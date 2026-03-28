В Иране заявили об уничтожении склада, где находился 21 украинец — в МИД отреагировали

Юрий Берендий
28 марта 2026, 14:18
Украина опровергает заявления Ирана о якобы уничтожении склада с украинским оборудованием в Дубае, где находились 21 украинец, сообщили в МИД и СНБО.
В МИД отреагировали на заявление об уничтожении склада с украинцами / Коллаж: Главред, фото: pexels, УНИАН

В Иране заявили о якобы уничтожении склада украинских противодроновых систем в Дубае. О судьбе 21 украинца, которые, по утверждениям иранской стороны, находились на складе в момент атаки, ничего не известно. Об этом сообщил пресс-секретарь Центрального штаба "Хатам аль-Анбия" Ибрагим Зольфагари, заявление которого впоследствии официально опровергло украинское МИД.

"Уничтожен склад украинских систем противодействия беспилотникам, который находился в Дубае для оказания помощи американской армии, где также находился 21 украинец", — говорилось в заявлении, которое процитировало издание Fars.

Реакция Украины

Пресс-секретарь украинского МИД Георгий Тихий в комментарии"РБК-Украина" официально опроверг заявления иранской стороны.

"Это ложь, официально опровергаем эту информацию. Иранский режим часто проводит такие дезинформационные операции — и этим ничем не отличается от россиян", — сказал он.

Также пресс-секретарь секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустема Умерова Диана Давитян опровергла сообщения о якобы иранском ударе по складу с украинскими беспилотниками в Дубае (ОАЭ), где, по этим данным, находился 21 гражданин Украины.

"Эта информация не соответствует действительности. Это фейк", - заявила она в комментарии "Интерфакс-Украина".

Украинские эксперты на Ближнем Востоке — последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, украинские специалисты по противодействию иранским ударным беспилотникам типа "Шахед" уже работают в нескольких странах Ближнего Востока — в общей сложности речь идет о 201 эксперте. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в парламенте Великобритании.

Он также отметил, что Украина заинтересована в скорейшем урегулировании ситуации в регионе, а украинские военные передают свой практический опыт государствам Персидского залива.

В отчете Института изучения войны подчеркивается, что украинский опыт борьбы с дронами "Шахед" является уникальным и может быть полезен США в противостоянии с Ираном. Кроме того, интерес к украинским наработкам в сфере противодействия беспилотникам проявляют и ряд стран Персидского залива.

О личности: Георгий Тихий

Георгий Тихий — украинский журналист, советник по коммуникациям министра иностранных дел Украины (2020–2024), пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины (с 15 июля 2024 года), пишет Википедия.

Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ готовит новое наступление: в ВСУ предупреждают о резком обострении ситуации

РФ готовит новое наступление: в ВСУ предупреждают о резком обострении ситуации

14:41Фронт
В Иране заявили об уничтожении склада, где находился 21 украинец — в МИД отреагировали

В Иране заявили об уничтожении склада, где находился 21 украинец — в МИД отреагировали

14:18Мир
Украина ударила ракетами "Фламинго" по России — известны последствия атаки

Украина ударила ракетами "Фламинго" по России — известны последствия атаки

13:48Война
Реклама

Популярное

Ещё
Ее ели миллионы, а теперь не найти: какая рыба исчезла после распада СССР

Ее ели миллионы, а теперь не найти: какая рыба исчезла после распада СССР

Больше никаких "рогатых" корнеплодов: что добавить в лунку при посеве моркови

Больше никаких "рогатых" корнеплодов: что добавить в лунку при посеве моркови

У трех знаков зодиака начинается денежная неделя с 30 марта

У трех знаков зодиака начинается денежная неделя с 30 марта

Им предстоит купаться в богатстве: четыре знака зодиака сорвут настоящий джекпот

Им предстоит купаться в богатстве: четыре знака зодиака сорвут настоящий джекпот

Львовщину разогреет до +18, а потом зарядят дожди: когда погода резко испортится

Львовщину разогреет до +18, а потом зарядят дожди: когда погода резко испортится

Последние новости

14:41

РФ готовит новое наступление: в ВСУ предупреждают о резком обострении ситуации

14:35

Нагиева внесли в "черный список" в России из-за Украины

14:30

Проект Григория Козловского приносит результаты: "Рух" обыграл "Баварию" со счётом 2:0Видео актуально

14:18

В Иране заявили об уничтожении склада, где находился 21 украинец — в МИД отреагировали

14:15

Кейт и Уильям готовятся принять серьезное решение в отношении детей

Новые выплаты, доступные лекарства и доллар по 45: что изменится для украинцев с 1 апреляНовые выплаты, доступные лекарства и доллар по 45: что изменится для украинцев с 1 апреля
14:12

Всегда самые взрослые: три знака зодиака с "синдромом старшей дочери"

13:48

Украина ударила ракетами "Фламинго" по России — известны последствия атакиВидео

13:19

Китайский гороскоп на завтра, 29 марта: Обезьянам - предательство, Собакам - выгода

13:19

Как не спутать настоящую любовь с иллюзией: 5 неочевидных признаков

Реклама
12:55

Рассада взойдет за сутки: простой способ вырастить крепкий перецВидео

12:22

В Ровенской области погода ухудшится: синоптики удивили прогнозом

12:10

Часть Киева осталась без света и воды, метро остановилось — что известно

12:07

"Когда у вас закончится терпение?": Рубио и Каллас поругались из-за Украины

12:04

Мирные переговоры зашли в тупик: Зеленский раскрыл главную проблему

11:37

Популярные цветы могут отравить: какие растения наиболее токсичны для собакВидео

10:50

В Польше запускают конвейер "антишахедных" ракет: боевое крещение пройдет в Украине

10:48

"Я не хочу умирать": онкобольная блогерша Лерчек расплакалась на видеоВидео

10:35

Россияне продвинулись на новом участке фронта: где оккупанты имеют успехи

09:48

Дом станет светлее в разы: как выбрать стеклянную входную дверьВидео

09:44

Многочисленные прилеты и пожары: в РФ один из крупнейших НПЗ атаковали дроны

Реклама
09:40

Люди, рожденные в конкретные четыре месяца, самые надежные партнеры

08:55

Алексей Кущ: пять этапов мировой войны и ловушка для Дональда Трампамнение

08:45

Урожай до ноября: как приготовить простую подкормку для огурцов, томатов и перца

08:33

Иран атаковал авиабазу в Саудовской Аравии, ранены 12 американских военных – Reuters

08:20

Войска РФ массированно атаковали Кривой Рог: есть погибшие и раненые - детали

07:47

Враг атаковал Одессу: поврежден роддом, есть погибший и раненые

06:30

Гороскоп на апрель 2026: кому Юпитер решит все проблемы и спасет в кризисной ситуации

05:18

Гороскоп на завтра, 29 марта: Близнецам - прибыль, Стрельцам - волнение

04:41

Ее ели миллионы, а теперь не найти: какая рыба исчезла после распада СССР

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке продавца фастфуда за 27 с

03:33

Смородина будет как виноград: простая схема ухода без химии и лишних затратВидео

03:00

Им предстоит купаться в богатстве: четыре знака зодиака сорвут настоящий джекпот

02:40

Редчайшее явление века: NASA обнаружило загадочную аномалию на Луне

01:43

У трех знаков зодиака начинается денежная неделя с 30 марта

01:03

Заканчиваются: Путин приказал олигархам дать деньги на войну в Украине

00:11

Погодный поворот: синоптики раскрыли сроки изменения температуры в Киеве

27 марта, пятница
23:14

Липкий жир на шкафах исчезнет через минуты: забытый лайфхак легко очистит кухнюВидео

23:01

Оказывается, хранить мясо в пакетах нельзя: как это делать правильноВидео

22:32

Сборную Украины обокрали перед матчем со Швецией

22:07

Враг продвинулся на важном направлении: как изменилась линия фронта — DeepState

Реклама
22:03

Восстановление займет недели: украинцев предупредили об угрозе отключения газа

21:29

Разумков лицемерно отказался отчислять часть своей зарплаты на нужды ВСУ, несмотря на громкий пиар по этой теме, — блогер

21:04

Больше никаких "рогатых" корнеплодов: что добавить в лунку при посеве морковиВидео

20:57

Военная помощь США Украине под угрозой: Рубио сделал тревожное заявление

20:49

"Эта особь": путинистку Собчак в РФ назвали дьяволом

20:41

Дети решают за миг, а взрослые теряются: хитрая головоломка со спичками

20:39

"Жаль, что он так сказал": Рубио назвал заявление Зеленского о переговорах ложью

20:15

Вместо холода, приятные цифры: как прогреется воздух в Днепре на выходных

19:54

В Украине изменили нормы по поверке счетчиков: что это значит для платежек

19:52

Ключевые продукты украинцев выросли в цене: что известно о новом подорожании

