Новый порядок мобилизации с 1 апреля: что изменится и кого вызовут в ТЦК первыми

Призыву по-прежнему подлежат все военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, за исключением тех, кто имеет бронь или отсрочку от мобилизации.

В Украине продолжается военное положение, а вместе с ним — и всеобщая мобилизация. В то же время государство продолжает совершенствовать систему учета военнообязанных, переходя к более цифровой модели контроля.

С 1 апреля 2026 года вступают в силу очередные изменения, которые повлияют как на граждан, так и на бизнес. Об этом говорится в материале ТСН.

Стоит напомнить, что военное положение в Украине продлено до 4 мая 2026 года. Это означает, что мобилизационные меры будут действовать весь этот период и могут быть продлены снова, если Верховная Рада примет соответствующее решение.

Призыву подлежат мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, признанные годными к службе и не имеющие действующей отсрочки или бронирования.

Цифровизация мобилизации: что меняется с 1 апреля

Новую модель мобилизации государство не вводит, однако переходит к более жесткому администрированию. Основные изменения касаются:

электронного воинского учета

автоматической синхронизации данных между государственными реестрами

усиления контроля за отсрочками и бронированием

Повестки теперь могут приходить через "Резерв+" и другие цифровые каналы. Бумажные документы остаются в силе, но их роль постепенно уменьшается.

Система также способна автоматически фиксировать нарушения — например, неявку в ТЦК.

Отсрочка онлайн: проще подать, сложнее доказать

Подать документы на отсрочку теперь можно дистанционно. Но проверки стали значительно строже. Государство активно отсеивает фиктивные основания, в частности:

формальный уход за родственниками;

обучение "для галочки";

сомнительные медицинские справки.

Все данные проходят централизованную проверку, а случаи подделок отслеживаются автоматически.

Бронирование работников: контроль за бизнесом усилили

Предприятия, которые бронируют сотрудников, теперь проходят регулярные проверки. Государство сверяет:

статус компании;

данные сотрудников в налоговых и пенсионных реестрах;

уровень зарплат и финансовую дисциплину.

Цель — минимизировать фиктивное трудоустройство и незаконное резервирование.

Кто не подлежит мобилизации

Правила остаются неизменными. Не мобилизуют:

людей с инвалидностью;

лиц, непригодных по состоянию здоровья;

родителей троих и более детей;

одиноких матерей и отцов;

опекунов;

родственников погибших военнослужащих;

студентов дневной и дуальной формы обучения;

работников критически важных предприятий;

отдельные категории госслужащих, ученых и педагогов.

Мобилизуют ли после 50 лет

Отдельных правил для мужчин старше 50 лет нет. Если военно-медицинская комиссия признает человека годным, его могут призвать на общих основаниях.

На практике пожилых мужчин чаще направляют на вспомогательные должности — водителей, механиков, логистов. Но специалистов с боевым опытом, медиков или инженеров могут мобилизовать независимо от возраста.

Предельный возраст мобилизации — 60 лет, для высшего офицерского состава — 65.

Кого призывают в первую очередь

Планы мобилизации не публикуются, но на практике первыми призывают:

военных с боевым опытом;

специалистов дефицитных специальностей;

лиц, годных по состоянию здоровья;

тех, у кого нет отсрочки или бронирования.

Для ТЦК готовят новые правила

Кроме того, в парламенте рассматривают законопроект №15076, который может изменить порядок работы ТЦК, в частности запретить принудительное задержание граждан и уточнить правила проверки документов. Но данный проект еще не принят, поэтому действующие нормы остаются без изменений.

Мобилизация в Украине — новости по теме

Как сообщал Главред, в Украине активно обсуждают возможное усиление мобилизации из-за новых подходов к учету военнообязанных, проверке данных и пересмотру бронирований. Планируется более жесткий контроль за теми, кто самовольно покинул части, и повышение эффективности бронирований для оборонной промышленности.

В то же время ТЦК в Киеве опровергли слухи о перекрытии дорог и облавах. Как заявили в ТЦК, мобилизация проходит в обычном режиме без изменений в законодательстве.

Кроме того, на блокпостах в Украине водители часто не знают, обязаны ли они выходить из автомобиля во время проверки документов. Адвокат Ирина Цыбко пояснила, что военные и ТЦК не могут этого требовать, а полиция — только в случаях подозрения, розыска или угрозы безопасности.

Об источнике: ТСН ТСН (Телевизионная Служба Новостей) — ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1" производства "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных новостных программ в Украине.

