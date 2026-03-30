В Украине резко усилятся отключения света - в каких регионах и по какой причине

Энергетический эксперт Станислав Игнатьев сообщил, что Украина потеряла 1,5 ГВт мощности.

В Украине резко усилятся отключения света

Ключевые тезисы эксперта:

Плановый ремонт блоков снизил мощность энергосистемы на 1,5 ГВт

Циклон с дождями снизил эффективность солнечной генерации с 22% до 6%

Возможны дефициты электроэнергии, особенно утром и вечером

В энергосистеме Украины зафиксирован дефицит мощности из-за погодных условий и ремонта двух атомных энергоблоков. Уже в ближайшие сутки возможно введение графиков ограничений электроэнергии. Об этом сообщил энергетический эксперт Станислав Игнатьев в эфире День.Live.

По словам эксперта, сейчас на плановый ремонт вывели сразу два атомных энергоблока. Это привело к потере около 1,5 ГВт мощности в системе. Такие работы проводят заранее, чтобы максимально подготовить украинскую энергосистему к стабильной работе осенью и зимой.

"Это плановый ремонт, начали его раньше, чтобы к осени уже зайти с полностью отремонтированными объектами", - пояснил эксперт.

Ситуацию существенно осложняет циклон, накрывший Украину. Из-за дождей и плотной облачности эффективность солнечной генерации резко упала — с 22% до примерно 6% от установленной мощности.

Игнатьев подчеркнул, что такая ситуация может привести к дефициту электроэнергии, особенно в утренние и вечерние часы. По его словам, отключения электроэнергии наиболее вероятны в регионах, где будет сохраняться дождливая погода.

Атомная генерация Украины

В то же время Укрэнерго пытается равномерно распределять электроэнергию по стране, чтобы минимизировать неудобства для населения.

Эксперт предупредил о возвращении отключений / Фото: скриншот

Как сообщал Главред, 28 марта в Киеве из-за перебоев с электроснабжением на левом берегу города частично прекратили подачу воды и начались перебои в работе транспорта.

Также 25 марта российская армия атаковала энергетический объект в Черниговском районе. В результате атаки около 150 тысяч потребителей остались без электроэнергии.

Кроме того, 23 марта в Киеве и Киевской области графики почасовых отключений перестали действовать. По распоряжению Укрэнерго введены экстренные аварийные отключения электроэнергии.

О личности: Станислав Игнатьев Ассоциированный эксперт аналитического центра "Украинского института будущего", доктор технических наук, кандидат географических наук, профессор Национального университета "Полтавская политехника имени Юрия Кондратюка", Председатель Совета Ассоциации возобновляемой энергетики, основатель Харьковского энергетического кластера, председатель Наблюдательного совета общественного союза "Институт устойчивого развития". Специализируется на вопросах функционирования энергосистемы Украины, электроснабжения, работы генерации и энергетической безопасности. Регулярно комментирует ситуацию в энергетическом секторе, в частности влияние обстрелов, дефицит мощностей, графики отключений и работу критической инфраструктуры.

