США поставили Украине ультиматум по Донбассу — что предлагают взамен

/ Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, deepstatelivemap, 53-я отдельная механизированная бригада им. князя Владимира Мономаха

Соединенные Штаты готовы предоставить Украине гарантии безопасности только при условии, что Киев согласится отдать всю Донецкую и Луганскую области стране-агрессору России. Об этом заявил в интервью Reuters президент Украины Владимир Зеленский.

"Американцы готовы окончательно согласовать эти гарантии на высоком уровне, как только Украина будет готова вывести войска из Донбасса", — сказал он.

Зеленский предупредил, что такой отступ может поставить под угрозу безопасность не только Украины, но и всей Европы, ведь это фактически будет означать передачу России укрепленных оборонительных позиций в регионе.

Он также отметил, что Россия, настаивающая на получении территорий Донбасса, остающихся под контролем Украины, рассчитывает на утрату интереса со стороны Вашингтона к переговорному процессу и его сворачивание.

В то же время российские войска медленно продвигаются на востоке Украины. По оценкам военных аналитиков, полный захват этого региона, включая так называемый "крепостной пояс" хорошо укрепленных городов, может занять годы и потребует значительных людских ресурсов.

После масштабного обстрела украинских городов Зеленский поблагодарил администрацию Дональда Трампа за продолжение поставок систем противоракетной обороны Patriot, несмотря на рост спроса на эту технику из-за ситуации в Персидском заливе.

"Нам не перекрыли поставки. Я очень благодарен президенту Трампу и его команде. Но этих ракет Patriot не так много, как нам нужно", — сказал Зеленский.

Он отметил, что Украина достигла заметного прогресса в создании собственных дальнобойных ракет и беспилотников, что дает возможность наносить удары по целям в глубине территории России в ответ на обстрелы украинских городов.

По словам Зеленского, на фоне того, что США сосредоточены на противостоянии с Ираном, президент Дональд Трамп усиливает давление на Украину, пытаясь как можно быстрее завершить войну, которая продолжается с момента российского вторжения в 2022 году.

В то же время глава государства неоднократно подчеркивал, что в случае достижения мирных договоренностей Украине необходимы надежные гарантии безопасности от международных партнеров, чтобы предотвратить возможное возобновление агрессии со стороны России в будущем.

"Ближний Восток, несомненно, влияет на президента Трампа и, на мой взгляд, на его дальнейшие шаги. К сожалению, по моему мнению, президент Трамп все еще выбирает стратегию усиления давления на украинскую сторону", — сказал он.

