В РФ придумали новый способ истощить ПВО Украины: "Флеш" раскрыл тактику врага

Цель новой тактики РФ — запутать украинскую авиацию и заставить силы ПВО тратить ресурсы на ложные цели.

Россияне устанавливают макеты ракет на "Шахедах" для обмана ПВО Украины

Оккупанты начали устанавливать макеты ракет Р-60 на дроны типа "Шахед", чтобы вводить в заблуждение украинскую авиацию и отвлекать перехватчики.

Об этом сообщил советник министра обороны Украины по технологическим направлениям Сергей (Флеш) Бескрестнов. Он пояснил, что армейская авиация имеет опыт реагирования на подобные приемы, но подразделения перехватчиков различных ведомств могут воспринимать такие дроны как приоритетные цели и пытаться их уничтожить.

"Армейская авиация знает, как реагировать на такие вещи. А вот подразделений перехватчиков у нас много в разных родах войск и ведомствах, и, конечно, все будут пытаться уничтожить такую "важную" цель", — написал он.

Основная цель такой тактики — перегрузить систему противовоздушной обороны и отвлечь ее от реальных угроз.

По словам Бескрестнова, сейчас важной задачей является разработка методов, которые позволят отличать дроны с фальшивыми ракетами от реальных угроз.

Аналитики Института изучения войны (ISW) считают атаку 23–24 марта опасным этапом изменения тактики РФ.

В отчете отмечается, что российские войска могут чередовать периоды накопления ракет с массированными ударами, сочетая их с большим количеством беспилотников для перегрузки ПВО.

"Россия планировала запускать ударные серии из более чем 1000 БПЛА по Украине до осени 2025 года, и серия ударов 23–24 марта — это ближайший к этой цели шаг российских войск".

Как сообщал Главред, поздно вечером 30 марта российские оккупанты совершили дронную атаку на Полтаву. В результате атаки погиб один человек, трое получили ранения, среди них ребенок.

Напомним, российские оккупанты в течение суток 30 марта нанесли около 70 ударов по двум районам Днепропетровской области. Враг атаковал регион, применяя беспилотники и артиллерию. В результате обстрелов погиб один человек, еще 12 получили ранения.

Кроме того, РФ нанесла удар "Шахедом" по жилому дому в Киевской области. Об этом сообщил глава Киевской ОГА Николай Калашник.

Читайте также:

О личности: Бескрестнов Сергей "Флеш" Бескрестнов Сергей Александрович с позывным "Флеш" — украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий. Окончил Киевский военный институт управления и связи по специальности "Радио, радиорелейная, тропосферная и космическая связь". Также обучался в различных европейских технических центрах по направлениям радиорелейной и мобильной связи стандарта GSM. Занимал руководящие должности в компаниях "Украинские радиосистемы", "Украинская мобильная связь", стал председателем ОО "Центр радиотехнологий". С первых дней войны он принимал активное участие в обороне Киевской области в составе 3-го полка сил специальных операций. Он организовал систему военной радиосвязи на севере Киевской области совместно с 136-м батальоном ТРО. С апреля 2022 года консультировал и обучал различные военные подразделения и силовые структуры Украины. Он организовал службу технической поддержки и обмен опытом для нескольких тысяч военных связистов ВСУ и НГУ. Сейчас он разрабатывает средства малого РЭБ и изучает на фронтах радиосигналы российских БПЛА всех типов, пишет Википедия.

