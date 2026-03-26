Новый порядок мобилизации с 1 апреля: что изменится и кого вызовут в ТЦК первыми

Вы узнаете:
- Усилят ли мобилизацию с 1 апреля
- Как работают новые отсрочки
- Кого призовут в первую очередь
В Украине продолжается военное положение, а вместе с ним — и всеобщая мобилизация. В то же время государство продолжает совершенствовать систему учета военнообязанных, переходя к более цифровой модели контроля.
С 1 апреля 2026 года вступают в силу очередные изменения, которые повлияют как на граждан, так и на бизнес. Об этом говорится в материале ТСН.
Стоит напомнить, что военное положение в Украине продлено до 4 мая 2026 года. Это означает, что мобилизационные меры будут действовать весь этот период и могут быть продлены снова, если Верховная Рада примет соответствующее решение.
Призыву подлежат мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, признанные годными к службе и не имеющие действующей отсрочки или бронирования.
Цифровизация мобилизации: что меняется с 1 апреля
Новую модель мобилизации государство не вводит, однако переходит к более жесткому администрированию. Основные изменения касаются:
- электронного воинского учета
- автоматической синхронизации данных между государственными реестрами
- усиления контроля за отсрочками и бронированием
Повестки теперь могут приходить через "Резерв+" и другие цифровые каналы. Бумажные документы остаются в силе, но их роль постепенно уменьшается.
Система также способна автоматически фиксировать нарушения — например, неявку в ТЦК.
Отсрочка онлайн: проще подать, сложнее доказать
Подать документы на отсрочку теперь можно дистанционно. Но проверки стали значительно строже. Государство активно отсеивает фиктивные основания, в частности:
- формальный уход за родственниками;
- обучение "для галочки";
- сомнительные медицинские справки.
Все данные проходят централизованную проверку, а случаи подделок отслеживаются автоматически.
Бронирование работников: контроль за бизнесом усилили
Предприятия, которые бронируют сотрудников, теперь проходят регулярные проверки. Государство сверяет:
- статус компании;
- данные сотрудников в налоговых и пенсионных реестрах;
- уровень зарплат и финансовую дисциплину.
Цель — минимизировать фиктивное трудоустройство и незаконное резервирование.
Кто не подлежит мобилизации
Правила остаются неизменными. Не мобилизуют:
- людей с инвалидностью;
- лиц, непригодных по состоянию здоровья;
- родителей троих и более детей;
- одиноких матерей и отцов;
- опекунов;
- родственников погибших военнослужащих;
- студентов дневной и дуальной формы обучения;
- работников критически важных предприятий;
- отдельные категории госслужащих, ученых и педагогов.
Мобилизуют ли после 50 лет
Отдельных правил для мужчин старше 50 лет нет. Если военно-медицинская комиссия признает человека годным, его могут призвать на общих основаниях.
На практике пожилых мужчин чаще направляют на вспомогательные должности — водителей, механиков, логистов. Но специалистов с боевым опытом, медиков или инженеров могут мобилизовать независимо от возраста.
Предельный возраст мобилизации — 60 лет, для высшего офицерского состава — 65.
Кого призывают в первую очередь
Планы мобилизации не публикуются, но на практике первыми призывают:
- военных с боевым опытом;
- специалистов дефицитных специальностей;
- лиц, годных по состоянию здоровья;
- тех, у кого нет отсрочки или бронирования.
Для ТЦК готовят новые правила
Кроме того, в парламенте рассматривают законопроект №15076, который может изменить порядок работы ТЦК, в частности запретить принудительное задержание граждан и уточнить правила проверки документов. Но данный проект еще не принят, поэтому действующие нормы остаются без изменений.
Мобилизация в Украине — новости по теме
Как сообщал Главред, в Украине активно обсуждают возможное усиление мобилизации из-за новых подходов к учету военнообязанных, проверке данных и пересмотру бронирований. Планируется более жесткий контроль за теми, кто самовольно покинул части, и повышение эффективности бронирований для оборонной промышленности.
В то же время ТЦК в Киеве опровергли слухи о перекрытии дорог и облавах. Как заявили в ТЦК, мобилизация проходит в обычном режиме без изменений в законодательстве.
Кроме того, на блокпостах в Украине водители часто не знают, обязаны ли они выходить из автомобиля во время проверки документов. Адвокат Ирина Цыбко пояснила, что военные и ТЦК не могут этого требовать, а полиция — только в случаях подозрения, розыска или угрозы безопасности.
Об источнике: ТСН
ТСН (Телевизионная Служба Новостей) — ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1" производства "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных новостных программ в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, завоевав долю аудитории 31,5 %. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.
