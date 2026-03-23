Что обязательно класть в пасхальную корзину: священник назвал 7 продуктов

В 2026 году православные христиане будут праздновать Пасху 12 апреля. Накануне праздника украинцы по традиции собирают пасхальные корзины и несут их в храм для освящения.
Важно не просто наполнить корзину, но и понимать, что нужно освящать на Пасху и какие продукты считаются обязательными.
Что обязательно кладут в пасхальную корзину
Как рассказал священник Мирослав в комментарии УНИАН, строгого списка нет, однако есть основные продукты, которые присутствуют почти всегда.
Главное место в корзине занимает паска (пасхальный кулич) — символ праздника и духовной радости. Также традиционно кладут хлеб, который считается символом жизни.
Обязательными считаются и другие продукты:
- яйца (крашанки) — символ новой жизни и воскресения
- мясные изделия (колбаса, ветчина) — знак завершения поста
- молочные продукты — творог, масло или творожная пасха
- соль — символ очищения и защиты
- хрен — символ здоровья и силы
Можно ли есть освященные продукты до Пасхи
Несмотря на то, что продукты освящают заранее, пробовать их до праздника нельзя.
Это связано с тем, что продолжается Великий пост, во время которого запрещены продукты животного происхождения.
Что делать с остатками освященной еды
После праздника у многих возникает вопрос: куда девать освященные продукты. Священник советует относиться к ним с уважением:
- можно поделиться с близкими или нуждающимися
- допускается кормить домашних животных
- выбрасывать освященную еду нельзя
"Главное – относиться к таким продуктам с уважением и не тратить их впустую", – пояснил священник.
Можно ли освятить пасхальную корзину дома
Некоторые верующие интересуются, как освятить пасхальную корзину дома.
Однако священнослужители рекомендуют по возможности обязательно прийти в храм.
"Дистанционно, через телевизор или интернет – это так не работает", – подчеркнул отец Мирослав.
Если человек не может прийти в церковь по состоянию здоровья, можно попросить родственников или соседей отнести корзину.
Пасхальная корзина 2026 — это не просто набор продуктов, а важная духовная традиция. Главное — положить в нее основные символические продукты и освятить их в храме. Это помогает сохранить смысл праздника и передать традиции следующим поколениям.
Смотрите видео о том, что положить в пасхальную корзину:
