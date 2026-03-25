РФ пыталась шантажировать США и предлагала "сделку" по Украине - Зеленский

Руслана Заклинская
25 марта 2026, 23:07
Президент раскрыл подробности российских предложений Вашингтону.
РФ пыталась шантажировать США и предлагала 'сделку' по Украине - Зеленский
Зеленский рассказал о тайных предложениях Москвы Вашингтону / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, скриншот из видео, facebook.com/WhiteHouse

Главное:

  • РФ предлагала США не предоставлять Украине разведданные в обмен на аналогичные действия в отношении Ирана
  • РФ отрицает помощь Ирану, хотя беспилотники содержат российские компоненты
  • Украина помогает странам Ближнего Востока

Россия пыталась шантажировать Соединенные Штаты, предлагая Вашингтону прекратить передачу разведывательных данных Украине в обмен на аналогичный шаг Москвы в отношении Ирана. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, пишет Reuters.

По словам главы государства, украинская военная разведка располагает "неопровержимыми" доказательствами того, что РФ продолжает активно снабжать Иран разведданными. Кремль пытался использовать это влияние как рычаг давления на Белый дом.

видео дня

"У меня есть отчеты наших разведывательных служб, которые показывают, что Россия делает это и говорит: "Я не буду передавать разведывательные данные Ирану, если Америка прекратит передавать разведывательные данные Украине". Разве это не шантаж? Безусловно", - сказал Зеленский.

Президент также сообщил, что некоторые иранские беспилотники, атаковавшие военные объекты США и их союзников во время конфликта на Ближнем Востоке, содержали российские компоненты. В то же время Россия отрицает любую помощь Ирану в его конфликте с США и Израилем.

Ранее в Вашингтоне заявляли, что получали подобные опровержения непосредственно от Москвы. На фоне глобального противостояния Украина уже стала важным партнером для государств Персидского залива. По словам Зеленского, Киев помогает Саудовской Аравии, ОАЭ и Катару противодействовать атакам беспилотников на их территории.

Кроме того, Киев рассчитывает на углубление сотрудничества со странами региона. Речь идет о возможном финансировании производства украинских дронов-перехватчиков и получении дополнительных систем противовоздушной обороны.

НАТО против
НАТО vs "Ось зла" / Инфографика: Главред

Россия предлагала США сделку по разведданным - что известно

Источники Politico подтвердили, что Россия пыталась предложить США обмен, связанный с разведывательной информацией. Как сообщал Главред, представители США отклонили это предложение. При этом сама попытка подобных переговоров вызвала беспокойство среди европейских дипломатов, которые расценивают ее как стремление Москвы внести разногласия между Европой и США в критический момент.

Президент Зеленский рассказал также, что Соединенные Штаты готовы предоставить Киеву гарантии безопасности только в том случае, если Украина передаст России всю Донецкую и Луганскую области. По его словам, такой шаг поставил бы под угрозу безопасность не только Украины, но и всей Европы.

Также Зеленский 25 марта рассказал, что Украина сотрудничает со странами Ближнего Востока и Персидского залива в вопросах защиты от дронов. Президент Украины утверждает, что это взаимовыгодное партнерство.

Об источнике: Reuters

Reuters — британское информационное агентство и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющее информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.

Reuters считается одним из крупнейших в мире международных новостных агентств. Агентство существует с середины XIX века

В Reuters работают более 14 000 сотрудников в 91 стране мира. Среди них около 2300 журналистов, а также фотокорреспондентов и видеооператоров. Всего агентство имеет 197 бюро, работающих по всему миру.

война в Украине Иран Владимир Зеленский Дональд Трамп война России и Украины
РФ пыталась шантажировать США и предлагала "сделку" по Украине - Зеленский

РФ пыталась шантажировать США и предлагала "сделку" по Украине - Зеленский

