проекта. Запрос на сроки службы - понятен, и мы попробуем его реализовать путем контрактов. Но также нужно учитывать и текущую ситуацию на фронте", - подчеркнул заместитель главы ОП.

Сколько мужчин не обновили данные в ТЦК

Около 1,5 миллиона мужчин призывного возраста не обновляют военно-учетные данные, нарушая закон, сообщил нардеп от "Батькивщины" Михаил Цимбалюк в эфире Вечер.LIVE. По его словам, именно с этой категорией военнообязанных чаще всего происходят уличные столкновения.

"Примерно 1,5 миллиона мужчин призывного возраста не обновили данные в ТЦК. Как правильно, все незаконные задержания, конфликты в большинстве случаев происходят с теми военнообязанными лицами, которые в течение четырех лет не обновляли данные в ТЦК. Они нарушают закон. Сегодня введено военное положение, и они должны наравне с другими выполнять свой долг", — заявил Цимбалюк.

Депутат добавил, что сотрудники ТЦК не должны находиться на улицах и требовать документы, поскольку это задача полиции. Он также отметил прогресс в реформе ТЦК, ведь уже большинство сотрудников ТЦК – это ветераны войны.

"Почти 70% личного состава ТЦК – это парни и девушки, которые прошли фронт, и по состоянию здоровья они не годны к несению боевой службы. Дало ли это желаемый результат? К сожалению, нет, потому что эти люди иногда имеют обостренное чувство справедливости и требуют элементарного", – сказал он.

Возможны ли четкие сроки службы

В Офисе Военного омбудсмена создали рабочую группу для проработки возможности установления четких сроков службы для военнослужащих. По словам Ольги Решетиловой, право на определенность является критически важным, ведь его отсутствие приводит к деморализации, выгоранию и даже депрессии среди тех, кто служит с 2014 года и во время текущей мобилизации.

В то же время в интервью РБК-Украина она пояснила, что простой подсчет необходимого количества мобилизованных недостаточен. Формула должна учитывать справедливое распределение мобилизационной нагрузки, бронирование и борьбу с коррупционными схемами.

"Очень много военнообязанных уклоняются от службы, потому что боятся неопределенности. Если им сказать, что вы идете служить на 2 или 3 года, то по крайней мере так люди могут спланировать свою жизнь. Ты отслужил 2–3 года, потом у тебя снова ротация, снова меняемся", — отметила омбудсмен.

При этом Решетилова подчеркнула, что сначала должна быть усилена ответственность для тех, кто уклоняется, а уже потом — за самовольное оставление частей. Популярных решений в этом вопросе не будет, и часть граждан, которые годами избегают службы, воспримет это негативно.

"Нельзя бесконечно паразитировать на одних и тех же людях, их ресурс тоже заканчивается. Четких сроков службы не стоит ждать без усиления мобилизации", — подытожила военный омбудсман.

Что изменит реформа мобилизации

Заместитель председателя парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Егор Чернев рассказывал в эфире Вечер.LIVE, что министерство уже имеет видение работы со случаями самовольного оставления частей (СОЧ) и трансформации ТЦК. В ближайшее время парламент может рассмотреть в первом чтении законопроект о новых контрактах.

Чернев пояснил, что реформа будет состоять из двух направлений:

Наказание за уклонение и самовольное оставление части. Это должно уменьшить количество нарушений и укрепить дисциплину среди военных. Создание стимулов для службы. Новые контракты будут предусматривать четко определенные сроки службы, повышенное базовое денежное обеспечение и новые подходы к премированию в зависимости от специализации. Дополнительные выплаты могут получать пилоты, ИТ-специалисты и военные на самых рискованных направлениях, в частности десантники и пехотинцы.

"То есть, с одной стороны, должны быть и наказания для тех, кто уклоняется, а с другой — все же стимулы для тех, кто остается в армии", — подытожил он.

В свою очередь, глава Офиса президента Кирилл Буданов на встрече CEO Club Ukraine заявил, что кардинально решить вопрос мобилизации невозможно, пока идет война. По его словам, между реальной ситуацией на фронте и желанием людей служить существует большая пропасть.

"Люди смотрят телевизор и смотрят Интернет, Telegram и так далее — не очень хотят идти воевать. А минимальный план существует: минимальное количество людей, которые должны пойти для того, чтобы поддерживать фронт. Между этими двумя реальностями моста нет. Абсолютно. Поэтому если люди не идут — их придется мобилизовать", — сказал глава ОП.

Также Буданов подчеркнул, что изменение названий или формата работы ТЦК не изменит сущности процесса мобилизации.

О личности: Давид Арахамия Давид Арахамия — украинский государственный и политический деятель, предприниматель и волонтер. Родился в 1979 году в Сочи, долгое время жил в Грузии, после чего переехал в Николаев (Украина). Является отцом шестерых детей. До политики был успешным предпринимателем в сфере IT, основал компанию TemplateMonster. С августа 2019 года является народным депутатом Украины и возглавляет фракцию партии "Слуга народа" в Верховной Раде IX созыва. Занимает должность секретаря Национального инвестиционного совета (с июня 2019 года). В марте 2022 года возглавлял украинскую делегацию на переговорах с Россией.

