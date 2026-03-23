В Украину возвращается тепло: синоптик порадовала свежим прогнозом

Прогноз погоды в Украине

Погода в Украине во вторник, 24 марта, будет теплой. Из-за влияния антициклона осадки маловероятны. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, завтра в течение дня температура воздуха ожидается в пределах +12…+16 градусов. Прохладнее будет только на юго-востоке, где днем прогнозируется +6…+11 градусов.

"Антициклон будет влиять на погоду в большинстве областей Украины, поэтому осадки маловероятны, лишь в Запорожской, Донецкой, Луганской областях и в Крыму пройдут небольшие дожди", — добавила она.

Погода в Киеве

В Киеве 24 марта будет сухо, солнечно и тепло. Температура воздуха в течение дня будет в пределах +12…+14 градусов.

Диденко отметила, что в дальнейшем в Украине будет преобладать теплая погода. В то же время ближайшее похолодание ожидается в конце марта - начале апреля.

Как сообщал Главред, утром в понедельник, 23 марта, на одной из самых высоких вершин украинских Карпат сохраняется настоящая зимняя погода. Температура воздуха достигает -6 градусов.

Также известно, что в Житомирской области на этой неделе, с 24 по 27 марта, установится действительно весенняя теплая и спокойная погода. Осадков не ожидается, а небо преимущественно будет с переменной облачностью.

В то же время неделя в Полтавской области началась с переменчивой погоды. По словам синоптиков, температура воздуха ночью может опуститься ниже 0 градусов.

О персонаже: Наталья Диденко Наталья Диденко — украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

