Сырский раскрыл реальные планы наступления РФ на Украину - что удалось сорвать ВСУ

Головнокомандувач ЗСУ заявил, что украинские силы не только сдерживают наступление российских войск, но и проводят успешные наступательные операции.

https://glavred.info/front/syrskiy-raskryl-realnye-plany-nastupleniya-rf-na-ukrainu-chto-udalos-sorvat-vsu-10753091.html Ссылка скопирована

Сырский раскрыл реальные планы наступления РФ на Украину / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Минобороны РФ

О чем говорится в материале:

На Александровском направлении Силы обороны Украины уже освободили 480 квадратных километров территории. Кроме того, российские оккупанты не могут реализовать свои планы по наступлению сразу в нескольких областях. Об этом главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал Александр Сырский сказал в интервью ICTV.

"Успех как раз заключается в освобождении территории. По состоянию на сегодня это – 480 кв. км. Это превышает результаты, которые у нас были во время Добропольской контрнаступательной операции. Если вы помните, там за время проведения операции мы освободили более 430 кв. км территории", - сказал Сырский. видео дня

По его словам, российские силы планировали начать с 1 марта масштабное наступление сразу на 13 ключевых направлениях, однако были вынуждены корректировать свои намерения и перебрасывать часть подразделений с Покровского и Очеретинского направлений на Александровское.

Он также отметил, что противник фактически не прекращал наступательных действий — они перешли с 2025 года в 2026-й. В частности, в конце прошлого года, накануне Нового года, несмотря на сложные погодные условия, наблюдалась высокая интенсивность атак со стороны российских войск.

По словам Александра Сырского, российское командование, учитывая провал своих планов в 2025 году, не смогло достичь поставленных целей. В частности, речь шла о намерениях захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей, значительную часть Днепропетровской и Запорожской областей, создать буферные зоны в Сумской и Харьковской областях, а также расширить боевые действия на Николаевскую и Херсонскую области.

Главнокомандующий ВСУ подчеркнул, что это были масштабные планы, которые сопровождались многочисленными заявлениями со стороны России. Он напомнил, что неоднократно анонсировался захват Купянска, что даже стало предметом шуток, а также многократные заявления о захвате Покровска, которые звучали еще с осени 2024 года.

"Но ведь по состоянию и на сегодня наши защитники держат оборону на Покровском направлении, держат северные окраины Покровска, Мирнограда. Каждый день противник пытается атаковать, атакует наши позиции, несет потери, откатывается назад. Ну и имеет только трупы и раненых, но не имеет успеха", - указал он.

Сырский объяснил, что причинами неудач российских войск является то, что они ведут войну на чужой территории, полагаются на численность вместо качества, недооценивают украинские силы и не имеют достаточных ресурсов для выполнения поставленных задач.

Он также отметил стойкость украинских военных, эффективное планирование, проведенные реформы, в частности шла речь о переводе на корпусную систему, а также высокий уровень подготовки личного состава. Важную роль играет умелое применение вооружения и работа квалифицированных операторов беспилотников и подразделений различных родов войск.

В результате, Сырский указал на то, что противник несет значительные потери, которые превышают его возможности по доукомплектованию подразделений, из-за чего в войско привлекаются недостаточно подготовленные бойцы.

Александр Сырский / Главред - инфографика

Война России против Украины - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, после начала весенне-летнего наступления российские оккупационные войска пытаются продвинуться на севере украинского оборонительного пояса в Донецкой области, однако за последнюю неделю фактически не достигли успехов. По оценке Института изучения войны, атаки без должной поддержки на флангах лишь замедляют продвижение к востоку от Славянска и приводят к значительным потерям при минимальных результатах.

На Купянском направлении российские силы пытаются компенсировать потерю темпа и нехватку ресурсов, рассчитывая на изменение погодных условий. По данным ISW, они планируют активизировать штурмовые действия с появлением весенней растительности, которая облегчит маскировку во время наступления.

В то же время РФ стремится расширить контроль в Сумской и Харьковской областях. По словам спикера Госпогранслужбы Украины Андрея Демченко, оккупанты пытаются атаковать позиции украинских военных в громадах Сумщины, а также ведут наступательные действия в Волчанской громаде на Харьковщине.

О персоне: Александр Сырский Сырский Александр - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенного оперативного штаба ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред