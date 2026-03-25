Будет почти +20 градусов: на Тернопольщине ожидается настоящее потепление

Даже ночью температура будет достигать +6 градусов.

Прогноз погоды в Тернопольской области / фото: УНИАН

Погода в Тернопольской области в четверг, 26 марта, будет облачной с прояснениями. Существенных осадков не ожидается. Об этом сообщили в Тернопольском областном центре по гидрометеорологии.

Известно, что ветер завтра будет юго-восточного направления, 7 – 12 м/с.

Температура воздуха по области ночью будет колебаться от +1 до +6 градусов, днем прогнозируется +13…+18 градусов.

В городе Тернополь ночью температура достигнет +3…+5 градусов, а днем поднимется до +15…+17 градусов.

Синоптики также добавили, что уровень опасности – зеленый, то есть отсутствует.

Погода в Тернополе / фото: meteoprog

Как сообщал Главред, в Днепре в ближайшие дни ожидается типичная для весны погода с заметными колебаниями температуры и изменениями атмосферных условий. Прогнозируется чередование облачных и солнечных периодов, кратковременное потепление в середине недели и небольшое похолодание в конце.

В Ровенской области в течение 24-27 марта ожидается преимущественно сухая и теплая погода, только днем 26 марта местами возможен небольшой дождь.

В то же время синоптик Игорь Кибальчич говорил, что погода в Украине с 23 по 29 марта будет контрастной. Неделя начнется со устойчивой и солнечной погоды, но ближе к выходным ожидаются дожди и усиление ветра.

Об источнике: Тернопольский областной центр по гидрометеорологии Тернопольский областной центр по гидрометеорологии — государственное учреждение, обеспечивающее гидрометеорологическое обслуживание, прогноз погоды и мониторинг окружающей среды в Тернопольской области. Центр осуществляет наблюдение за погодой, уровнем воды и экологическим состоянием.

