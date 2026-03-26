Весна преподнесет сюрприз: погода в Тернопольской области скоро порадует теплом

В Тернопольской области в пятницу, 27 марта, прогнозируется облачная погода, но с прояснениями. Об этом сообщили в Тернопольском областном центре по гидрометеорологии.
Существенных осадков синоптики не прогнозируют. Известно, что ветер ожидается юго-восточный, 7–12 м/с.
Температура воздуха по области ночью будет колебаться от +2 до +7 градусов, днем прогнозируется +13…+18 градусов.
В городе Тернополь ночью температура будет в пределах от +4 до +6 градусов, днем столбики термометров поднимутся до отметки +15…+17 градусов.
Как сообщал Главред, в ближайшие сутки на территории Ровенской области ожидается переменная облачность. Существенных осадков синоптики не прогнозируют. Днем температура воздуха прогреется до +14…+16 градусов.
В то же время в Житомирскую область уверенно наступает настоящее весеннее потепление — 27 марта температура местами поднимется до +20°, и это уже ощутимый контраст с прохладными утрами предыдущих дней.
Об источнике: Тернопольский областной центр по гидрометеорологии
Тернопольский областной центр по гидрометеорологии — государственное учреждение, обеспечивающее гидрометеорологическое обслуживание, прогноз погоды и мониторинг окружающей среды в Тернопольской области. Центр осуществляет наблюдение за погодой, уровнем воды и экологическим состоянием.
