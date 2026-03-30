Россия запустила "Кинжалы" по Украине - где зафиксировали ракеты

Юрий Берендий
30 марта 2026, 22:12обновлено 30 марта, 22:53
Россия осуществила запуск гиперзвуковых ракет "Кинджал" по Украине.
Россия запустила "Кинжалы" по Украине - что известно

  • Россия запустила ракеты "Кинжал" по Украине
  • Гиперзвуковые ракеты, по данным мониторов, пролетели курсом на Староконстантинов, Хмельницкой области

Страна-агрессор Россия подняла в воздух истребители МиГ-31К, которые являются носителями гиперзвуковых ракет "Кинжал". Зафиксированы пуски ракет по Украине. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Как сообщают военные, была зафиксирована скоростная цель на Житомирщине после того, как взлетели российские МиГ-31К.

Как сообщают мониторинговые каналы, был зафиксирован запуск ракеты типа "Кинжал" в направлении севера Киевской области. Она прошла мимо территории Беларуси и двигалась в сторону Житомирщины — через Житомир с вероятным дальнейшим курсом на Староконстантинов в Хмельницкой области.

Также сообщалось ещё об одной ракете "Кинжал", которая двигалась тем же маршрутом. Однако, вторая ракета не долетела до территории Украины — её локационно потеряно в районе Брянской области РФ.

Ракета "Кинжал" / Инфографика: Главред

Напомним, как ранее сообщал Главред, в течение суток 30 марта российские войска нанесли около 70 ударов по двум районам Днепропетровской области, используя дроны и артиллерию. В результате обстрелов погиб один человек, ещё 12 получили ранения.

Кроме того, Россия атаковала жилой дом в Киевской области с помощью дрона типа "Шахед". Как сообщил глава Киевской ОВА Николай Калашник, под удар попал Броварской район, где был разрушен частный дом.

Также в Николаевской области в результате атаки вражеских беспилотников пострадали десять человек, сообщил глава ОВА Виталий Ким.

Об источнике: Воздушные силы Вооружённых сил Украины

Воздушные силы Вооружённых сил Украины — вид вооружённых сил в составе Вооружённых сил Украины, который имеет на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путём объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.

В МИД жестко ответили на скандальные обвинения Ирана в адрес Украины

Зарплаты в Украине выросли: где получают до 78 тысяч, ситуация по регионам

Реклама

Alyona Alyona живет без важного органа: "Единственное, что работает"

Китайский гороскоп на завтра, 31 марта: Быкам - драма, Драконам - накопления

Доллар и евро внезапно обвалились: курс валют на 31 марта

Циклон несет дожди и мокрый снег: когда на Львовщине резко похолодает

Рабочие копали землю и нашли 1300-летнюю сокровищницу с золотом — первые подробности

