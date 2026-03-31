"Очень серьёзная цифра": Зеленский раскрыл потери РФ и планы по мобилизации

Руслана Заклинская
31 марта 2026, 18:35
Президент заявил, что Кремль смог выполнить план по мобилизации лишь на 22%.
Безвозвратные потери РФ составили 89 тысяч человек / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, скриншот из видео

Ключевые тезисы Зеленского:

  • Россия теряет на фронте больше, чем мобилизует
  • Общая мобилизация в РФ маловероятна
  • С 1 января по 26 марта РФ потеряла 89 тыс. убитыми и ранеными

Российская армия теряет на фронте больше солдат, чем успевает мобилизовать. Однако общую мобилизацию агрессор вряд ли объявит. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами на "Буча саммит 2026", передает Укринформ.

"Я бы не спешил говорить о том, что они точно будут делать общую мобилизацию. Почему? На мой взгляд, (…) такие сигналы были, но подтверждения этой информации нет. Поэтому я не уверен, что у них есть намерения в ближайшее время это сделать. Хотя опять же нет полной информации", - сказал глава государства.

В то же время Зеленский подчеркнул, что в случае, если Россия все же отважится на такой шаг, это может свидетельствовать о планах агрессии не только против Украины, но и против других государств.

"Из анализа мы понимаем, что если Путин пойдет на общую мобилизацию, это будет не только усиление давления на территории нашего государства, но и возможность говорить, что это может быть Литва, Латвия, Эстония", - отметил президент.

Также он подчеркнул, что у Путина есть опыт начинать вторжение с территории Беларуси.

Какие потери РФ с начала года

По словам главы государства, только за период с 1 января по 26 марта Россия потеряла 89 тысяч человек убитыми и тяжелоранеными. Зеленский уточнил, что это безвозвратные потери личного состава и назвал эту цифру "очень серьезной".

Президент обратил внимание на соотношение между фактическими потерями и мобилизационными возможностями РФ. Он подчеркнул, что потери россиян превышают мобилизационный ресурс, который они смогли привлечь в войско.

"У них был план в этом году мобилизовать 409 тысяч. Они мобилизовали 20 или 22% по состоянию на март… То есть пятая часть - это 80 тысяч. Они потеряли больше. Это важный сигнал", - подчеркнул Зеленский.

Сможет ли мобилизация в РФ изменить ситуацию на фронте - мнение эксперта

Военно-политический эксперт группы "Информационный сопротивление" Александр Коваленко считает, что втеории проведение масштабного призыва в России могло бы несколько изменить баланс сил, однако все будет зависеть от масштабов и организации этой мобилизации.

Коваленко подчеркнул, что если Кремль примет решение о мобилизации, речь идет как минимум о 300 тысячах новобранцев. По его словам, запуск призыва меньших масштабов не имеет смысла, поскольку для поддержки боевых действий в течение года без учета потерь нужен значительный резерв личного состава.

Эксперт отметил, что несмотря на традиционно низкое внимание россиян к собственным потерям, сейчас нехватка личного состава уже становится ощутимой. Это означает, что даже масштабная мобилизация не гарантирует простого наращивания боевой мощи.

"В то же время, даже если они соберут эти 300 тысяч и сконцентрируют их на одном направлении, другие участки фронта неизбежно начнут страдать от нехватки ресурсов. Поэтому, скорее всего, произойдет определенное перераспределение сил между направлениями", - добавил он.

Как сообщал Главред, накануне пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заверил, что тема общей мобилизации в России пока не обсуждается. Ранее президент Финляндии Александр Стубб предположил, что Москва может объявить мобилизацию, что может создать проблемы.

Также перед Пасхой 2026 года обсуждается возможное временное перемирие между Украиной и Россией. Президент Владимир Зеленский 31 марта заявил, что Украина готова поддержать любые форматы прекращения огня.

Однако пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что от президента Украины Владимира Зеленского якобы не поступало четкой инициативы относительно пасхального перемирия.

Об источнике: Офис президента Украины

Офис президента Украины (ОПУ) — постоянный орган, образованный президентом Украины для обеспечения полноценного осуществления его конституционных полномочий. В разные периоды имел разные названия: Администрация президента Украины (1991—2005, 2010—2019), Секретариат президента Украины (2005—2010), пишет Википедия.

