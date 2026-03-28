В Иране заявили об уничтожении склада, где находился 21 украинец — в МИД отреагировали

О чем идет речь в материале:
- Иранские СМИ распространили информацию о якобы поражении склада с украинскими дронами-перехватчиками
- В Украине опровергли эту информацию
В Иране заявили о якобы уничтожении склада украинских противодроновых систем в Дубае. О судьбе 21 украинца, которые, по утверждениям иранской стороны, находились на складе в момент атаки, ничего не известно. Об этом сообщил пресс-секретарь Центрального штаба "Хатам аль-Анбия" Ибрагим Зольфагари, заявление которого впоследствии официально опровергло украинское МИД.
"Уничтожен склад украинских систем противодействия беспилотникам, который находился в Дубае для оказания помощи американской армии, где также находился 21 украинец", — говорилось в заявлении, которое процитировало издание Fars.
Реакция Украины
Пресс-секретарь украинского МИД Георгий Тихий в комментарии"РБК-Украина" официально опроверг заявления иранской стороны.
"Это ложь, официально опровергаем эту информацию. Иранский режим часто проводит такие дезинформационные операции — и этим ничем не отличается от россиян", — сказал он.
Также пресс-секретарь секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустема Умерова Диана Давитян опровергла сообщения о якобы иранском ударе по складу с украинскими беспилотниками в Дубае (ОАЭ), где, по этим данным, находился 21 гражданин Украины.
"Эта информация не соответствует действительности. Это фейк", - заявила она в комментарии "Интерфакс-Украина".
Украинские эксперты на Ближнем Востоке — последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, украинские специалисты по противодействию иранским ударным беспилотникам типа "Шахед" уже работают в нескольких странах Ближнего Востока — в общей сложности речь идет о 201 эксперте. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в парламенте Великобритании.
Он также отметил, что Украина заинтересована в скорейшем урегулировании ситуации в регионе, а украинские военные передают свой практический опыт государствам Персидского залива.
В отчете Института изучения войны подчеркивается, что украинский опыт борьбы с дронами "Шахед" является уникальным и может быть полезен США в противостоянии с Ираном. Кроме того, интерес к украинским наработкам в сфере противодействия беспилотникам проявляют и ряд стран Персидского залива.
О личности: Георгий Тихий
Георгий Тихий — украинский журналист, советник по коммуникациям министра иностранных дел Украины (2020–2024), пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины (с 15 июля 2024 года), пишет Википедия.
