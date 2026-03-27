Будет почти +20: Украину накрывает новая волна потепления

Синоптики назвали регионы, где 28–29 марта пройдут дожди.

Прогноз погоды в Украине на 28 марта / фото: pexels

Погода в Украине в последние выходные марта будет умеренно теплой. В некоторых регионах будут осадки, а в других будет солнечно. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

28 и 29 марта в западных и южных областях будут дожди. Осадки также возможны в Житомирской, Киевской и Луганской областях. Ветер будет восточным и северо-восточным. Временами ветер будет порывистым.

Температура воздуха в эти дни в большинстве областей повысится до 12-18 градусов тепла. 28 марта холоднее всего будет в Сумской, Черниговской, Харьковской, Киевской, Полтавской областях. Там температура воздуха повысится лишь до 8-11 градусов тепла. 29 марта прохладно будет в западных и северных областях.

Погода в Киеве

В Киеве на выходных, 28-29 марта, будет достаточно тепло. В эти дни существенных осадков не будет.

28 марта температура воздуха поднимется до 12-14 градусов тепла. 29 марта температура воздуха поднимется до 10-12 градусов тепла.

"Словом, можно результативно заниматься весенней уборкой, ходить в музеи, копаться в саду, вдыхать роскошный мартовский воздух, ловко объезжать ямы на дорогах, едучи к родственникам, пойти посидеть на террасах, где есть пледы и кофе, полюбоваться человеческим фэшн-потоком", — говорится в сообщении.

Прогноз погоды в Украине на 28-29 марта / фото: meteoprog

Как сообщал Главред, в Ровенской области в ближайшие сутки ожидается переменная облачность без существенных осадков. Температура ночью составит +1…+6 °C, днем +12…+17 °C.

Также в Тернопольской области 27 марта ожидается облачная погода с прояснениями, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

Кроме того, 27 марта в Житомирской области ожидается настоящее весеннее потепление — температура поднимется до +17…+20°. Погода будет переменной облачности, без осадков.

О персонаже: Наталья Диденко Наталья Диденко — украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

