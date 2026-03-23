ТЦК начали обход квартир — мобилизацию резко усилят, кого призовут в первую очередь

Власти обсуждают изменения в процессе мобилизации, в частности ужесточение ответственности за уклонение от военной службы и пересмотр системы бронирования.

https://glavred.info/war/tck-nachali-obhod-kvartir-mobilizaciyu-rezko-usilyat-kogo-prizovut-v-pervuyu-ochered-10751243.html Ссылка скопирована

Новые правила мобилизации в Украине — что планируют изменить и кого призовут

В Украине резко возросло количество разговоров и слухов о возможном усилении мобилизации, которые активно распространяются в соцсетях и СМИ. Причиной этого стали как новые заявления об изменениях в подходах к воинскому учету, так и появление информации о более жестком контроле за военнообязанными, проверках данных и пересмотре броней.

Главред собрал главное, что стоит знать об изменениях в мобилизации в Украине.

видео дня

Как усилят мобилизацию в Украине

В Украине продолжается мобилизация, которая вместе с военным положением продлена до мая 2026 года. В то же время во властных структурах рассматривают конкретные изменения, которые в ближайшее время могут повлиять на ее проведение. Речь идет, в частности, об украинцах с бронированием и лицах, самовольно покинувших части. Об этом сообщил информированный источник в Верховной Раде в комментарии для ТСН.ua, раскрыв ключевые детали.

По словам анонимного собеседника, в отношении вопроса самовольного оставления частей обсуждается возможность введения более жестких механизмов наказания. Также в открытых источниках упоминается примерно миллион мужчин, которые своевременно не обновили свои данные — в отношении них планируют применить новые подходы.

Подпишитесь на наш канал в WhatsApp, чтобы первыми узнавать о главных новостях. Также приглашаем в наш Telegram-канал.

"Будет установлено их местонахождение, они могут оказаться в фокусе №1. Министерство обороны предложит более четкие механизмы, которые будут способствовать улучшению мобилизации. В этом, вероятно, не последнюю роль сыграет идентификационный код", — рассказал собеседник издания и отметил, что для этого могут потребоваться изменения в законодательстве.

/ Фото: УНИАН

Кроме того, источник отмечает, что в ближайшее время могут проанализировать реальные потребности оборонной промышленности в работниках, имеющих отсрочку. Планируется оценить, оправдано ли нынешнее количество таких отсрочек. Если выявятся сферы, где потребность меньше, возможно сокращение отсрочек — в частности, для выявления и устранения возможных злоупотреблений.

"Например, когда человек устраивается на предприятие, получает отсрочку, через неделю увольняется, а отсрочка у него остается. Есть намерения ввести более четкий механизм контроля, определить, насколько та или иная отсрочка эффективна", — резюмировал собеседник издания на условиях анонимности.

Позиция ТЦК и СП

В то же время в сети появляются сообщения о якобы усилении мобилизации в столице, в частности о том, что ТЦК в Киеве якобы перекрывают основные дороги и увеличивают количество патрулей для проведения так называемых "облав". В то же время в Киевском городском ТЦК и СП официально опровергли эту информацию в комментарии для"24 Канала".

В пресс-службе ведомства отметили, что никаких изменений в порядке проведения мобилизации не произошло. Процесс продолжается в обычном режиме в соответствии с действующим законодательством.

"Мобилизационные мероприятия действуют стабильно, у нас они не могут ни усиливаться, ни ослабляться. В связи с тем, что в Украине идет война, они продолжаются, как и раньше. Никаких изменений в законодательстве, никаких изменений в нормативно-правовых актах относительно мобилизационных мероприятий не было", — резюмировали в сообщении.

Как изменится процесс мобилизации — в Раде рассказали, как вывести 2 миллиона граждан "из тени"

Между тем в Верховной Раде пока отсутствует согласованная позиция относительно введения более строгих ограничений для нарушителей воинского учета и военных, самовольно покинувших части. Об этом сообщила народный депутат Соломия Бобровская в интервью"Телеграфу", пояснив, что Министерство обороны вместе с новой командой в настоящее время формирует собственный подход.

"Хочу напомнить, что, к сожалению, парламент принял закон о более жестком подходе и усилении криминализации за уклонение от военной службы. Мы увеличили срок наказания с 8 до 10 лет. Мы фактически посадили их на более длительный срок, чем убийц или террористов. И к чему я веду: одни "кнуты" — это не работает. Должна быть логика, разбивка и градация людей: почему пошел в СЗЧ, в каком состоянии, сколько лет они служат. Это должна быть глобальная история", — указала она.

Она также отметила, что Минобороны уже анализирует имеющиеся данные, выясняет, кто не состоит на учете и по каким причинам, сколько людей фактически остаются вне системы и почему не обновляют свои данные. Отдельно изучается связь между случаями самовольного оставления частей и переводами между подразделениями, а также эффективность боевой готовности различных бригад и уровень потерь личного состава.

Розыск ТЦК — что нужно знать / Инфографика - Главред

По ее словам, именно на основе такого анализа следует определять дальнейшие решения и ответственность, ведь бессистемное ужесточение наказаний не даст результата. Она подчеркнула, что ожидает от Минобороны новой концепции, которая будет предусматривать сначала вывод людей из "тени", а уже потом применение более жестких мер.

"Я считаю, что это возможно (вывести два миллиона военнообязанных "из тени", — ред.). Все пользуются информационными, электронными и финансовыми услугами и операциями. Плюс должен быть пересмотр истории с бронированием людей", — подчеркнула она.

Реформа ТЦК в Украине – что изменится

Депутат Соломия Бобровская, комментируя необходимость реформы ТЦК и СП, подчеркнула важность снижения уровня напряжения и обеспечения справедливого и взвешенного подхода, в частности в случаях, когда "людей затаскивают "руками-ногами"".

"Мы договорились с ТЦК, что больше не будет насильственных методов мобилизации. Почему это продолжается? Агрессия порождает агрессию — вот и вся история. Люди не доверяют, не понимают, почему в селах выгребли всех мужчин, а где-то — нет; почему в спортзалах есть "накачанные чуваки", а простых людей (или не простых) крадут с улиц. Поэтому я считаю, что должна быть реформа ТЦК", — указала она.

По ее словам, изменения должны касаться не столько вывода ТЦК и СП из подчинения структуры Сухопутных войск, сколько четкого распределения функций. Речь идет об определении, кто именно будет отвечать за оповещение, вручение повесток и организацию сбора граждан. Она предположила, что часть этих задач могла бы выполнять Национальная полиция, учитывая ее ресурсы.

"Но, опять же, не насильственными методами. В Украине такие методы не работают — это только возмущает и отталкивает", — резюмировала она.

Какие пенсионеры Украины не подлежат мобилизации / Главред — инфографика

Ужесточение наказания для военнообязанных в СЗЧ — что предлагают в Раде

В то же время, как отмечается, полностью устранить явление так называемой "бусификации" вряд ли удастся. Необходимы комплексные изменения в системе мотивации и ответственности как для военных, самовольно покинувших части, так и для граждан, уклоняющихся от мобилизации. Об этом заявил народный депутат, член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Вадим Ивченко в интервью"Телеграфу".

Он подчеркнул сложность принуждения к исполнению долга тех, кто не желает воевать, и отметил, что часть личного состава можно было бы компенсировать благодаря международному рекрутингу. По его словам, существуют организованные группы и частные военные компании с опытом участия в различных миссиях, которые потенциально готовы присоединиться и усилить боевые возможности.

"Единственное, что ни у кого не было такой большой линии фронта, и фактически требуется большое количество людей. Никто не знает, какое именно количество таких профессиональных людей мы сможем привлечь. Их немного в мире, потому что армии же всегда сокращались и войн не было, а здесь у нас большая линия фронта и нужно большое количество людей. Поэтому хотя бы если 10 тысяч профессиональных людей придут, поверьте, это точно поможет", — указал он.

Депутат Вадим Ивченко подчеркнул необходимость сокращения количества случаев самовольного оставления частей, обратив внимание на моральный аспект проблемы. По его словам, страх часто заставляет людей бежать еще из учебных центров, поэтому в ВСУ нужно выстроить эффективную систему коммуникации, чтобы военные четко понимали, что без прохождения как минимум 50 дней подготовки их не отправляют на передовую. Он отметил, что эта норма уже действует, однако многие ошибочно полагают, что после прохождения ТЦК сразу попадают на фронт.

Также он обратил внимание на усиление мотивационной составляющей, особенно для контрактников. В частности, Министерство обороны предлагало финансовые стимулы, предусматривающие значительные дополнительные выплаты в течение службы.

Контракт "18-24" — основные условия / Инфографика: Главред

Кроме того, Ивченко подчеркнул важность системного развития рекрутинга, который в настоящее время обеспечивает около 8–10% пополнения войск и требует надлежащего финансирования. По его словам, молодые люди должны четко понимать условия службы и возможности, которые она открывает, в частности в отношении различных военных специальностей. Эффективное информирование об этих возможностях, по его мнению, позволит как минимум вдвое увеличить уровень рекрутинга — до 16–20%.

"Ну и фактически должна быть база наказаний за уклонение от военной службы и, в том числе, за уклонение от призыва. Потому что невозможно сократить уклонение от военной службы, когда ты еще и не наказываешь. У нас у алиментчиков, которые за своих детей не платят, есть шесть различных видов наказаний. Им блокируют счета, не дают кредиты и так далее. Если уклоняющиеся от военной службы будут "приравнены" к алиментчикам — это тоже одна из причин не идти в армию, потому что у тебя возникают обязательства, уголовная ответственность и определенные ограничения. Ты не можешь как нормальный человек жить: пользоваться машиной, водительскими правами. Все эти факторы, если они будут комплексно работать, уменьшат СЗЧ, рекрутинг увеличится, наша международная история увеличится и ротация тех, кто уже мобилизован. Эта система таким образом может двигаться. Невозможно "бить" только по чему-то одному: закрутить гайки СЗЧшникам и уклонистам и не работать с рекрутингом, мотивационной частью", — резюмировал он.

Могут ли мобилизовать до 25 лет

В Украине сохраняется правовая неопределенность, которая фактически позволяет мобилизовать мужчин до 25 лет, если ранее они имели статус "ограниченно годных". Хотя парламент пытался урегулировать этот вопрос, соответствующие нормы до сих пор не вступили в силу. Об этом сообщили специалисты портала "Юристы.UA".

После изменений в законодательстве категорию "ограниченно годен" отменили, и все, кто имел такой статус, должны повторно пройти военно-медицинскую комиссию для определения новой годности. В результате значительная часть молодежи в возрасте 18–25 лет автоматически стала военнообязанными.

Адвокат Юрий Айвазян, комментируя обращение 23-летнего гражданина относительно возможного призыва, пояснил, что при отсутствии оформленной отсрочки такие лица в настоящее время могут подлежать мобилизации, несмотря на свой возраст.

Основной проблемой остается то, что соответствующий закон до сих пор не вступил в силу. Верховная Рада еще в октябре 2024 года приняла документ №3939-IX, который предусматривал прямой запрет на призыв мужчин до 25 лет с таким статусом в прошлом.

Степени годности к военной службе / Инфографика: Главред

"Закон запрещает мобилизацию военнообязанных мужчин в возрасте до 25 лет, которые ранее были признаны ограниченно годными. Однако с тех пор президент до сих пор не подписал этот закон, а значит, он не действует", — указал юрист Айвазян.

Часть граждан возлагает надежды на внутренние документы Министерства обороны, в частности директиву №11379д, которая якобы ограничивает мобилизацию молодежи. Однако юристы предупреждают, что этот документ не имеет статуса нормативно-правового акта. Следовательно, в отсутствие подписанного и обнародованного закона, территориальные центры комплектования сохраняют юридические основания для мобилизации лиц до 25 лет, если ранее они были признаны ограниченно годными.

ТЦК и СП начнут обход домов

В Виннице ввели мобильные группы оповещения, которые будут осуществлять адресную доставку повесток с требованием явиться в ТЦК. В городском центре комплектования отмечают, что такой подход позволит сделать процесс более упорядоченным и контролируемым.

Всего сформировано более 30 таких групп, соответствующее распоряжение подписал городской голова Сергей Моргунов. В их состав, кроме представителей ТЦК и полиции, планируют привлекать и представителей местной власти.

Состав групп будет определяться в зависимости от типа жилой застройки.

В старостинских округах будут работать три группы с участием представителя старостата, специалиста департамента гражданской защиты и, по согласованию, полиции и ТЦК.

В частном секторе будут действовать 20 групп, в состав которых войдут представители квартальных комитетов вместе с полицией и ТЦК.

Для многоквартирных домов с управляющими компаниями создано семь групп с участием представителя компании, полиции и ТЦК.

Отдельно предусмотрена одна группа для домов с ОСМД, в которую войдут представители профильного подразделения горсовета, ОСМД, а также полиции и ТЦК.

Повестки будут вручаться лично. Если же человек отказывается их получить, отсутствует дома или вручение невозможно по другим причинам, представители группы составят соответствующий акт и проинформируют руководство.

Дополнительно предусмотрен еще один способ оповещения — через почтовые отправления. Департамент гражданской защиты горсовета планирует отправлять заказные письма с подтверждением вручения.

"Цель новой системы — сделать процесс прозрачным и эффективным, чтобы ни один гражданин не остался без внимания. В то же время это позволяет соблюдать все законодательные нормы и обеспечить безопасность граждан во время мобилизации", — резюмировали в Винницком городском совете.

Об источнике: ТСН ТСН (Телевизионная Служба Новостей) — ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1" производства "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных новостных программ в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, завоевав долю аудитории 31,5 %. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред