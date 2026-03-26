Россия выбрала новые цели для ударов по Украине: Зеленский раскрыл планы врага

Главное из заявления Зеленского:
- Россия начала второй этап операции ударов по Украине
- Сейчас целями атак являются системы водоснабжения, резервуары, плотины, логистика
- На каждую российскую атаку Украина будет отвечать
Страна-агрессор Россия продолжает второй этап зимней операции ударов по критической инфраструктуре Украины. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Reuters.
По его словам, в настоящее время целями для российских ударов являются системы водоснабжения, резервуары, дамбы, логистика.
"Планы России понятны, но сейчас мы сильнее, чем зимой. Надо бороться за финансирование. Финансирование позволит усилить защиту неба с нашей стороны", — говорится в заявлении.
Глава государства подчеркнул, что при наличии бюджета Украина имеет возможность производить две тысячи дронов-перехватчиков в сутки.
Зеленский также подчеркнул, что на каждую российскую атаку Украина будет отвечать.
"Давление в мире на Россию уменьшается. Мы видим изменения в санкционной политике. Поэтому, в отличие от всех или многих в мире, у Украины есть свои санкции – дальнобойные возможности", – добавил президент.
Кроме того, по его мнению, россияне должны чувствовать давление.
"Если Украина не будет отвечать на их удары, то Россия будет просто продолжать войну и даже не думать о паузах", — подытожил глава государства.
Удары РФ - последние новости Украины
Как сообщал Главред, в ночь на 26 марта российские оккупанты атаковали Одесскую область дронами. Под удар беспилотников попала портовая инфраструктура и энергетика. Повреждения зафиксированы в Измаиле и Вилковской общине.
Днем 26 марта страна-агрессор Россия атаковала Днепр "Шахедами". В результате вражеской атаки повреждено многоэтажное здание. По меньшей мере пять человек ранены.
В то же время мониторы сообщают, что оккупационная армия РФ готовится к новому комбинированному удару по Украине. Атака может произойти в течение ближайших 48 часов.
Об источнике: Reuters
Reuters — британское информационное агентство и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.
Reuters считается одним из крупнейших в мире международных новостных агентств. Агентство существует с середины XIX века
В Reuters работают более 14 000 сотрудников в 91 стране мира. Среди них около 2300 журналистов, а также фотокорреспондентов и видеооператоров. Всего агентство имеет 197 бюро, работающих по всему миру.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред