Армия РФ увязла на "поясе крепостей" на Донетчине и несет критические потери - ISW

Оккупанты остановились после кратковременных успехов и теперь ищут новые направления для атаки.

Россия стремится прорвать "пояс крепостей" в Донецкой области, но столкнулась с серьезными проблемами

Главное:

РФ пытается прорвать "пояс крепостей" в Донецкой области

Наступление оккупантов остановилось после кратковременных тактических успехов

Сил для удара на Славянск-Краматорск не хватает, Кремль может изменить направление

После начала весенне-летнего наступления оккупационные войска РФ пытаются продвинуться в северной части украинского пояса крепостей в Донецкой области. Однако в течение последней недели они фактически не добились никаких успехов.

Решение атаковать без поддерживающих операций на флангах, вероятно, еще больше замедлит темпы продвижения россиян к востоку от Славянска и приведет к критически высоким потерям при минимальных результатах. Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Где оккупанты пытаются прорвать оборону

Аналитики отмечают, что после начала весенне-летнего наступления 2026 года российские войска пытаются прорваться в северной части украинского пояса крепостей.

По словам украинского военного обозревателя Константина Машовца, подразделения 3-й общевойсковой армии РФ, ведущие бои вблизи Кривой Луки и Закитного (к востоку от Славянска, северный край пояса), остановились после значительного тактического прогресса в течение месяца — примерно с 27 февраля.

С 22 марта оккупанты не добились никаких новых успехов. До этого им удалось прорвать украинские позиции между Кривой Лукой и Ризниковкой.

Машовец добавляет, что подразделения 20-й и 25-й армий РФ на Лиманском направлении, а также 8-й армии и 3-го армейского корпуса на Константиновском направлении продвигаются значительно медленнее, чем 3-я армия.

Обозреватель считает, что для прямого наступления на агломерацию Славянск–Краматорск у России есть только 3-я армия. И это — плохая новость для агрессора.

"Решение провести такую операцию без вспомогательных операций на флангах, вероятно, еще больше затормозит темпы продвижения россиян к востоку от Славянска и приведет к критически высоким потерям при непропорционально минимальных достижениях", — отмечают в ISW.

Куда Россия может перебросить войска

Машовец предполагает, что российское командование может принять другое решение — и направить подразделения 3-й армии на поддержку наступательных операций на Лиманском или Константиновском направлениях, вместо прямого удара по поясу укреплений.

"Эта операция также потребует от российских войск временного отказа от наступления непосредственно на северную часть пояса крепостей, что ставит под сомнение усилия Кремля по ведению когнитивной войны, целью которой является изображение российских войск как одновременно продвигающихся по всему театру военных действий, и искажения украинских оборонительных линий как разрушающихся", — говорят аналитики.

В ISW считают, что недавние тактические успехи России могут поддержать наступательные операции на севере (Лиман) или на юге (Константиновка), но пока они недостаточны для прямого наступления на Славянск.

Об источнике: Институт изучения войны (ISW) Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) — американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия. В настоящее время ISW работает как некоммерческая организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

