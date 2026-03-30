РФ атаковала Днепропетровщину почти 70 раз: есть погибший и много раненых

Коротко:
- Почти 70 обстрелов РФ в двух районах Днепропетровщины
- В результате атак погиб 65-летний мужчина
- Еще 12 людей получили ранения различной степени тяжести
Российские оккупанты в течение суток 30 марта осуществили около 70 ударов по двум районам Днепропетровской области. Враг атаковал регион, применяя беспилотники и артиллерию. В результате обстрелов погиб один человек, еще 12 получили ранения.
Обстрел Никопольщины
Как сообщил в своем Telegram-канале глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа, на Никопольщине обстрелы велись по районному центру и громадам: Марганецкой, Червоногригорьевской, Мировской и Покровской.
Повреждены гимназия, многоквартирные и частные дома, магазины, мастерская и автомобили.
"В Покровской громаде погиб 65-летний мужчина, ранены мужчины 55 и 62 лет. В Никополе из-за вражеской атаки пострадали 8 человек. Мужчины 45 и 54 лет госпитализированы в тяжелом состоянии. В Мировской громаде получила ранения 73-летняя женщина. Она госпитализирована. Ее состояние врачи оценивают как средней тяжести", – отметил Ганжа.
Обстрел Криворожья
На Криворожье российские обстрелы попали по Зеленодольской и Грушевской громадам. Там были повреждены жилые дома и солнечная панель.
"Пострадал 68-летний мужчина. Он в больнице в состоянии средней тяжести", – добавил глава ОВА.
Удары РФ — последние новости Украины
Как сообщал Главред, РФ нанесла удар "Шахедом" по жилому дому в Киевской области. Об этом сообщил глава Киевской ОВА Николай Калашник.
Кроме того, в ночь на 26 марта российские оккупанты атаковали Одесскую область дронами. Под удар беспилотников попала портовая инфраструктура и энергетика. Повреждения зафиксированы в Измаиле и Вилковской громаде.
Напомним, что противник в ночь на 29 марта (с 18:00 28 марта) атаковал Украину аэробаллистической ракетой "Кинжал" (район запуска – воздушное пространство Рязанской обл.) и 443 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов.
О персоне: Александр Ганжа
Александр Ганжа - украинский политик, глава Днепропетровской областной государственной администрации, генерал полиции 3-го ранга, пишет Википедия.
