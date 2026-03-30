Умер звезда "Масок" Владимир Комаров: "Ушел за радугу"

Комик-труппа "Маски" раскрыла причину смерти Комарова.

https://glavred.info/starnews/umer-zvezda-masok-vladimir-komarov-ushel-za-radugu-10753064.html Ссылка скопирована

Владимир Комаров умер - от чего умер Владимир Комаров из Масок

Кратко:

Умер Владимир Комаров из "Маски-шоу"

Известная причина смерти артиста

Украинский актер, комик, музыкант и участник комик-труппы "Маски" Владимир Комаров умер в возрасте 62 лет - через месяц после своего дня рождения. Об этом в социальных сетях сообщил представитель театра.

Комарова не стало 29 марта. Причина смерти - сердечная недостаточность. Уход артиста стал совершенной неожиданностью для его коллег и близких.

видео дня

"Вчера, 29 марта, ушел за Радугу Комарик, Вовка, Владимир Комаров. Фантастически талантливый, Богом поцелованный, позитивный, добрый, харизматичный, настоящий... Сердечная недостаточность... Просто нет слов...", - написали на странице театра "Маски". Прощание с Владимиром Комаровым состоится в среду, 1 апреля, в Пантелеймоновском монастыре, Одесса.

Владимир Комаров умер - от чего умер Владимир Комаров из Масок / фото: facebook.com/maskitheater

Владимир Комаров покинул комик-труппу "Маски" в 2002 году, и вновь вернулся к комедии в 2024 году. Однако яркий талант артиста поклонники не забывали ни на минуту: в социальных сетях ценители его творчества пишут слова соболезнований, а также делятся воспоминаниями о покойном.

Умер Владимир Комаров / фото: facebook.com/maskitheater

Умер Владимир Комаров / фото: facebook.com/maskitheater

Умер Владимир Комаров / фото: facebook.com/maskitheater

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред