В Раде готовят план работы парламента, если придется воевать "еще три года" – СМИ

Депутаты понимают, что переговоры в трехстороннем формате, скорее всего, будут поставлены на паузу.

В Раде готовят план работы парламента, если придется воевать "еще три года"

Кратко:

Андрей Мотовиловец занимается разработкой соответствующего документа

Мотовиловец не ограничен временными рамками

Президент Украины Владимир Зеленский поручил первому заместителю главы фракции "Слуга народа" Андрею Мотовиловцу подготовить план работы парламента в условиях, если Украине придется воевать еще три года. Об этом 24 марта пишет "Украинская правда" со ссылкой на источники.

"Мы понимаем, что переговоры в трехстороннем формате, скорее всего, будут поставлены на паузу, потому что ни одна из сторон не готова идти на уступки. Поэтому нужно готовить план существования нынешнего парламента еще в течение одного, двух, трех лет", – сказал один из руководителей "Слуги народа". видео дня

Сообщается, что Мотовиловец уже занимается разработкой соответствующего документа и активно работает над его содержанием, не будучи ограниченным жесткими сроками.

Параллельно обсуждаются условия, при которых парламентская фракция сможет эффективно функционировать в долгосрочной перспективе. Также ведется работа по улучшению координации между ключевыми центрами власти - правительством и Офисом президента.

Также один из представителей команды президента отметил, что после увольнения бывшего главы ОП Андрея Ермака в сотрудничестве Офиса президента с парламентом "стало меньше интриг – больше работы".

Мирные переговоры - последние новости

21 марта секретарь СНБО Рустем Умеров заявил, что делегации Украины и США во Флориде продолжили обсуждение дальнейших шагов в рамках переговорного трека.

С украинской стороны в переговорах участвовали он, Давид Арахамия, Кирилл Буданов и Сергей Кислица. Американскую делегацию представляли специальный представитель президента США Стив Виткофф, зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, старший советник Белого дома Джош Грюнбаум и старший советник по вопросам политики Госдепартамента США Крис Карран.

Специальный представитель президента США Стив Уиткофф назвал конструктивной встречу украинской и американской делегаций, которая касалась "сужения круга нерешенных вопросов".

22 марта президент Владимир Зеленский по итогам встреч команды Украины и США заявил о сигналах о возможном продолжении обменов между Украиной и РФ.

Как писал Главред, 19 марта спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что трехсторонние переговоры о мире с участием США, России и Украины в настоящее время приостановлены на фоне событий, связанных с войной против Ирана.

Об источнике: Украинская правда Украинская правда - украинское общественно-политическое интернет-СМИ, которое основал Георгий Гонгадзе в апреле 2000 года. После смерти Гонгадзе в сентябре 2000 года редакцию возглавила соучредитель издания Елена Притула, которая оставалась главным редактором "Украинской правды" до 2014 года, пока не передала должность Севгиль Мусаевой. В мае 2021 года новым владельцем издания стал генеральный директор Dragon Capital Томаш Фиала, пишет Википедия.

