РФ атаковала Днепропетровщину почти 70 раз: есть погибший и много раненых

Пострадавшие разного возраста получили ранения средней и тяжелой степени тяжести и госпитализированы в больницы.

https://glavred.info/war/rf-atakovala-dnepropetrovshchinu-pochti-70-raz-est-pogibshiy-i-mnogo-ranenyh-10753076.html Ссылка скопирована

Российские оккупанты осуществили почти 70 атак на районы Днепропетровщины

Коротко:

Почти 70 обстрелов РФ в двух районах Днепропетровщины

В результате атак погиб 65-летний мужчина

Еще 12 людей получили ранения различной степени тяжести

Российские оккупанты в течение суток 30 марта осуществили около 70 ударов по двум районам Днепропетровской области. Враг атаковал регион, применяя беспилотники и артиллерию. В результате обстрелов погиб один человек, еще 12 получили ранения.

Обстрел Никопольщины

Как сообщил в своем Telegram-канале глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа, на Никопольщине обстрелы велись по районному центру и громадам: Марганецкой, Червоногригорьевской, Мировской и Покровской.

видео дня

Повреждены гимназия, многоквартирные и частные дома, магазины, мастерская и автомобили.

"В Покровской громаде погиб 65-летний мужчина, ранены мужчины 55 и 62 лет. В Никополе из-за вражеской атаки пострадали 8 человек. Мужчины 45 и 54 лет госпитализированы в тяжелом состоянии. В Мировской громаде получила ранения 73-летняя женщина. Она госпитализирована. Ее состояние врачи оценивают как средней тяжести", – отметил Ганжа.

Обстрел Криворожья

На Криворожье российские обстрелы попали по Зеленодольской и Грушевской громадам. Там были повреждены жилые дома и солнечная панель.

"Пострадал 68-летний мужчина. Он в больнице в состоянии средней тяжести", – добавил глава ОВА.

Удары РФ — последние новости Украины

Как сообщал Главред, РФ нанесла удар "Шахедом" по жилому дому в Киевской области. Об этом сообщил глава Киевской ОВА Николай Калашник.

Кроме того, в ночь на 26 марта российские оккупанты атаковали Одесскую область дронами. Под удар беспилотников попала портовая инфраструктура и энергетика. Повреждения зафиксированы в Измаиле и Вилковской громаде.

Напомним, что противник в ночь на 29 марта (с 18:00 28 марта) атаковал Украину аэробаллистической ракетой "Кинжал" (район запуска – воздушное пространство Рязанской обл.) и 443 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов.

Читайте также:

О персоне: Александр Ганжа Александр Ганжа - украинский политик, глава Днепропетровской областной государственной администрации, генерал полиции 3-го ранга, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред