В Ровенской области погода ухудшится: синоптики удивили прогнозом

Инна Ковенько
28 марта 2026, 12:22
В воскресенье жители Ровенской области почувствуют весеннее потепление, хотя местами возможны дожди.
Погода в Ровно и области на 29 марта /Фото: facebook.com/mykyta.ant.5/

  • Какая будет погода в Ровно в воскресенье
  • Когда ожидать дождь
  • Какая будет температура по области ночью

В воскресенье, 29 марта, в Ровенской области ожидается переменная облачность с периодическими прояснениями.

По данным синоптиков, местами возможен небольшой кратковременный дождь. Об этом сообщают в Ровенском областном центре по гидрометеорологии.

Погода в области и Ровно 29 марта

В воскресенье ночью температура в области будет колебаться от +4 до +9 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до +11…+16 градусов. В Ровно ночью синоптики прогнозируют от +6 до +8 градусов, а днем воздух прогреется до +13…+15 градусов.

Ветер будет северный, со скоростью 7-12 метров в секунду. Синоптики отмечают, что, несмотря на возможные дожди, дневная температура уже будет создавать ощущение весеннего тепла.

Погода в Ровно на две недели / Фото: meteoprog

Погода в Украине — последние новости

Как сообщал Главред, в Днепре на выходные ожидается преимущественно спокойная весенняя погода без существенных осадков. Температура воздуха останется комфортной, а уже в воскресенье синоптики прогнозируют более ощутимое потепление.

Кроме того, в Житомирской области нынешнее весеннее тепло задержится не надолго. Несмотря на приятные температуры и почти безоблачное небо, уже через несколько дней регион окажется под влиянием циклона, который принесет дожди и ощутимое похолодание.

Также на выходных, 28 и 29 марта, погоду в Тернопольской области будет определять влияние южного циклона и влажная средиземноморско-черноморская воздушная масса. Об этом сообщили в Тернопольском областном центре по гидрометеорологии.

Об источнике: Укргидрометцентр

Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) — государственное учреждение, занимающееся метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

