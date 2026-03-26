Теплый период подходит к концу: уже совсем скоро в Украину ворвётся холод

Синоптик подчеркнула, что похолодание не за горами.

Прогноз погоды в Украине на 27 марта

Погода в Украине в пятницу, 27 марта, будет теплой и преимущественно без осадков, но в дальнейшем станет прохладнее. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, максимальная температура воздуха завтра составит +12…+18 градусов. Прохладнее будет только в Харьковской, Сумской и Полтавской областях, +8…+11 градусов.

В то же время дожди пройдут местами в восточной части Украины, на остальной территории — без существенных осадков.

"Завтра заканчивается особенно теплый период и скоро начнется похолодание", — подчеркнула синоптик.

Погода в Киеве

В Киеве в пятницу серьезные осадки маловероятны. Температура днем достигнет +15 градусов.

"В дальнейшем теплые очаги будут пытаться задержаться, однако похолодание все же не за горами", — подытожила Диденко.

Наталья Диденко

Как сообщал Главред, погоду на Львовщине будет определять область пониженного атмосферного давления. Существенных осадков синоптики не прогнозируют, однако утром возможен слабый туман, который ограничит видимость на дорогах до 500-1000 метров.

В то же время погода в Тернопольской области будет облачной с прояснениями. Однако существенных осадков также не ожидается.

В Днепре в ближайшие дни ожидается типичная для весны погода с заметными колебаниями температуры и изменениями атмосферных условий.

О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко — украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

