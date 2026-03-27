Будет почти +20: Украину накрывает новая волна потепления

Что узнаете:
- Какой будет погода в Украине на выходных
- В каких областях будут дожди
Погода в Украине в последние выходные марта будет умеренно теплой. В некоторых регионах будут осадки, а в других будет солнечно. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
28 и 29 марта в западных и южных областях будут дожди. Осадки также возможны в Житомирской, Киевской и Луганской областях. Ветер будет восточным и северо-восточным. Временами ветер будет порывистым.
Температура воздуха в эти дни в большинстве областей повысится до 12-18 градусов тепла. 28 марта холоднее всего будет в Сумской, Черниговской, Харьковской, Киевской, Полтавской областях. Там температура воздуха повысится лишь до 8-11 градусов тепла. 29 марта прохладно будет в западных и северных областях.
Погода в Киеве
В Киеве на выходных, 28-29 марта, будет достаточно тепло. В эти дни существенных осадков не будет.
28 марта температура воздуха поднимется до 12-14 градусов тепла. 29 марта температура воздуха поднимется до 10-12 градусов тепла.
"Словом, можно результативно заниматься весенней уборкой, ходить в музеи, копаться в саду, вдыхать роскошный мартовский воздух, ловко объезжать ямы на дорогах, едучи к родственникам, пойти посидеть на террасах, где есть пледы и кофе, полюбоваться человеческим фэшн-потоком", — говорится в сообщении.
Погода в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, в Ровенской области в ближайшие сутки ожидается переменная облачность без существенных осадков. Температура ночью составит +1…+6 °C, днем +12…+17 °C.
Также в Тернопольской области 27 марта ожидается облачная погода с прояснениями, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.
Кроме того, 27 марта в Житомирской области ожидается настоящее весеннее потепление — температура поднимется до +17…+20°. Погода будет переменной облачности, без осадков.
Читайте также:
- Львовскую область согреет до +18, а затем придут дожди: когда погода резко испортится
- Дождь и резкое похолодание надвигается на Житомирскую область: когда ожидать смену погоды
- Будет аномальная жара: синоптики удивили прогнозом погоды
О персонаже: Наталья Диденко
Наталья Диденко — украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред