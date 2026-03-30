Россия запустила 'Кинжалы' по Украине - где зафиксировали ракеты

Россия осуществила запуск гиперзвуковых ракет "Кинджал" по Украине.

https://glavred.info/war/rossiya-zapustila-rakety-kinzhal-po-ukraine-gde-razdalis-pervye-vzryvy-10753079.html Ссылка скопирована

Россия запустила "Кинжалы" по Украине

О чём говорится в материале:

Гиперзвуковые ракеты, по данным мониторов, пролетели курсом на Староконстантинов, Хмельницкой области

Страна-агрессор Россия подняла в воздух истребители МиГ-31К, которые являются носителями гиперзвуковых ракет "Кинжал". Зафиксированы пуски ракет по Украине. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Как сообщают военные, была зафиксирована скоростная цель на Житомирщине после того, как взлетели российские МиГ-31К.

видео дня

/ Скриншот

Как сообщают мониторинговые каналы, был зафиксирован запуск ракеты типа "Кинжал" в направлении севера Киевской области. Она прошла мимо территории Беларуси и двигалась в сторону Житомирщины — через Житомир с вероятным дальнейшим курсом на Староконстантинов в Хмельницкой области.

Также сообщалось ещё об одной ракете "Кинжал", которая двигалась тем же маршрутом. Однако, вторая ракета не долетела до территории Украины — её локационно потеряно в районе Брянской области РФ.

Ракета "Кинжал" / Инфографика: Главред

Напомним, как ранее сообщал Главред, в течение суток 30 марта российские войска нанесли около 70 ударов по двум районам Днепропетровской области, используя дроны и артиллерию. В результате обстрелов погиб один человек, ещё 12 получили ранения.

Кроме того, Россия атаковала жилой дом в Киевской области с помощью дрона типа "Шахед". Как сообщил глава Киевской ОВА Николай Калашник, под удар попал Броварской район, где был разрушен частный дом.

Также в Николаевской области в результате атаки вражеских беспилотников пострадали десять человек, сообщил глава ОВА Виталий Ким.

Об источнике: Воздушные силы Вооружённых сил Украины Воздушные силы Вооружённых сил Украины — вид вооружённых сил в составе Вооружённых сил Украины, который имеет на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путём объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред