Весна преподнесет сюрприз: погода в Тернопольской области скоро порадует теплом

Мария Николишин
26 марта 2026, 17:36
Синоптики не прогнозируют значительных осадков в Тернопольской области.
Прогноз погоды в Тернопольской области / фото: pixabay

Вы узнаете:

  • Какая будет погода в Тернополе в пятницу
  • Какой будет минимальная температура ночью

В Тернопольской области в пятницу, 27 марта, прогнозируется облачная погода, но с прояснениями. Об этом сообщили в Тернопольском областном центре по гидрометеорологии.

Существенных осадков синоптики не прогнозируют. Известно, что ветер ожидается юго-восточный, 7–12 м/с.

Температура воздуха по области ночью будет колебаться от +2 до +7 градусов, днем прогнозируется +13…+18 градусов.

В городе Тернополь ночью температура будет в пределах от +4 до +6 градусов, днем столбики термометров поднимутся до отметки +15…+17 градусов.

Погода в Тернополе / фото: meteoprog

Как сообщал Главред, в ближайшие сутки на территории Ровенской области ожидается переменная облачность. Существенных осадков синоптики не прогнозируют. Днем температура воздуха прогреется до +14…+16 градусов.

В то же время в Житомирскую область уверенно наступает настоящее весеннее потепление — 27 марта температура местами поднимется до +20°, и это уже ощутимый контраст с прохладными утрами предыдущих дней.

Об источнике: Тернопольский областной центр по гидрометеорологии

Тернопольский областной центр по гидрометеорологии — государственное учреждение, обеспечивающее гидрометеорологическое обслуживание, прогноз погоды и мониторинг окружающей среды в Тернопольской области. Центр осуществляет наблюдение за погодой, уровнем воды и экологическим состоянием.

