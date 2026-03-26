Мерц заявил, что Украине больше не нужны ракеты Taurus, и назвал причину

Канцлер Германии подчеркнул, что Украина сегодня "вооружена лучше, чем когда-либо прежде".

Мерц рассказал, почему не видит смысла в поставках Украине ракет Taurus

Главное из новости:

Мерц заявил, что Украине больше не нужны Taurus

Он подчеркнул, что украинское оружие превосходит его по эффективности

Канцлер Германии Фридрих Мерц фактически снял вопрос о возможных поставках крылатых ракет Taurus Украине, объяснив это стремительным развитием украинских оборонных технологий. Во время выступления в Бундестаге он дал понять, что потребность в этих ракетах исчезла.

Отвечая на вопросы депутатов о том, сохраняет ли он свою прежнюю позицию о необходимости передачи Taurus, Мерц напомнил, что ранее исходил из предположения о наличии у бундесвера достаточного количества исправных ракет, которые можно было бы передать Киеву, пишет NV.

По словам канцлера, ситуация изменилась: сегодня Украина имеет собственные дальнобойные средства поражения, которые, по его оценке, являются "значительно более эффективными, чем относительно небольшое количество крылатых ракет Taurus, которые Германия могла бы передать".

Мерц также подчеркнул, что украинская армия сейчас "вооружена лучше, чем когда-либо прежде". В то же время он обратил внимание на другую проблему — финансовую.

"И поэтому сейчас мы не решим проблему с помощью дополнительного оружия", — заявил канцлер, подчеркнув, что экономические трудности Украины требуют других решений.

Его нынешняя позиция контрастирует с заявлениями ноября 2024 года, когда Мерц, будучи кандидатом в канцлеры, говорил о возможности выдвинуть России ультиматум о прекращении боевых действий в течение 24 часов. Тогда он заявлял, что в случае отказа Кремля готов поставить Украине ракеты Taurus и разрешить наносить удары по территории РФ.

Напомним, как ранее сообщал Главред, Польша готовит новый пакет военной помощи для Украины, в который, в частности, войдут истребители МиГ-29. Об этом сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал передачу Украине 100 французских и 150 шведских многоцелевых истребителей четвертого поколения. Об этом он заявил во время общения со студентами и преподавателями Киевского авиационного института (КАИ), которое транслировал Офис президента Украины.

Также коалиция из 11 стран Европейского Союза выступила с инициативой смягчить правила, чтобы Украина могла использовать кредит в размере 90 миллиардов евро на закупку британского вооружения, в частности ракет Storm Shadow.

