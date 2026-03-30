В МИД жестко ответили на скандальные обвинения Ирана в адрес Украины

Иран назвал Украину "соучастницей агрессии США и Израиля"

В украинском МИД жестко ответили на заявление постпреда Ирана при ООН Амира Саида Иравани, который назвал Украину "соучастницей агрессии США и Израиля" из-за отправки украинских специалистов по противодействию БПЛА в страны Ближнего Востока.

Как подчеркнул спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий в соцсети Х, ни один украинский дрон никогда не поражал Иран, в то же время иранские беспилотники наносили удары по Украине.

"Как понять, лжет ли представитель иранского режима? Если губы двигаются, значит, лжет. С 2022 года Украина подверглась ударам почти 60 тысяч дронов, которые Иран дал России. В то же время ни один украинский дрон никогда не поражал Иран. Этого лжеца уже давно не должно было быть, как и его режима", - указал он.

Ранее постпред Ирана в письме к генсеку ООН Антониу Гутерришу назвал Украину соучастницей агрессии США и Израиля из-за отправки украинских специалистов по противодействию БПЛА в страны Ближнего Востока.

"Признание Украиной факта отправки сотен экспертов в этот регион для противостояния Ирану фактически является свидетельством материальной и оперативной поддержки военной агрессии.

Вмешательство Украины не является случайным, а свидетельствует об активном содействии незаконному применению силы против суверенного государства.

Украина несет международную ответственность, которая возникает в случае содействия или помощи другой стороне в совершении незаконных действий", - написал представитель иранского режима.

Он также "категорически отверг" обвинения в том, что сотрудничество России и Ирана, в частности, в области беспилотников, представляет угрозу международной безопасности.

Ранее в Иране выдали грубый фейк - заявили об уничтожении склада, где находился 21 украинец. Украина опровергает заявления Ирана о якобы уничтожении склада с украинским оборудованием.

Как писал Главред, в США заявляют, что имеют достаточные запасы вооружения для проведения операции "Эпическая ярость" и дальнейших действий, однако президент Дональд Трамп снова резко раскритиковал решение администрации Джо Байдена передавать оружие Украине.

Ранее сообщалось о том, что Москва отказала Тегерану в военной помощи после начала массированных ударов США и Израиля по объектам режима в Иране.

О персоне: Георгий Тихий Георгий Тихий - украинский журналист, советник по коммуникациям министра иностранных дел Украины (2020-2024), спикер Министерства иностранных дел Украины (с 15 июля 2024 года), пишет Википедия.

