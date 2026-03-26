Оккупанты остались без снабжения: партизаны уничтожили важный объект

Благодаря выведенному из строя железнодорожного узла под Луганском у врага ограниченные возможности в наступлении.

Партизаны "АТЕШ" оставили российских оккупантов без снабжения. Им удалось вывести из строя железнодорожный узел под временно оккупированным Луганском. Об этом сообщает "АТЕШ".

"Наши агенты уничтожили релейный шкаф на железнодорожном узле в районе Луганска. Оборудование выгорело полностью - быстрого восстановления не будет", - говорится в сообщении. видео дня

Теперь россияне не могут использовать критическую артерию для снабжения сил на Купянском и Лиманском направлениях. Именно там сейчас продолжаются наиболее активные бои. Благодаря этому у врага сейчас ограниченные возможности в наступлении.

"Вывод шкафа из строя заблокировал движение на участке. Эшелоны не пришли в срок - подразделения на передовой остались без планового пополнения БК и запчастей. Это прямо ограничивает их возможности в наступлении", - добавили партизаны.

Известно, что через этот узел шли эшелоны с боеприпасами, агрегатами для бронетехники, запасы горюче-смазочных материалов, которыми РФ пыталась усилить штормовые группы на передовой.

Как писал Главред, в ночь на 17 марта в Краснодарском крае России прогремела серия взрывов. Регион массово атаковали дроны. Основной целью атаки беспилотников стал местный нефтеперерабатывающий завод.

15 марта в Краснодарском крае РФ прогремели мощные взрывы. Регион подвергся атаке ударных дронов. После взрывов загорелась нефтебаза Тихорецкого нефтяного узла.

В ночь на 14 марта территорию России атаковали десятки беспилотников. В результате налетов зафиксированы пожары на Афипском НПЗ и в порту в Краснодарском крае РФ.

В ночь на 12 марта в Краснодарском крае РФ прогремело более 25 взрывов в районах Анапы, Витязево, Краснодара и Северского. Во время удара пострадала перевалочная нефтебаза Тихорецка, где загорелись резервуары с топливом.

Об источнике: движение "Атеш" Атеш - военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины, а также на территории России, созданное украинцами и крымскими татарами в сентябре 2022 года в результате российского военного вторжения, пишет Википедия.

