Украина может продать странам средства защиты, которые у нее в избытке.

Что говорит Владимир Зеленский:

Украина готова передать Ближнему Востоку средства защиты от Ирана

У РФ огромные потери на фронте

Президент Украины Владимир Зеленский сделал ряд важных заявлений в интервью Le Monde.

Помощь Ближнему Востоку

Украина помогает странам Ближнего Востока в войне против Ирана. Украинские экспертные группы уже прибыли и делятся опытом.

"Сколько бы ни было Patriot, THAAD и других систем ПВО на Ближнем Востоке, этого не хватит для полноценной работы противовоздушной обороны. Есть современные перехватчики, которые должны работать против плотных дроновых ударов", — говорит Зеленский.

Украина может продать странам средства защиты, которые у нее в избытке.

"И мы не только продаем, мы предоставим им свою экспертизу. Дроны-перехватчики без нашей экспертизы не работают. Работает система", — отметил президент.

Санкции против РФ

Президент подчеркивает, что сейчас нельзя ослаблять санкции против РФ. Нужно делать все, чтобы уменьшить возможности РФ, доходы от продажи энергоресурсов.

"Россияне обходили санкции, мы все это видели, но так или иначе доходов было меньше, соответственно, и меньше денег направлялось на оборонный сектор. Дефицит бюджета Российской Федерации увеличивался из года в год. Наибольший — на начало 2026 года. На конец 2025 года у россиян было 83 миллиарда дефицита, плюс 19, которые они перенесли на начало 2026-го. Согласно нашим прогнозам, на 2026 год дефицит должен был составить около 100 миллиардов долларов США", — пишет Зеленский.

После ослабления санкций доходы РФ будут измеряться миллиардами. Россия будет помогать иранскому режиму.

Завершение войны

У российского диктатора Владимира Путина нет желания закончить войну. Однако в США верят в то, что РФ хочет завершения войны.

"С одной стороны, ничего страшного, это нормально, когда есть разные взгляды. Но с другой стороны, когда мы хотим окончания войны, ускорения этого процесса, мы поднимаем вопрос о давлении на Россию. Мы знаем, что Путин не хочет завершать войну. Мы просим о дополнительном давлении, чтобы он захотел. А Америка считает, что он хочет и зачем лишнее давление, если Россия показывает, что они также готовы к миру", — добавил президент.

Потери РФ

Россияне теряют на фронте большое количество личного состава — 30–35 тысяч человек в месяц. Владимир Зеленский убежден, что РФ не успевает мобилизовать людей.

"Решат ли они идти на большую мобилизацию? Я не могу сказать. Пока что они боялись таких шагов и шли только на контрактирование людей за большие деньги. Почему мы так чувствительно реагируем на снятие санкций? Потому что это деньги. А деньги – это не только танки. Никто танками уже не воюет. Деньги – это дроны. Деньги – это люди. Люди – это контракты. И если у них нет денег на контракты, у них уменьшаются силы", – добавил президент.

Заем для Украины

Украина нуждается в займе от Евросоюза. Если это не удастся, украинская армия будет недофинансирована. Также будет недофинансировано производство дальнобойных дронов, дронов-перехватчиков и систем противовоздушной обороны.

"Это риск для всех. Это риск для европейской безопасности. Я считаю, что никакого краха не будет и европейцы решат и этот вопрос", — пишет Зеленский.

Другие новости:

Об источнике: Le Monde Le Monde — французская ежедневная вечерняя газета, главным редактором которой является Жерар Куртуа (фр. Gérard Courtois), генеральным директором — Эрик Израэлевич. Le Monde была основана Юбером Бев-Мери по распоряжению Шарля де Голля в 1944 году. Первый номер газеты вышел 19 декабря 1944 года. С 19 декабря 1995 года газета доступна онлайн, сообщает "Википедия".

