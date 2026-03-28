В Ровенской области погода ухудшится: синоптики удивили прогнозом

В воскресенье, 29 марта, в Ровенской области ожидается переменная облачность с периодическими прояснениями.
По данным синоптиков, местами возможен небольшой кратковременный дождь. Об этом сообщают в Ровенском областном центре по гидрометеорологии.
Погода в области и Ровно 29 марта
В воскресенье ночью температура в области будет колебаться от +4 до +9 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до +11…+16 градусов. В Ровно ночью синоптики прогнозируют от +6 до +8 градусов, а днем воздух прогреется до +13…+15 градусов.
Ветер будет северный, со скоростью 7-12 метров в секунду. Синоптики отмечают, что, несмотря на возможные дожди, дневная температура уже будет создавать ощущение весеннего тепла.
Погода в Украине — последние новости
Как сообщал Главред, в Днепре на выходные ожидается преимущественно спокойная весенняя погода без существенных осадков. Температура воздуха останется комфортной, а уже в воскресенье синоптики прогнозируют более ощутимое потепление.
Кроме того, в Житомирской области нынешнее весеннее тепло задержится не надолго. Несмотря на приятные температуры и почти безоблачное небо, уже через несколько дней регион окажется под влиянием циклона, который принесет дожди и ощутимое похолодание.
Также на выходных, 28 и 29 марта, погоду в Тернопольской области будет определять влияние южного циклона и влажная средиземноморско-черноморская воздушная масса. Об этом сообщили в Тернопольском областном центре по гидрометеорологии.
Об источнике: Укргидрометцентр
Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) — государственное учреждение, занимающееся метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.
