Умер звезда "Масок" Владимир Комаров: "Ушел за радугу"

Кратко:
- Умер Владимир Комаров из "Маски-шоу"
- Известная причина смерти артиста
Украинский актер, комик, музыкант и участник комик-труппы "Маски" Владимир Комаров умер в возрасте 62 лет - через месяц после своего дня рождения. Об этом в социальных сетях сообщил представитель театра.
Комарова не стало 29 марта. Причина смерти - сердечная недостаточность. Уход артиста стал совершенной неожиданностью для его коллег и близких.
"Вчера, 29 марта, ушел за Радугу Комарик, Вовка, Владимир Комаров. Фантастически талантливый, Богом поцелованный, позитивный, добрый, харизматичный, настоящий... Сердечная недостаточность... Просто нет слов...", - написали на странице театра "Маски". Прощание с Владимиром Комаровым состоится в среду, 1 апреля, в Пантелеймоновском монастыре, Одесса.
Владимир Комаров покинул комик-труппу "Маски" в 2002 году, и вновь вернулся к комедии в 2024 году. Однако яркий талант артиста поклонники не забывали ни на минуту: в социальных сетях ценители его творчества пишут слова соболезнований, а также делятся воспоминаниями о покойном.
Ранее Главред рассказывал, что Оля Цибульская взяла в руки оружие. Украинская певица и ведущая удивила поклонников стрелковым навыком, который скрывала ранее.
Также звезда "Женского доктора" Андрей Исаенко рассказал о криминальном прошлом. Украинский актер раскрыл подробности, за что ему угрожал реальный тюремный срок.
- Сын Наталки Денисенко перенес операцию в "Охматдете" — что произошло
- "Большая потеря для каждого": ушел из жизни легендарный украинский режиссер
- "Я бы перед вами не стояла": Сумская сделала признание о рукоприкладстве мужа
