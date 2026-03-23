Что обязательно класть в пасхальную корзину: священник назвал 7 продуктов

Сергей Кущ
23 марта 2026, 14:06
Пасхальная корзина 2026 — это не просто набор продуктов, а важная духовная традиция.
Что обязательно класть в пасхальную корзину
Что обязательно класть в пасхальную корзину / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

  • Что нужно положит в пасхальную корзину
  • Можно ли есть освященные продукты до Пасхи

В 2026 году православные христиане будут праздновать Пасху 12 апреля. Накануне праздника украинцы по традиции собирают пасхальные корзины и несут их в храм для освящения.

Важно не просто наполнить корзину, но и понимать, что нужно освящать на Пасху и какие продукты считаются обязательными.

Что обязательно кладут в пасхальную корзину

Как рассказал священник Мирослав в комментарии УНИАН, строгого списка нет, однако есть основные продукты, которые присутствуют почти всегда.

Главное место в корзине занимает паска (пасхальный кулич) — символ праздника и духовной радости. Также традиционно кладут хлеб, который считается символом жизни.

Обязательными считаются и другие продукты:

  • яйца (крашанки) — символ новой жизни и воскресения
  • мясные изделия (колбаса, ветчина) — знак завершения поста
  • молочные продукты — творог, масло или творожная пасха
  • соль — символ очищения и защиты
  • хрен — символ здоровья и силы

Можно ли есть освященные продукты до Пасхи

Несмотря на то, что продукты освящают заранее, пробовать их до праздника нельзя.

Это связано с тем, что продолжается Великий пост, во время которого запрещены продукты животного происхождения.

Что делать с остатками освященной еды

После праздника у многих возникает вопрос: куда девать освященные продукты. Священник советует относиться к ним с уважением:

  • можно поделиться с близкими или нуждающимися
  • допускается кормить домашних животных
  • выбрасывать освященную еду нельзя

"Главное – относиться к таким продуктам с уважением и не тратить их впустую", – пояснил священник.

Пасхальный стол
Пасхальный стол / инфографика: Главред

Можно ли освятить пасхальную корзину дома

Некоторые верующие интересуются, как освятить пасхальную корзину дома.

Однако священнослужители рекомендуют по возможности обязательно прийти в храм.

"Дистанционно, через телевизор или интернет – это так не работает", – подчеркнул отец Мирослав.

Если человек не может прийти в церковь по состоянию здоровья, можно попросить родственников или соседей отнести корзину.

Пасхальная корзина 2026 — это не просто набор продуктов, а важная духовная традиция. Главное — положить в нее основные символические продукты и освятить их в храме. Это помогает сохранить смысл праздника и передать традиции следующим поколениям.

